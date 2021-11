Zero emisii de carbon, dar cu ce preț? Răspunsul PPE, cel mai mare grup politic din Parlamentul European

Articol susținut de PPE

În ultimul an și jumătate, realitatea lumii în care trăim s-a schimbat dramatic. Am muncit mai mult de acasă, am petrecut mult mai puțin timp decât ne-am fi dorit cu cei dragi, am încercat să avem grijă unii de alții. În tot acest timp, însă, planeta a continuat să ne arate că ne pândește și o altă mare amenințare: încălzirea climatică. De la inundații devastatoare în Germania, Olanda și Belgia și incendii de pădure în Grecia, Cipru și Bulgaria, la valuri de caniculă pe continentul nord-american și părți importante din Europa.

"Pregătiți pentru 55"

Dezbateriile la nivel european au fost pătimașe și au oscilat între poziții radicale ale grupurilor politice ce au în centru problematica de mediu și poziții mai moderate care au luat în calcul impactul asupra economiilor și asupra vieții oamenilor. Pentru grupul Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, cel mai mare grup din legislativul comunitar, economia se traduce prin oameni.

1. Drumul spre o economie verde să fie despre crearea de locuri de muncă și oportunități economice, nu despre distrugerea lor.

2. Uniunea Europeană să mizeze pe inovație în atingerea obiectivelor sale de mediu și să rămână competitivă din punct de vedere economic.

3. Nimeni să nu fie ignorat în procesul de schimbare a economiilor acceptând faptul că nu toate țările pornesc din același punct în lupta contra emisiilor de carbon.





"Jobs, jobs, jobs"





Inovație și competitivitate





Nimeni nu rămâne în urmă

Tranziția spre o economie verde a regiunilor care acum sunt dependente energetic de cărbune va fi extrem de dificilă. PPE consideră că va fi extrem de important ca familiile cu venituri mici să nu se transforme în victime ale acestei tranziții. Nu poți arunca toate costurile în portofelele proprietarilor de case care se încălzesc cu energie produsă din cărbune sau ale celor care sunt proprietari de mașini în zone unde transportul public nu este bine pus la punct.





Grupul PPE este cel mai mare grup politic din Parlamentul European cu 178 de membri provenind din toate statele membre UE.

Știm că trebuie să facem ceva în legătură cu încălzirea climatică, dar oare știm cum să o facem astfel încât nimeni să nu fie nesocotit, să nu fie afectat de măsurile prin care vrem să reducem încălzirea climatică?Exact înainte de vacanța de vară, Comisia Europeană a prezentat așa numitul pachet "Pregătiți pentru 55" (Fit for 55), un pachet legislativ mamut având drept obiectiv de etapă reducerea emisiilor de carbon ale Uniunii Europene cu 55 la sută până în 2030. Obiectivul ultim este ca Uniunea Europeană să ajungă la emisii de carbon zero până în 2050. Este cel mai ambițios program cu impact asupra încălzirii climatice la nivel mondial.Pentru PPE, principalele trei condiții ale unei tranziții spre o economie verde sută la sută în 2050 sunt:Pandemia a avut un impact major asupra șomajului la nivel european, iar tinerii sunt, fără discuție, cei mai afectați. La nivel european, șomajul în rândul tinerilor a crescut cu două procente, la 17 la sută, România fiind în media europeană. Uniunea Europeană nu își permite să sacrifice o întreagă generație și PPE își propune ca toate politicile de reducere a emisiilor de carbon să țină cont de impactul lor asupra locurilor de muncă. Degeaba vom avea zero emisii de carbon dacă impactul social și economic va fi devastator.Pentru grupul PPE din Parlamentul European, o industrie puternică și competitivă la nivel global este în centrul dezbaterilor privind decarbonizarea. Trebuie să lupăm împotriva încălzirii climatice prin inovație și prin crearea de locuri de muncă. De exemplu, când vine vorba despre autovehicule verzi, vrem să punem în prim plan cercetarea și inovarea. PPE nu vrea doar să stabilească ținte și obiective, ci să găsească cel mai bun mod în care acestea pot fi atinse. De exemplu, realizarea acestui obiectiv va depinde foarte mult de infrastructura de încărcare a mașinilor la nivel european și, din acest motiv, PPE așteaptă evaluări periodice din partea Comisiei Europene în ce privește realizarea acesteia.Pentru grupul PPE din Parlamentul European, tranziția energetică nu trebuie să fie fezabilă doar pentru proprietarul de mașină Tesla cu stație de încărcare la domiciliu, ci pentru orice familie din România, Polonia sau Spania. Din acest motiv, PPE așteaptă de la Comisia Europeană să se asigure că viitoarele compensații financiare acordate din bugete ale UE ajung la oamenii care au nevoie de ele și nu rămân în conturile statului sau sunt pierdute pe drum. "Fondul pentru o tranziție justă" a alocat două miliarde de euro pentru cele șase județe din România care vor fi afectate social de închiderea unor mari exploatări carbonifere.