​Mentorii care (re)dau tinerilor un viitor (III)

Povestea a continuat, dar cel mai relevant este că băiatul care a scris acest mesaj a semnat „Ștefan, inginer de aviație și student la Master-ul de Sisteme Spațiale din cadrul Facultății de Inginerie Aerospațială". Și cu asta a spus totul -Ștefan a ales totuși să viseze mai îndrăzneț decât i-a fost recomandat și a reușit !Unul dintre drepturile fundamentale ale copiilor este acela de a-și decide viitorul, ceea ce presupune educație, dar nu numai. Tinerii au nevoie de încrederea că pot alege singuri, că nu trebuie să se supună unor norme și idealuri care nu le aparțin, iar aici un rol important l-ar avea un mentor, care aduce o perspectivă obiectivă, dar la fel de binevoitoare, are mai multe informații și experiență din domeniul care-l interesează pe tânăr și poate fi un model pentru acesta. Sau, așa cum spunea campioana Ana Maria Popescu, „omul care să te îndrume către locul unde îți este cel mai bine".Anul acesta pe 20 noiembrie să ne amintim de o aniversare mai puțin spectaculoasă decât 1 iunie, dar mult mai importantă: adoptarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, care prevede drepturile fundamentale ale copiilor (adoptată pe 20 noiembrie 1989). De Ziua Internațională a Drepturilor Copilului puteți face un alt fel de cadou copiilor dvs: îi puteți invita să-și aleagă un mentor, o personalitate pe care o admiră și poate că viitorul lor va arăta altfel.În cadrul evenimentului național Ziua Ștafetei, coordonat de Fundația Terre des hommes România, tinerii între 12 -18 ani au ocazia de a întâlni (acum online) un mentor din meseria la care visează. Evenimentul anual constă într-o serie de întâlniri informale între copii și un profesionist din domeniile alese de tineri. Ideea inițială a fost ca aceștia din urmă să încerce meseria pentru o zi (să „preia ștafeta"), însă din motive sanitare acest lucru nu a mai fost posibil în ultimele ediții. Totuși chiar și o întâlnire online de acest fel poate aduce unui tânăr o motivație în plus, mai ales dacă acesta a fost descurajat de context, de școala online și de un viitor incert...Aceasta este lista personalităților alese în 2021 de Fundație și de copiii care i-au votat și acesta este calendarul întâlnirilor din perioada următoare (18 nov -26 nov):Vlad Măcelaru, antreprenor în tehnologie, co-fondator ClarK Vision: 18 noiembrie, ora 10.30Cristina Tunegaru, profesoară de limba română: 18 noiembrie, ora 17.00Ivona Amariței, arhitect senior și partener CUMULUS : 19 noiembrie, ora 17.00Octavian Șerban, Ambasador al României în Albania: 20 noiembrie, ora 11.00Camelia Rublinceanu-Bakshi, Director of EMEA Order Management HP : 21 noiembrie, ora 11.00Cornel Ilie, compozitor și solist al trupei Vunk: 22 noiembrie, ora 17.00Anghel Damian, actor: 23 noiembrie, ora 18.00Dana Deac, jurnalist: 24 noiembrie, ora 17.00Adrian Posteuca, specialist în realitate augmentată: 25 noiembrie, ora 10.30Marius Moga, cântăreț, compozitor și producător: 25 noiembrie, ora 17.00Ioana Chereji, PR Manager UNTOLD & Neversea: 26 noiembrie ora 10.30Otilia Mantelers, autoare cărți pentru copii și parenting expert: 26 noiembrie, ora 17.00Copiii care vor să participe la întâlniri pe Zoom trebuie să fie înscriși de părinți la acest link Cei care vor doar să asiste la întâlniri, le pot urmări live, pe pagina de Facebook Ziua Ștafetei - Acum decid eu https://www.facebook.com/ziuastafetei (Mai multe despre mentori, pe www.ziuastafetei.ro Lista va fi completată cu surprize pe parcurs)Proiectele Terre des hommes includ adesea o componentă de mentorat, fie că se adresează copiilor migranți, tinerilor privați de libertate sau tinerilor din comunități vulnerabile. Mai mult, în aproape toate proiectele există un grup consultativ al tinerilor, care sunt consultați direct ca parteneri (nu doar beneficiari) și astfel sunt încurajați să participe la viitorul lor.