MatePad 11 și nova 9 - conectivitate la superlativ

Prin funcțiile Multi-Screen Collaboration și HUAWEI Share, MatePad 11 și nova 9 devin, practic, un singur ecran. nova 9 permite conectarea și colaborarea cu tableta MatePad 11 foarte ușor: swipe down din colțul dreapta sus al ecranului pentru a intra în control panel și a vedea dispozitivele conectate la același ID Huawei pe aceeași rețea WI-FI sau hotspot. De aici se selectează butonul MatePad pentru activarea funcției de colaborare Multi- Screen. Apoi, se pot efectua convorbiri, trimite mesaje sau vedea galeria telefonului pe ecranul mult mai generos al tabletei.Duo-ul de conectivitate dintre MatePad 11 și nova 9 este perfect pentru fiecare utilizator, indiferent de domeniul de activitate. Fie că vorbim despre studenți, care își pot eficientiza temele și cursurile sau angajați in diferite companii, care își pot spori activitatea prin utilizarea fără cusur a ambelor dispozitive concomitent.Fie că ai de terminat un raport început pe telefon, fie că te-a prins un serial și vrei un ecran mai mare sau poate vrei să urmărești meciul echipei favorite, să vizionezi clipul unei trupe, acum este foarte simplu să comuți între telefon și tabletă.Și să nu mai spunem că în cadrul campaniei Black Friday (5 noiembrie – 5 decembrie) tableta este disponibilă în bundle cu Pen și tastatură magnetică la prețul promoțional 1.999 lei pe www.huaweistore.ro . Pe lângă tabletă, în cadrul campaniei de Black Friday, Huawei vine cu reduceri de până la 60% la toate categoriile de produse.HUAWEI MatePad 11 este prima tabletă Huawei cu ecran cu rată de refresh de 120Hz, oferind imagini mai fluide și un timp de răspuns mai rapid ca oricând.Folosind funcția HUAWEI Share, MatePad 11 valorifică și capabilitățile altor dispozitive pentru orice scenariu de folosire - de la smartphone-uri la PC-uri - pentru creativitate și productivitate sporite, iar cu funcția Multi-Screen Collaboration suportă interacțiuni între tabletă și telefon, oferind productivitate sporită și ușurând munca pe două dispozitive.În plus, alături de Multi-Screen Collaboration, noua funcție Multi-Window permite afișarea simultană a unui număr de până la patru aplicații și două ferestre mobile simultane pentru o experiență multitasking cât mai bună între aplicații. În momentele în care ferestrele mobile nu sunt folosite, pot fi păstrate în aplicația Bubble, pentru acces ușor ori de câte ori este nevoie.Designul extraordinar de elegant și ultra-ușor, camera puternică, performanța puternică și durata lungă de viață a bateriei sunt doar câteva dintre elementele care fac din HUAWEI nova 9 un dispozitiv excelent.Design-ul subțire și ușor, caracteristici care au devenit o tradiție în ceea ce privește seria Nova, iar bateria nu mai este o grijă. Este nevoie de doar 15 minute pentru a încărca bateria la 53 la sută, și 38 de minute pentru o încărcare completă, datorită suportului 66W HUAWEI SuperCharge.În ceea ce privește sistemul de camere, datorită sistemului Ultra Vision Camera System, care include o cameră principală de 50MP RYYB Ultra Vision, o cameră cu unghi ultra- Wide 8MP, o cameră de 2MP, și o cameră macro de 4cm, veți putea imortaliza portrete remarcabile, panorame, fotografii de oraș, sau prim-planuri. HUAWEI nova 9 oferă caracteristici extinse de filmare 4K, cum ar fi înregistrarea continuă față/spate, stabilizare video AIS și Night Selfie Video.Chiar dacă HUAWEI nova 9 are o baterie mare și ecran lat, rămâne ultra-ușor și la îndemână, cu o grosime de numai 7,77 mm și o greutate de aproximativ 175g. Telefonul vine în doua culori Starry Blue și negru.Din seria Nova mai face parte și modelul HUAWEI nova 8i , care are un excelent ecran de 6,67 inch, HUAWEI Edgeless Display, oferind claritate și redare video sau jocuri la o înaltă calitate. Acest ecran 1080 x 2376, FHD+ suportă gama de culori DCI-P3 și prezintă culori reale și detalii vii. Cu un raport impresionant de 94,7% din ecran în corp, oferă imagini captivante de neegalat. Afișajul suportă, de asemenea, o rată de eșantion tactil 180Hz pentru o reacție maximă, ceea ce se traduce într-un avantaj când vine vorba despre jocuri. Noul smartphone nova vine cu o caracteristică îmbunătățită Eye Comfort, care a trecut certificarea TÜV Rheinland Low Blue Light și poate filtra lumini albastre dăunătoare, reducând la minimum decolorarea galbenă. Telefonul moștenește calitățile întregii serii Nova, fiind echipat cu o cameră principală de 64 MP, încărcare rapidă la 66W, și o baterie de 4300 mAh care ajunge la 100% in doar 38 de minute.