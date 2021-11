webPR: Campania "19 ZILE DE ACTIVISM" - un nou eveniment de prevenție a traficului de persoane, pentru liceeni

Marți, 16 noiembrie 2021, între orele 18:30 și 20:30, va avea loc o activitate de informare asupra traficului de persoane, parte a campaniei globale „ 19 ZILE DE ACTIVISM ” implementată de FICE-UNESCO. Evenimentul este organizat la solicitarea Colegiului Național „Mihai Viteazul” și a Colegiului Național „I.L. Caragiale” din București, și promovează dezideratul ONU de dezvoltare sustenabilă SDG # 16.2 – Opriți abuzul, exploatarea, traficul și toate formele de violență și tortură împotriva copiilor!Minorii sunt cel mai vulnerabil grup în fața tentativelor de recrutare în mediul online, în special în fața metodei de recrutare loverboy. Persoane rău intenționate stabilesc o relație afectivă cu viitoarele victime, seducându-le, cu scopul de a le exploata sexual. Raportul din 2020 al Comisiei Europene arată că numărul de copii români exploatați în spațiul UE a crescut de 10 ori în ultimii 2 ani de raportare.Cei interesați pot participa la eveniment completând formularul de înscriere accesibil AICI sau pot să urmărească live evenimentul pe pagina de Facebook a proiectului Stop-AT și pe paginile co-organizatorilor: Freedom House România, Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică, G4Media, PressHub, EduPedu, Valoare Plus, Consiliul Tineretului din România, Consiliul Național al Elevilor, Asociația Cultural Socială Economica Christiana.Evenimentul este organizat cu sprijinul consorțiului proiectului STOP-AT (Semnalăm Traficul, Oprim Pericolul – AntiTrafic), finanțat de Active Citizens Fund România și al proiectului „Combaterea Dezinformării și Racolării Online” finanțat de Comisia Europeană.Proiectul STOP-AT (Semnalăm Traficul, Oprim Pericolul – AntiTrafic) este derulat de Asociația Valoare Plus în parteneriat cu Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică, G4Media, Asociația Cultural Socială Economică Christiana, Freedom House România și Asociația Serviciul Iezuiților pentru Refugiați din România. Proiectul „Combaterea Dezinformării și Racolării Online” este implementat de Freedom House România în vederea combaterii traficului de persoane și a manipulării adolescenților și copiilor în mediul online și este finanțat de Comisia Europeană prin programul DISCO (Democratic and Inclusive School Culture in Operation).