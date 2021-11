Roscosmos anunță că Stația Spațială se mută cu peste 1 kilometru mai sus pentru a evita resturile unui satelit chinez

Stația Spațială Internațională va efectua miercuri o scurtă manevră pentru a evita un fragment dintr-un fost satelit chinezesc, a anunțat agenția spațială rusă Roscosmos, potrivit Reuters.

Stația, cu un echipaj format din șapte astronauți, va urca cu încă 1.240 de metri pentru a evita o întâlnire cu fragmentul și se va așeza pe o orbită la 470,7 km deasupra Pământului, a transmis Roscosmos.

Agenția rusă nu a precizat cât de mari sunt resturile care au provocat problema.

"Pentru a se feri de 'gunoiul spațial', specialiștii (de control al misiunii) ... au calculat cum să corecteze orbita Stației Spațiale Internaționale", se arată în comunicatul agenției.

Stația se va baza pe motoarele navetei spațiale cargo Progress, care este andocată la ea, pentru a efectua deplasarea în sus.

The @Space_Station preparing for space debris evasion maneuver ❗️



On November 10, at 20:15 UTC, the #ProgressMS18 spacecraft engines will be fired for 361 s, giving the station a momentum of 0.7 m/s. The ISS orbit average altitude will increase by 1,240 m and reach 420.72 km. pic.twitter.com/OIhodaR2Ax