LIVEVIDEO ​Ziua Managementului aduce campionii mediului de business și nu numai la Zilele Biz 2021, Ediția aniversară 20 de ani!

Cei mai importanți lideri și top manageri din România își dau întâlnire miercuri, 10 noiembrie, la Ziua de Management, unde vor vorbi despre cum au gestionat schimbările din timpul perioadei de pandemie și cum s-au pregătit pentru a conduce echipele hibrid.

Printre campionii mediului de business (și nu numai) care vor veni la Zilele Biz se numără Ana-Maria Brânză, Campioană Olimpică la Scrimă, Ana-Maria Pâslaru, Managing Director, Unilever South-East Europe, Wargha Enayati, fondatorul Rețelei Private Regina Maria și al Enayati Medical City, Raffaele Balestra, Chief Financial Officer, Penny, Adela Smeu, CEO, Brico Depot, Mădălina Uceanu, Managing Partner, CareerAdvisor, Aneta Bogdan, Managing Partner, Brandient, Maria Metz, CEO, NTT Data România, Irina Munteanu, Chief Financial Officer, Veolia România, Amanda Zhang, CEO, Mercedes-Benz România, Radu Atanasiu, Lecturer of Thinking and Deciding in Business, Maastricht School of Management România, Viorel Leca, Director General, Gebrüder Weiss România.

Ziua Managementului se va încheia tot în forță, cu workshop-ul „The Human Side of Leadership”, susținuit de Radu Atanasiu, profesor de gândire critică la MSM România. Invitații, top manageri și antreprenori cunoscuți vor vorbi despre cum a contribuit perioada de pandemie, în care liderii au fost mai empatici, mai înclinați să ofere ajutor și concentrați mai degrabă pe nevoile angajaților, la transformarea viitoare a leadership-ului clasic.





Despre Zilele Biz

De 20 de ani, Zilele Biz este martorul tuturor transformărilor și evenimentelor economice și de business din România. Din 2002 și până azi, la Zilele Biz s-au format generații de profesioniști în antreprenoriat, management, comunicare și marketing.

În perioada de pandemie, managerii au trăit situații de neînțeles și s-au străduit să găsească răspunsuri pentru a-și conduce echipele către echilibru și siguranță. Vor urca pe scenă top manageri și lideri care vor povesti cum s-au adaptat noii realități când s-au văzut nevoiți să conducă business-uri de milioane de euro din sufrageria locuinței, să își exercite rolul de lideri de la distanță sau să conducă echipe de oameni care și-au pierdut motivația și concentrarea odată cu începerea telemuncii.

Din program nu vor lipsi nici momentele speciale, unul dintre acestea este marcat de lansarea cărții „Demigods, Aliens and Ordinary People", scrisă de Paul Renaud, Professional Certified Coach, Networking Specialist and Author.

Parteneri Zilei de Management sunt Unilever, Penny, Brico Depot, Mercedes-Benz Romania, Chivas, Apa Nova, NTT DATA, Siviero Maria, Nespresso și Siviero Maria.