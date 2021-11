Mentorii care (re)dau tinerilor un viitor (II)

​Articol susținut de Fundația Terre des hommes România

Există un mecanism care are mult de suferit în cazul tinerilor privați de libertate -relațiile bazate pe încredere și credem că doar prin mentorat ei au ocazia să exerseze acest comportament social major în viața fiecărui om. In cazul proiectului PRECISION , care se adresează tinerilor din centrelor de reeducare, unde interacțiunile sociale sunt foarte limitate, Fundația Terre des hommes a considerat că acest exercițiu le va fi de mare folos după eliberare, pentru reintegrarea lor socio-profesională. Dincolo de educație și informații, ei au mare nevoie de o astfel de relație de încredere, mai ales că adesea nu au nici sprijin familial.Proiectul este unic, în România mai sunt inițiative de acest gen însă de obicei din partea anumitor culte religioase sau din partea unor agricultori sau întreprinzători. Fundația Terre des hommes este dedicată de 30 de ani sprijinului tuturor copiilor și tinerilor vulnerabili din România.Fundația a organizat pentru tineri și cursuri vocaționale, după ce a evaluat piața muncii din zonă, însă programul de mentorat are alt rol, acela de reintegrare. Mentorii au profesii foarte diferite -profesori, antrenori de fotbal, profesori de muzică, restaurator. Noi am fost atenți la trăsături psihologice și calității umane, deoarece le-am oferit o mare responsabilitate. Sunt și doi mentori studenți, care au fost în trecut privați de libertate pentru fapte relativ lipsite de gravitate. Pentru a selecta mentorii foști deținuți au avut loc interviuri cu persoane propuse de Probațiune. Am urmărit să fie comunicativi, deschiși, să înțeleagă că îi facem responsabili de dezvoltarea unei persoane, mai ales că pot folosi experința lor pentru a-i ajuta pe ceilalți.Inedit este că o parte din mentorat va fi și activitatea fizică, în care se vor folosi metode create de Terre des hommes (Mișcare, Joc și Sport) pentru a construi mai ușor o relație informală între tineri și mentori. Altfel spus, prin mișcare și sport se va iniția relația de încredere.20 de tineri urmează în prezent acest program de mentorat timp de șase luni, fiind selectați din Centrul de Detenție din Craiova, dintre cei care au răspuns pozitiv la sistemul de reeducare de acolo.Mentorii și-au ales tinerii cu care lucrează (maxim patru /persoană) după o întâlnire comună, i-au ales pe cei cu care au simțit că pot lucra și pot fi pe aceeași lungime de undă. Ei nu vor ieși „la bere” cu tinerii, dar pot ieși în parc să discute...Pe mentori i-am încurajat să transmită experiența personală de viață și profesională, încurajăm jocuri de rol care să-i pună pe unul în locul celuilalt, să le arate cum să caute o slujbă, cum să se poarte la un interviu etc. Pentru tineri ne dorim mai ales să devină independenți în gândire și să se poată reintegra socio-profesional și familial (cum să te înscrii la facultate, să mergi la Forțele de muncă, cum să te pregătești concret), dar vor primi și sfaturi mai „mărunte” -cum să te descurci cu tehnologia (fiindcă ei au rămas de multe ori în urmă cu aceste noutăți).Sper să îl ajut mai ales prin exemplul personal, demontând un mit negativ, și anume că toți oamenii îl vor privi prin cadrul etichetei sociale (de „fost deținut”). Apoi caut să descopăr/formez o viziune, valoare și misiune proprie, apelând la experiența de viață a fiecărui tânăr ca resursă principală în tot procesul de mentorare. Dincolo de informații, îi ofer un cadru liber și relaxat unde să pună întrebări și să se pregătească pentru provocările de care va avea parte imediat după finalizarea pedepsei.Mentorul meu a fost Mama mea. Si nu mă refer la perioada copilăriei unde părinții oricum se implică in educarea, creșterea copiilor, ci mă refer la perioada de adult, mai precis dupa 30 de ani, când am înțeles că din cărți de specialitate pot afla o grămada de informații, dar doar un om mă poate învăța ce înseamnă binele, astfel încât acel bine să nu fie ințeles ca un beneficiu. Mama a fost omul care m-a învățat acest lucru. Binele este o expresie a iubirii, de care ai datoria de să te bucuri doar după ce îl oferi celor din jurul tău. Așa am înțeles că oamenii care fac un bine, de fapt, sădesc în sufletul celorlalți nu un gest frumos sau o bucurie, ci iubire. Când înțelegi asta, vrei să faci cât mai mult bine! „PRECISION Sprijinul, reabilitarea și împuternicirea minorilor și tinerilor privați de libertate" este un proiect derulat de Fundația Terre des hommes România cu finanțare de la Fundația Medicor (Liechtenstein). Scopul său este de a încuraja educația adaptată la nevoile tinerilor privați de libertate, privilegiind în special mișcarea și sportul, și de a diminua riscurile de recidivă. Fundația Terre des hommes promovează în România mentoratul ca metodă alternativă de educație și sprijin pentru toți copiii, în special cei vulnerabili, fie din cauza migrației, fie a condițiilor de trai sau violenței.