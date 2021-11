Euronews România a primit licența audiovizuală din partea CNA. Postul ar putea începe emisia în primăvara viitoare

Potrivit redactorului-şef al Euronews România, Andra Miron Diaconescu, noul canal, cu un format SD şi HD, va avea o zonă de difuzare naţională şi internaţională (în Republica Moldova), prin reţelele RCS&RDS, Orange şi Vodafone, cu care există "discuţii preliminare", şi o structură de programe în care se regăsesc 60% producţie proprie şi 40% producţii audiovizuale ale altor producători.La solicitarea Monicăi Gubernat, membru al CNA, Miron a arătat că postul pe care îl reprezintă va oferi ca noutate "o informaţie de context", care va fi obţinută graţie apartenenţei la "marea familie Euronews"."Vom putea să avem toate punctele de vedere, într-adevăr, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, şi venim cu un mod de lucru cu totul nou, care se bazează pe brandul Euronews, pe training-ul şi pe know-how-ul de la Euronews şi, bineînţeles, pe valorile în care noi credem din tot sufletul nostru, care sunt cele de independenţă şi de echidistanţă", a spus Miron.Din echipa canalului fac parte Cristian Coman, şeful News Desk-ului şi redactor-şef adjunct, jurnalist cu peste 29 de ani de experienţă, trei producători executivi - Robert Ştefanof, Ilie Nicola şi Ştefan Vasile, Adriana Matei, la International Desk, Mari Jeanne Ion fiind directorul de programe."Euronews România va avea o componentă foarte puternică digital. Ne dorim să creştem foarte mult conţinutul atât în zona online, cât şi în cea de tv şi să lucrăm integrat pe cele două platforme", a precizat Miron.Ea a apreciat că primăvara viitoare "ar fi un orizont de timp realist" pentru începerea emisiei postului."Vă spun sincer că privesc cu mare optimism. Salut acest proiect şi îmi doresc ca lucrurile să fie aşa cum le-aţi prezentat pe întreaga durată a licenţei, cei nou ani, pentru că am văzut multe proiecte teoretice frumoase, prezentate aici, în faţa noastră, şi după ce obţineau licenţa lucrurile se transformau foarte mult. Într-adevăr aveţi o garanţie care ar trebui să vă ajute ca lucrurile să fie aşa cum ne-aţi povestit. E o provocare şi vom discuta peste câţiva ani măsura în care veţi reuşi să o îndepliniţi", a arătat preşedintele CNA, Cristina Pocora.Şi Mircea Toma, membru al CNA, a salutat apariţia pe piaţa de media românească a acestui canal. "Salut iniţiativa, pe care o consider ca un pas important pentru asigurarea pluralismului în spaţiul media audiovizuale din România", a spus Mircea Toma. Euronews anunţa în ianuarie semnarea unui parteneriat cu Universitatea Politehnica din Bucureşti pentru a lansa Euronews România, un canal de ştiri nou, independent, destinat publicului vorbitor de limba română, primul proiect de acest tip lansat în Uniunea Europeană.Filială a mărcii Euronews, noul canal de ştiri va livra ştiri locale, regionale, naţionale şi internaţionale prin TV şi platforme digitale, va avea propria echipă de jurnalişti şi corespondenţi din toată România, dar şi de la Bruxelles. Până la lansare, echipa va ajunge la peste 100 de angajaţi la nivel local, potrivit sursei citate.În martie, redactorul-şef al canalului, Andra Miron Diaconescu, declara că echipa pe care o va conduce va lucra în slujba publicului cu obiectivitate şi imparţialitate. "Euronews este un brand internaţional pe care românii îl cunosc foarte bine, iar faptul că voi conduce echipa din România mă învesteşte cu o foarte mare responsabilitate. Rolul meu va fi să creez, pentru început, această echipă, iar ea va lucra în slujba publicului cu obiectivitate, cu imparţialitate şi va aduce diversitatea informaţiei. Voi avea grijă ca echipa Euronews România să fie dedicată valorilor Euronews World, bazate pe independenţă, etică şi integritate şi va respecta linia editorială a Euronews World 'All Views'", afirma Andra Miron Diaconescu.