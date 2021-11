VIDEO România cumpără 12 elicoptere Black Hawk pentru intervenție și salvare / Care este valoarea contractului, când vor fi livrate și la ce misiuni pot participa aceste elicoptere

Oficiali din România şi Polonia au semnat marţi un acord cadru de furnizare a 12 elicoptere medii-grele multifuncţionale Black Hawk, destinate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), pentru misiunile de salvare. Valoarea contractului este de peste 269 milioane euro fără TVA, iar elicopterele vor fi livrate la finalul anului 2023.





Cîștigătorul licitației a fost compania PZL Mielec, unde sunt construite pentru Europa elicopterele Black Hawk ale celor de la Sikorsky/Lockheed Martin, iar contractul cadru a fost semnat marți.

Șeful DSU, Raed Arafat, a spus, la ceremonie, că "această poveste" a început încă din 2018, printr-o primă tentativă de licitaţie la care nu s-a prezentat nimeni, repetată în 2019, când tot nu s-a prezentat nimeni, după care a fost schimbat modul de desfăşurare a licitaţiei, într-o negociere competitivă.

"S-au prezentat ofertanţi importanţi. Din păcate, primul a pierdut pentru că oferta era total neconformă, în sensul în care preţul era mult mai mare decât preţul maxim stabilit şi oferta era de 8 elicoptere în loc de 12. Al doilea a avut o ofertă care depăşea preţul maxim cu până la 10% şi astfel era considerată neconformă.

Din fericire, a rămas al treilea ofertant cu elicoptere foarte performante, cu care s-a continuat negocierea şi astăzi vom semna acordul cadru. Vorbim de la Lockheed Martin, de fabrica din Polonia, unde vor fi fabricate elicopterele", a afirmat Arafat.

Elicopterele vor fi livrate la sfârşitul anului 2023, iar instruirea piloţilor şi a personalului tehnic va începe în cel mai scurt timp, a precizat șeful DSU.





Ce misiuni pot fi executate cu elicopterele Black Hawk

Elicopterele Black Hawk sunt multirol și pot desfăşura mai multe categorii de misiuni, a explicat Arafat:

căutare salvare, inclusiv maritimă;

transport multiple victime în stare critică, fiecare elicopter având o capacitate de patru tărgi; misiuni de transport personal şi materiale, inclusiv cargo;

stingerea incendiilor de pădure.

Aparatele Black Hawk sunt în uz în 34 de țări, iar mai mult de 4.000 de modele Black Hawk sunt operate în acest moment în lume, spunea la momentul depunerii ofertelor Giuseppe Palumbo, director programe internaționale Sikorsky.





Potrivit acestuia, elicopterul Black Hawk e construit după standardele militare americane și are o greutate netă de sub 10 tone. Are cea mai mare sarcină utilă din clasa sa - poate transporta 4.082 de kilograme greutate externă, preciza el Palumbo.





Modelul ofertat României este S70M, cea mai recentă variantă de Black Hawk, cu cele mai noi motoare General Electric și cu cele mai noi sisteme de avionică.





Potrivit sursei citate, elicopterele Black Hawk oferite Ministerului de Interne pot fi configurate pentru diferite tipuri de misiuni în mai puțin de 60 de minute: instalarea unei macarale externe, instalarea de rezervoare externe de combustibil, atașarea de echipamente anti-incendiu sau instalarea echipamentelor medicale furnizate de Deltamed.

La ceremonia de semnare a acordului au participat ministrul de Interne, Lucian Bode, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, David Muniz, reprezentantul Ambasadei Poloniei, precum şi oficiali ai companiilor PZL Mielec, Sikorsky şi Lockheed Martin.