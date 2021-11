De ce a murit Petrică Mâțu Stoian, deși ar fi fost complet vaccinat anti-COVID. Medic: „A murit în urma unui șoc septic”

„Domnul a venit la Clinica Nera să facă terapie hiperbară post-COVID, din păcate a dezvoltat o bronhopneumonie care a fost mult mai amplă decât trebuie și a decedat în urma unui șoc septic. Șocul septic ireversibil este o boală destul de serioasă, chiar foarte serioasă, cu mortalitate foarte mare, a fost pus pe tot ce trebuie, dar din păcate organismul dânsului nu a mai rezistat”, a declarat la România TV dr. Cosmin Librimir, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență din Reșița, tot el fiind cel care a precizat că Mâțu Stoian ar fi fost vaccinat complet.







„Se ştie că există long-COVID-ul care lasă nişte sechele, începând de la afectarea creierului (...). Dacă boala este mai gravă, plămânul suferă şi este predispus să se supra-infecteze. Cred că acest lucru s-a întâmplat şi la el. Din păcate, a dus o bună parte pe picioare, ca apoi să se deprecieze rapid. Din păcate, în şocurile septice deprecierea se produce foarte rapid dacă nu se intervine medicamentos”, a mai declarat directorul medical al SJU Reşiţa, potrivit Agerpres





Mâțu Stoian era sub tratament cu anticoagulant din cauza unei afecţiuni la inimă







Petrică Mâţu Stoian avea 61 de ani.



Medicul a precizat că pacientul avea şi alte afecţiuni medicale, pentru care se afla sub tratament cu anticoagulante.„Era sub tratament cu anticoagulant din cauza unei afecţiuni la cord, care predispunea (...) la producerea de cheaguri. Lua şi înainte de COVID acest anticoagulant”, a explicat doctorul Cosmin Librimir.Publicația locală Reper24.ro scrie despre Mâțu Stoian că a ajuns la Spitalul Județean de la Clinica privată cu ambulanța, după ce s-a observat că acesta a început să scuipe sânge.„Pacientul avea fibrilație atrială, adică inima îi bătea neregulat dar cu un ritm ridicat. Are și insuficiență de valvă mitrală și erau toate motivele sa facă cheaguri, din cauza bolii fără covid. Lua tratament anticoagulant, dar din cauza faptului că a făcut o bronho-pneumonie post Covid a intrat în stare septică și atunci totul se dereglează destul de aspru.La clinica privată unde era internat a observat că scuipă sânge, a chemat ambulanța și a fost adus la UPU Reșița. Pentru că avea saturație de oxigen mică s-a încercat să i se pună mască dar pentru că nu a suportat-o a fost transferat pe secția de ATI și a fost intubat“ a pentru Reper24 Dr. directorul medical al Spitalului Județean din Reșița.