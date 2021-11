Nicușor Dan, întrebat ce exemplu le dă bucureștenilor că nu s-a vaccinat: „Oamenii nu-și aleg un primar care să le fie model, ci unul care să rezolve problema căldurii și apei calde”

Edilul Capitalei, care spune că s-a îmbolnăvit de COVID în luna aprilie, spune că u și-a pus problema să obțină certificat verde. „Viața mea înseamnă să mă trezesc de dimineață și să stau de la 9 la 21 în primărie”, a spus Dan la Digi 24, potrivit Republica.ro

Întrebat de moderatori cum le explică oamenilor de rând de ce ei au nevoie de certificat verde ca să intre în Primărie, iar el nu, Nicușor Dan a răspuns că explicația trebuie să o dea Parlamentul.În ceea ce privește vaccinarea sa, primarul Nicușor Dan a spus că se va vaccina dar doar după ce va apuca să-și facă o serie de teste. Edilul a evitat să spună când se va întâmpla acest lucru.„Am trecut prin boală. (...) Am spus că mă voi vaccina după ce fac un număr de teste, pe care n-am apucat încă să le fac, pentru că există niște urgențe care sunt mai importante. Am spus și o repet, aș vrea să închidem discuția, mă voi vaccina după ce fac un set de analize pe care n am avut timp până acum”, a spus Nicușor Dan.Întrebat dacă ezitarea sa de a se vaccina nu ar putea să le creeze oamenilor o reticență în a se vaccina și ei la rândul lor, primarul a răspuns: „Oamenii nu-și aleg un primar care să le fie model, ci unul care să rezolve problema căldurii și apei calde, problema traficului, poluării aerului, mediului de afaceri, problema locurilor de muncă”.