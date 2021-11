Serialul care ar putea fi noul „Squid Game” / Chinezii sunt aproape de supremația cuantică / Nou film Harry Potter cu actorii originali? Da, vă rog

​NERD ALERT

Disney+ a lansat primul trailer full pentru The Book of Boba Fett, serialul Star Wars anunțat după succesul uriaș înregistrat de The Mandalorian. Bănuiesc că știi deja dar dacă nu, după cum sugerează și numele, noua serie se va învârti în jurul faimosului vânător de recompense pe care l-am văzut cel mai recent în The Mandalorian și va fi lansat pe 29 decembrie, potrivit HeyUGuys;

Sony Pictures tocmai a dezvăluit un nou trailer pentru Morbius, viitorul său film anti-erou bazat pe personajul cu același nume din Universul Marvel. Trailerul ne arată câteva secvențe noi, precum și, în sfârșit, o dată de lansare: 28 ianuarie 2022, relatează Twinfinite;

avem și primul trailer full pentru Moonfall, filmul sci-fi regizat de nimeni altul decât Roland Emmerich. Dacă numele îți spune ceva dar nu știi exact de unde, el a regizat Independence Day, 2012, The Day After Tomorrow și Stargate, printre altele. Însă în noul său film nu extratereștrii sunt cei care dau de cap omenirii ci Luna, care a fost deviată de pe orbită și se îndreaptă acum spre Pământ. Moonfall o să apară în cinematografe pe 4 februarie 2022, conform Space.com.

Există ceva deopotrivă admirabil cât și atractiv la un serial care pornește de la o premisă ​nebunească și apoi o exploatează la maxim, cum este cazul și extravagantului Dr. Brain . Cu Lee Sun-kyun din Parasite în rolul principal și regizat de Kim Jee-woon ( I Saw the Devil ), primul serial sud-coreean al Apple+ (lansat pe 4 noiembrie) este o miniserie sci-fi cu 6 episoade ce devine din ce în ce mai bizară.Bazat pe un webtoon coreean cu același nume, Dr. Brain se învârte în jurul lui Sewon, care încă din copilărie arată o inteligență fenomenală însă și o lipsă de emoție și abilități sociale exacerbată de autism. Sewon rămâne orfan când mama îi este ucisă în fața ochilor săi într-un accident rutier îngrozitor, punct după care serialul sare cu decenii în viitor unde îl găsim pe un Sewon acum adult lucrând ca om de știință obsedat de un concept revoluționar.Ideea sa? Sincronizarea creierelor prin inseparabilitatea cuantică (quantum entanglement) care îi permite să sondeze „abisurile conștienței umane” și comunice non-verbal cu persoane aflate în comă sau serios bolnave. După cum opinează cineva de la una din prezentările sale, este ca și cum ai „hackui” creierul și nu durează mult până când Sewon reușește să facă acest lucru cu șoarecii săi de laborator.Dr. Brain este un melanj de influențe, de la Frankenstein, la Re-Animator, la Inception (ca să numesc doar câteva). Regizorul Kim reușește însă să combine cu aplomb, creând ceva care cumva pare proaspăt deși influențele predecesorilor săi sunt ușor de identificat. El nu este interesat de jumătăți de măsură și energia fantastică a serialului, pe lângă povestea inedită, fac din acesta unul care cu siguranță merită văzut, scrie The Daily Beast Aproape de fiecare dată după ce un atac armat are loc la un liceu din Statele Unite unii politicieni americani lansează în public ideea că jocurile video violente (mai ales cele din genul shooter) ar fi cumva responsabile. E o marotă care e reșapată în SUA cel puțin din anii '90 iar recent am văzut-o invocată și la noi în timpul dezbaterii TVR vizavi de revenirea sau nu la învățământul online.Argumentul e invocat chiar la finalul emisiunii (îl poți vedea aici la minutul 44:11), invitatul spunând explicit că „violența din jocuri se transpune și în viața reală”. Chiar recent am avut un nou studiu publicat în luna august în revista Journal of Economic Behavior & Organization care confirmă iar ceea ce se știa deja, din numeroase cercetări asupra subiectului: că nu există nicio corelație între jocurile video violente și comportamentul violent față de alții.Studiul efectuat de dr. Agne Suziedelyte, profesor la University of London, a folosit metode din econometrie care identifică posibile efecte cauzale ale jocurilor video violente, nu doar asocieri. Ea nu a găsit nicio dovadă că acest tip de jocuri video crește în vreun fel violența față de alte persoane. Însă unii părinți au raportat într-adevăr că o parte a copiilor au distrus lucruri după ce s-au jucat un astfel de joc video.„Luate împreună, aceste rezultate sugerează că jocurile video violente ar putea agita copiii dar această agitație nu se translatează în violență asupra unor alte persoane - tipul de violență de care ne pasă cel mai mult. Prin urmare, este improbabil ca politicile care plasează restricții asupra vânzării de jocuri video către minori să reducă violența”, explică dr. Suziedelyte, citată de Eurek!Alert Dacă lași copilul să distrugă chestii prin casă s-ar putea ca problema să fie una de parenting (FOTO: Captura Youtube)Renumitul regizor din Hong Kong, cunoscut pentru filme de acțiune din anii '90 ca Hard Target Face Off sau Mission Impossible 2 (2000), se întoarce să regizeze un lungmetraj la Hollywood pentru prima dată după aproape două decenii. Mai mult, se pare că actorul Joel Kinnaman ( Rick Flag din The Suicide Squad) a fost cooptat deja pentru a juca rolul principal.Viitorul film, despre care se spune că va fi „fără niciun singur cuvânt de dialog” va fi primul film de acțiune american regizat de Woo după Paycheck , lungmetrajul cu Ben Affleck în rolul principal ce a apărut în cinematografe în 2003. Nu că Woo ar fi fost inactiv în ultimii 18 ani, el rebranduindu-se de la genurile de acțiune și arte marțiale care l-au consacrat pentru a regiza mai multe pelicule istorice de proporții epice în China.Deși deocamdată se știu foarte puține despre viitorul său film, se pare că el va spune povestea unui tată care se îndreaptă spre lumea interlopă pentru a răzbuna moartea tânărului său fiu. Deadline relatează că vestea întoarcerii lui Woo a produs senzație la Hollywood și că deja au început căutările pentru completarea distribuției.John Woo celebrând alături de Quentin Tarantino după ce a primit Leu de Aur pentru întreaga carieră la Festivalul de Film de la Veneția în 2010 (FOTO: Alberto Pizzoli / AFP / Profimedia Images)O echipă de cercetători de la Universitatea de Știință și Tehnologie din China afirmă că creat a un procesor cuantic supraconductor cu 66 de qubiți funcționali care, când a primit o sarcină complexă, a completat-o în doar o fracțiune din timpul necesar celor mai puternice supercalculatoare dezvoltate până acum.Cercetarea este cu atât mai impresionantă încât ar reprezenta un salt înainte uriaș înspre supremația cuantică, punctul în care computerele cuantice reușesc să finalizeze o sarcină pe care cele tradiționale nu o pot termina în nicio perioadă fezabilă de timp, oricât de puternice ar fi.Numit „Zuchongzhi 2.1”, după un faimos matematician din China secolului V, procesorul supraconductor a terminat în 72 de minute o problemă extrem de complexă pe care cercetătorii chinezi o estimează ca fiind de 2-3 ori mai dificilă decât cele care au fost alocate anterior procesoarelor cuantice. Aceștia estimează de asemenea că cel mai puternic supercomputer din prezent ar avea nevoie de cel puțin 8 ani de zile să rezolve aceeași problemă.Mai mult, ei afirmă în studiul publicat de Physical Review Letter s că au folosit doar 56 de qubiți din puterea de procesare a Zuchongzhi, cu 10 mai puțini decât capacitatea totală dar cu 3 mai mult decât procesorul Sycamore al Google în 2019, an în care compania americană anunțase că a atins supremația cuantică, relatează IFL Science Pentru a pune puțin în perspectivă aceste cifre din domeniul cuantic: deși are cu doar „câțiva” quibiți mai mult decât procesorul creat de Google, Zuchongzhi 2.1 este de un milion de ori mai puternic decât Sycamore, al doilea cel mai puternic calculator cuantic din lume.Procesorul cuantic Zuchongzhi creat de cercetătorii chinezi (FOTO: USTC)Lumea din League of Legends se va extinde în curând pe Netflix cu serialul animat Arcane , bazat pe popularul joc video de tip Multiplayer Online Battle Arena . League of Legends este adesea citat ca fiind unul dintre cele mai mari (dacă nu cel mai mare) e-sporturi din lume, ceea ce este cu atât mai impresionant când te gândești că a fost lansat în urmă cu mai bine de un deceniu.Serialul animat a fost anunțat încă din 2019, la aniversarea a 10 ani de la lansarea jocului, însă producția sa a suferit amânări din cauza pandemiei de COVID-19. Însă acum avem în sfârșit un calendar bătut în cuie: Arcane va fi împărțit în trei capitole săptămânale (fiecare alcătuit din 3 episoade). Primul va avea premiera pe Netflix duminica aceasta, 7 noiembrie, imediat după finala Campionatului Mondial League of Legends.Al doilea capitol va fi lansat duminica viitoare, pe 13 noiembrie, și ultimul o săptămână mai târziu, pe 20 noiembrie. Deși teoretic Arcane ar fi disponibil doar pe Netflix, creatorilor de conținut de pe Twitch li se va permite să difuzeze în timp real serialul. Cu alte cuvinte, dacă nu ai un cont pe Netflix poți vedea gratuit Arcane pe Twitch, atât timp cât nu te deranjează prea tare comentariile care îl însoțesc din partea streamer-ului.Vasta majoritate a personajelor confirmate pentru Arcane sunt „campioni” care pot fi jucați în League of Legends. Mai exact, îi vom vedea Vi, Jinx, Caitlyn, Viktor, și Jayce. Restul personajelor sunt toate creații originale pentru serial însă unii fani speculează că vom putea vedea alte nume consacrate în joc ce deocamdată sunt listate sub pseudonime, relatează Newsweek Regizorul american Zack Snyder a dezvăluit că următorul capitol din franciza (la 3 filme cred că putem vorbi de o franciză, nu?) Armata celor morți se va numi Planeta celor morți și că unul din personajele originale ar putea avea parte de o întoarcere neașteptată.Army of the Dead s-a încheiat cu moartea majorității personajelor principale însă Snyder a dat de înțeles recent că unul dintre protagoniști s-ar putea să fi scăpat, vorbind despre întoarcerea spărgătorului de seifuri Ludwig Dieter, jucat de Matthias Schweighöfer. „Adevărata aventură ar fi să vedem ce s-a întâmplat cu [Dieter] când s-a închis acea ușă a seifului. A fost ucis de Zeus sau nu? Ce s-a întâmplat?”, a afirmat regizorul.„Nu îl vedem murind în film și a mai rămas ceva viață în el, nu o să vă spun ce se întâmplă în Armata celor morți - aka Planet celor morți - dar haideți să spunem că există o șansă ca Dieter să fi supraviețuit”, a adăugat acesta. Însă până la lansarea viitorului film, Dieter poate fi văzut în Army of Thieves , filmul prolog lansat deja de Netflix în care Schweighöfer joacă și pentru care a ocupat și scaunul de regizor, scrie IGN Daniel Radcliffe, Emma Watson și Rupert Grint nu au mai îmbrăcat robele de vrăjitori în devenire ale lui Harry Potter, Hermione Granger și Ron Weasley de peste un deceniu dar Chris Columbus , regizorul filmului Harry Potter și Piatra Filozofală, vrea să reunească gașca pentru un nou titlu.Columbus spune că și-ar dori să adapteze The Cursed Child , o piesă de teatru a cărei acțiuni are loc la 19 ani după finalul poveștii din seria de cărți a lui J.K. Rowling, pentru marele ecran. „Este o mică fantezie a mea”, relatează regizorul. Radcliffe, Watson și Grint au trecut toți de 30 de ani, vârsta ideală pentru a juca din nou personajele care i-au consacrat pentru această poveste.The Cursed Child, piesă bazată tot pe o poveste originală a lui Rowling, se învârte în jurul copiilor lui Harry și Draco Malfoy, eroii originali fiind personaje secundare. Columbus a regizat și un alt film Harry Potter, Camera Secretelor și primele două lungmetraje din seria Fantastic Beasts, lucrând acum la The Secrets of Dumbledore, al treilea film al francizei spin-off, relatează Variety Se reunește trupa? Ar fi frumos (FOTO: Warner Bros Pictures)Ah, și săptămâna aceasta am avut câtevacare chiar nu trebuie ratate:: Ai văzut că Robert Downey Jr. şi Matt Damon vor juca în filmul „Oppenheimer” despre „tatăl” bombei nucleare regizat de Christopher Nolan, nu?