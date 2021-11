REPORTAJ Oameni mici într-o lume mare: ”Cel mai greu e atunci când îți cauți un loc de muncă, iar angajatorul de trimite să încerci la Circ”

de la naștere lipsa informațiilor de baza legate de diagnostic

pe parcursul copilăriei lipsa unor centre interdisciplinare unde sa le fie urmărită evoluția și preîntâmpina complicațiile

pe durata școlarizării: accesebilizarea în clasa și la toalete

hărțuirea din partea colegilor și neimplicarea profesorilor în corectarea acestor manifestări (sunt copii care, asemeni băiatului din Australia, spun ca mai bine mor decât sa se mai ducă la școală)

nevoia de consiliere psihologica în scoala și cât mai multe campanii antibullying

pe perioada adolescentei spre maturitate apare neîncrederea, renunțarea la studii, izolarea

Înclinarea picioarelor

Apnee de somn

Excesul de lichid în jurul creierului

Presiune asupra măduvei spinării

Dezvoltarea lentă în abilitățile motorii

Frecvente infecții ale urechii

Creștere în greutate secțiune C (pentru femeile însărcinate cu nanism disproporționat)

Organe slab dezvoltate (probleme cardiace)

Absența maturizării sexuale

Deficit de hormon de creștere

Slabă interacțiune socială sau izolare

Stima de sine scăzută.

APEL:

Nu vor lucruri mari de la societate, ci doar respectul cuvenit, înțelegere și puțină atenție care se poate traduce prin lucruri simple: o treaptă în fața unui bancomat, un interfon pus mai jos, o toaleta mai joasă la școală pentru copii, un șofer de autobuz mai răbdător...HotNews.ro a petrecut o zi cu acești oameni minunați pentru a afla despe problemele lor, prejudecățile cu care se confruntă, dar și bucuriile lor.Acondroplazia este o displazie scheletala și este cea mai întâlnită forma de nanism din cele peste 200 de tipuri de nanism . Este cauzata de o mutație genetica spontana, într-o gena numita FGFR3, cu o incidenta care variază între de aprox 1 :15000 și 1: 30000 de nasteri.Înălțimea medie a adultului este de 1.20 - 1.30 m, iar aspectul fizic este disproporționat, cu membre scurte și trunchi normal.nu exista încă un tratament dar nici nu este neparat necesar nefiind o afecțiune care pune viata în pericol. Exista insa complicații care pot pune viata în pericol dacă nu sunt depistate la timp.Din nefericire în România aceasta nu este decontata de stat fiind considerata "operatie estetica".Principalul tratament disponibil in Romania in acest moment pentru copiii cu nanism este operatia de alungire a oaselor membrelor in decursul copilariei si adolescentei. O operatie costisitoare, o adevarata povara pentru multi parinti cu copii afectati de nanism, insa o sansa la o viata mai buna pentru ei. Asociația Oamenilor Mici își concentrează eforturile pe sustinerea familiilor pentru a putea accesa un astfel de tratament dar si multe alte proiecte si activitati, atat in domeniul medical cat si social/educativ: