ANPC a închis temporar raioane ale Lidl, Profi şi Carrefour din Ploieşti - Produse cu termenul limită de consum depăşite, murdărie şi muşte în spaţiile de producere a pâinii

oprirea definitivă de la comercilizare şi retragerea din circuitul consumului uman a aproximativ 700 kg produse alimentare in valoare de peste 10.000 lei.

oprirea temporară de la comercilizare a 2,3 tone de produse alimentare, în valoare totală de circa 14.000 lei.

5 măsuri de oprire temporară a prestării serviciului la raioanele cu vitrină asistată, vitrinele cu produse congelate, cele cu produse calde, cele cu produse refrigerate, zonele de brutărie.

2 propuneri de închidere a anumitor raioane (panificaţie, preparate din carne şi produse de cofetărie), pe o durată de cel mult 6 luni.

Acestora li s-au adăugat măsuri complementare care au presupus:- legume şi fructe depreciate calitativ sau nesortate- comercializarea unor produse cu data limită de consum depăşită- nerespectarea temperaturii de păstrare a produselor calde, de minimum +60 grade C, la raionul gastro- nerespectarea temperaturii indicate de producători, pentru o serie de produse alimentare, una dintre vitrine fiind chiar spartă, fapt care făcea imposibilă asigurarea temperaturii corecte- tăvile pentru coacerea pâinii prezentau resturi arse, iar cuptorul nu era curăţat corespunzător- prezenţa, sub tăvile unora dintre vitrine a unui lichid de scurgere cauzat de funcţionarea defectuoasă a agregatului frigorific- în spțiile de producţie a pâinii si a produselor de panificatie, precum şi în laboratorul de cofetărie a fost constatată prezenţa mustelor- sistemul de ventilaţie era necurăţat, prezentând masive depuneri de praf şi grăsime- utiizarea unor rasteluri şi a unor tăvi ruginite şi deteriorate.Controalele întrerpinse de echipele de control reunite ale Comisariatelor Regionale pentru Protecţia Consumatorilor (CRPC) Bucureşti-Ilfov şi Prahova au fost coordonate de vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Mihai Culeafă şi de directorul general ANPC, Paul Anghel.