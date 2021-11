Obezitatea în rândul câinilor/ Recomandările specialiștilor Pedigree

Articol susținut de Pedigree

Potrivit unor studii recente ale Institutului Waltham, obezitatea- o cifră ridicată având în vedere durata medie de viață a unui câine. În plus, obezitatea provoacă și alte afecțiuni cu care se confruntă și oamenii, precum diabet, artrită și probleme cardiovasculare. Însă prevenirea obezității în rândul câinilor nu este o problemă la fel de mare ca și în cazul oamenilor, iar acest lucru depinde doar de dorința proprietarului, el fiind cel care decide alimentația animalului de companie. Important este să stabiliți oși să o respectați. Este important să cântăriți proporția de hrană, precum și câinele, astfel încât cantitatea de hrană să poată fi ajustată în consecință. Dacă încă apare creșterea în greutate, este necesară o vizită la medicul veterinar.„De asemenea, este important să împiedicăm câinele să aibă acces la resturile de mâncare, precum și să informam ceilalți membrii ai familiei și prietenii că este interzis să hrănească câinele mai mult decât cantitatea zilnică stabiliă. În plus, este important atunci când stabilim cantitatea zilnică adecvată de hrană să luăm în calcul mâncarea și recompensele folosite în dresajul câinelui. Ele mențin mintea câinelui în alertă și ajută la crearea unei legătură puternice între stăpân și câine.”, declară M.V. Dr. Iulian Amza, Petcare Accelerator Specialist în cadrul Mars Multisales Europe.Cu toate acestea, răsfățurile nu trebuie să depășească 10% din porția zilnică de hrană și, deși uneori este dificil să reziști privirii câinelui, este necesar să respecți acest lucru.și, pe lângă un raport precis al alimentelor, exercițiul bazat pe tipul de rasă va fi esențial pentru a-l menține.Pe lângă obezitate, boala gingiilor este una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate la câini.sunt mai predispuse la aceasta, dar, în general,Recurența este recomandată de medicul veterinar. De asemenea, este necesar să începeți devreme, chiar și cu puiuții. În primul rând, acest lucru reduce șansele de a suferi mai târziu de probleme gingivale și, în plus, se poate forma un obicei. Animalul nu va găsi neplăcută îngrijirea orală obișnuită, ci poate chiar să învețe să se bucure de ea.„Culoarea gingiei trebuie să fie roz pal; orice roșeață poate indica inflamație și depuneri decolorate de tartru dentar. Curățarea în sine necesită multă răbdare, cel puțin inițial, și trebuie făcută într-un loc liniștit, fără distrageri de atenție.” declară M.V. Dr. Iulian Amza, Petcare Accelerator Specialist în cadrul Mars Multisales Europe.Desigur, cavitatea bucală a câinelui este diferită de cavitatea bucală umană și, poate în mod surprinzător, bacteria care provoacă boli în rândul câinilor și al oamenilor diferă, de asemenea. De aceea este necesară achiziționarea deDiverse jucării pentru dentiție, alimente uscate concepute pentru curățarea dinților (cum ar fi Dentastix) și jucării care sunt sigure pentru gingii, vor ajuta, de asemenea, în îngrijirea dentară.Gura este un instrument esențial pentru câini, ajutându-i să învețe despre lume și să comunice cu împrejurimile lor. Dar, conform cercetărilor de la Institutul Waltham,, iar nervii sunt mai aproape de suprafață, ceea ce înseamnă că dinții câinilor sunt destul de vulnerabili și trebuie protejați. Prin urmare, este esențial să monitorizați ceea ce mestecă câinele și, dacă este necesar, să îl descurajați puternic să muște obiecte nepotrivite, cum ar fi pietrele.Pentru că sunt animale de grup și nu vor să-și arate slăbiciunea,Dacă suspectezi că este posibil ca animăluțul tău să aibă un dinte rupt sau o altă problemă orală, contactează medicul veterinar.Articol susținut de Pedigree