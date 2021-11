Mentorii care (re)dau tinerilor un viitor (I)

Articol sustinut de Fundatia Terre des hommes

Una dintre cele mai plăcute surprize ale anului acesta a fost să mă uit la un meci de fotbal și să recunosc un tânăr pe care l-am ajutat cu ani în urmă să participe la unul dintre proiectele noastre. Acest băiat cu o istorie tristă, care era fusese luat în plasament de o familie, l-a întâlnit atunci pe celebrul Miodrag Belodedici. Iar acum când m-am uitat la meci am realizat că tânărul devenise un fotbalist de succes.Nu e singura poveste de acest fel pe care am aflat-o eu și colegii mei de la Terre des hommes. De exemplu, acum ceva ani o fetiță se întâlnea cu un ambasador străin în România și înțelegea de la el ce înseamnă munca lui. Peste ani, aceeași fată care devenise studentă, întâlnea același ambasador în Suedia, acolo unde amândoi se stabiliseră fără să știe unul de celălalt. Ambele întâlniri povestite mai sus au avut loc datorită unei inițiative numite Ziua Ștafetei , care a creat multe astfel de povești în cele zece ediții, singurul nostru regret este că nu le putem afla pe toate.A fi mentor înseamnă să fii undeva între un părinte disponibil oricând cu un sfat (dar nu agasant) și un frate mai mare, mai informat și mai înțelegător, responsabil. Este ceea ce lipsește foarte multor copii din ziua de azi, fie că sunt vulnerabili în sensul în care-i definim noi (afectați de plecarea părinților, de sărăcie, de violență), fie că nu sunt. Prin unele dintre proiectele noastre ne adresăm tuturor copiilor, indiferent de situația lor materială sau starea lor, dar sunt și proiecte pentru categorii anume de tineri care au nevoie de mentori.De exemplu pentru acei copii sau tineri care au fost sau sunt privați de libertate și care sunt foarte greu reintegrați sau deloc, deși este dreptul lor și interesul nostru al societății, să-i îndrumăm către o viață demnă și corectă. Proiectul „Precision” face acest lucru inclusiv prin mentorat, dar și prin promovarea unui stil de viață sportiv în timpul petrecut în Centru, care să le asigure tinerilor echilibru mental. Iar prin alt proiect de anul acesta am facilitat pentru ei chiar întâlniri virtuale cu mari sportivi români în această primăvară, care le-au devenit mentori.Pe de o parte nevoia de mentorat e mai mare ca oricând tocmai pentru că școala a fost întreruptă de atâtea ori și practic inexistentă. Pe de altă parte, ne dăm seama că sunt alte nevoi mai urgente și anul trecut ne-a trecut prin gând să „sărim” peste acest gen de proiect. Totuși ne-am gîndit că e esențial să arătăm copiilor că există oameni importanți care își fac timp pentru ei și discută deschis și cu răbdare, le răspund la întrebări despre meseria lor.Anul acesta campania se desfășoară doar online, dar am mărit numărul de mentori celebri la care vor avea acces online copiii din toată țara. Și sunt nume foarte interesante pe listă, sportivi, artiști, jurnaliști, oameni de afaceri, ambasadori.Numărul de copii care pot interacționa cu mentorii va fi limitat, dar întâlnirile vor putea fi urmărite pe pagina de Facebook Ziua Ștafetei din 15 noiembrie timp de două săptămâni. Ținem mult la acest lucru : să creăm un dialog real între copii și mentori, fiindcă mentoratul înseamnă o relație pe termen lung, situată undeva între prietenie și ajutorare – iar tinerii au cea mai mare nevoie de acest gen de îndrumare.Cât despre programul de mentorat pentru tinerii lipsiți de libertate, el a fost poate cel mai afectat de pandemie. În prezent programul se derulează prin întâlniri online la care participă 7 mentori și 20 de tineri mentoriați din Centrul de Detenție din Craiova. Sunt încurajate introspecția, descoperirea potențialului personal prin discuții libere pe teme de interes specific vârstei lor. În cadrul activităților se utilizează conceptul „Cărți vii” în care fiecare mentor devine o carte vie pentru a vorbi tinerilor despre experiența de viață, personală, profesională, care să concluzioneze către o decizie personală pozitivă a tinerilor asupra vieții.În „Precision” mentoratul presupunea o serie de întâlniri fizice, precum mișcare și sport care ajută la „spargerea gheții” și crearea unei relații de încredere. În „Ziua Ștafetei” o parte esențială în proiect (în edițiile normale, pre-pandemie) o aveau profesorii din toată țara care organizau în mod voluntar întâlnirile între copii și mentori locali din meserii accesibile tuturor. Le suntem foarte recunoscători că au susținut acest proiect ani de zile și au avut grijă să „potrivească” alegerea copiilor cu disponibilitatea mentorilor din zona lor. (Desigur noi ne asiguram că întâlnirile se desfășurau în siguranță și mereu în prezența unui adult).Așa încât mii de copii (în 2019 au fost aproape 7.000) alegeau să meargă să vadă la fața locului ce înseamnă meseriile de polițist, profesor, jandarm, avocat, medic, bucătar, informatician, militar etc. Iar asta înseamnă o mulțime de destine care se schimbă sau copii mai motivați să învețe o anume materie sau pur și simplu să continue studiul. Acum în pandemie este poate mai important ca oricând și de aceea am încercat să extindem acea parte a campaniei care este organizată direct de Terre des hommes -adică întâlnirile cu mentori celebri.Să nu uite de ceea ce noi promovăm de mulți ani, direct sau indirect, adică de dreptul copiilor la participare în deciziile care-i privesc. Știm cu toții că adesea copiii nu aleg singuri ce drum iau în viața profesională, fiind influențați de părinți și dorințele acestora. Dar în felul acesta le „furăm” un drept esențial -acela de a decide ce viitor au. Aș încuraja copiii să aleagă o meserie în cunoștință de cauză și pe părinți să-i ajute cu informațiile potrivite, iar când au ocazia, să-i lase să întâlnească (fizic sau online) oameni din zona lor de interes.Campania Ziua Ștafetei a rezistat zece ani -cu sau fără finanțare -pentru că echipa noastră a fost atașată de idee și a găsit mereu mijloacele de a continua. Ar fi minunat să găsim donatori pentru edițiile viitoare și pentru promovarea lor, pentru a extinde numărul de beneficiari. În cazul mentorilor, de obicei parcursul este de la noi (sau de la copii) către ei, în funcție de ceea ce propun copiii sau în funcție de notorietate și modelele pe care considerăm că e potrivit să le promovăm, dar desigur și mentorii ne pot contacta. Ziua Ștafetei a fost mereu un proiect flexibil și în transformare, așa că nu excludem nicio variantă pe viitor.Pentru tinerii privați de libertate, programul de mentorat se încheie în decembrie, însă ei vor fi sprijiniți și prin cursuri vocaționale și, desigur, dacă sunt angajatori din zona Craiova care ar fi interesați să-i angajeze, putem intra în contact.Mihai Enache, manager al unor proiecte de justiție juvenilă în cadrul Terre des hommes România, a fost desemnat Cel mai bun Asistent Social din domeniul incluziune socială - economie socială la Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţa Socială organizată de Colegiul Național al Asistenților Sociali în 2019. Tot în 2019 Ziua Ștafetei a primit două premii la Gala Societății Civile – unul la secțiunea Educație, celălalt la Tineret.Articol sustinut de Fundatia Terre des hommes