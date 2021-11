[P] Ce se ascunde în spatele unui bun management al timpului, proiectelor și echipelor?

Nu mai reprezintă o noutate faptul că 2020 ne-a învățat pe cei mai mulți dintre noi cât de importante sunt unele aspecte ale vieții, printre care timpul și adaptabilitatea. Actuala pandemie a afectat în diferite moduri afacerile, indiferent de domeniul de activitate, ridicând probleme serioase despre modul în care angajații și nu numai, își vor desfășura activitatea. Munca în sistem hibrid și telemunca au devenit în scurt timp noua realitate. Monitorizarea de la distanţă a echipelor şi muncii, pontarea, gestionarea timpului, au devenit preocupări curente pentru angajatori şi manageri de echipe şi proiecte.







Numărul organizațiilor care au adoptat un sistem de muncă hibrid și chiar telemuncă este din ce în ce mai mare, această tendință producând schimbări radicale în viața angajatorilor și angajaților și impunând un nou nivel de responsabilizare şi transparenţă membrilor echipelor. Pe lângă soluţii de pontare, managerii au căutat şi aplicaţii care să eficientizeze timpul de lucru, proiectele şi activităţile. Aceștia au conștientizat că organizarea eficientă a timpului de lucru nu înseamnă doar a-ți duce la bun sfârșit sarcinile. Trebuie să fii dispus să identifici punctele slabe și să găsești o rezolvare a problemelor cu care te confrunți.







Această realitate îți este cunoscută și ție, iar în toată această perioadă ai căutat soluții prin care să poți crește business-ul și care să te ajute să depășești obstacolele create de lipsa timpului sau dezorganizare la nivelul activităților pe care le ai de dus la bun sfârșit?







Te-ai gândit că o aplicației de pontaj online și management al timpului poate fi soluția? Dacă da, cum ți-ai dori să arate acest instrument?







Te invităm să participi la un studiu de cercetare a pieței pentru a identifica preferințele potențialilor utilizatori referitoare la folosirea unei aplicații de pontaj online şi management al timpului, echipelor și proiectelor. Chestionarul este disponibil aici și poate fi completat până pe 30 noiembrie 2021.







Prin completarea chestionarul de mai sus, echipa de specialiști Tassis va reuși să definească într-un mod cât mai detaliat care sunt funcționalitățile perfect adaptate nevoilor celor care intenționează să integreze în procesul de lucru o aplicație de gestionare a timpului, echipelor și proiectelor.







Lansată în premieră în România de către compania Elysian Software Tassis gestionează eficient timpul, echipa şi proiectele, oferind rapoarte şi statistici managerilor de echipe şi proiecte, precum şi sprijin specialiştilor de HR-contabilitate în întocmirea documentelor HR necesare din punct de vedere legal. Tassis vine în ajutorul fiecărei părți co-interesate de pe piața muncii, cu aplicabilitate în absolut orice industrie.





Funcţionalităţile Tassis aduc multiple beneficii precum managementul timpului: pontaj online accesibil de pe orice dispozitiv, managementul orelor suplimentare şi concediilor, foi de prezență, etc. În zona de management al proiectelor, ajută la gestionarea portofoliului de clienți dar și la monitorizarea proiectelor şi organizarea activităţilor, prin stabilirea termenelor limită şi nivelurilor de prioritate. Administrarea echipelor este mult mai simplă, prin generarea automată a documentaţie legale necesare și păstrarea acesteia în dosare dedicate fiecărui angajat, prin accesul facil la organigramă și roluri, geofencing pentru gestionarea locațiilor de muncă, sau pagina de anunţuri interne. Tassis oferă o gamă variată de rapoarte şi statistici, precum: foaie colectivă de prezență, rapoarte pentru clienţi cu orele lucrate, per proiecte şi activităţi, rapoarte ale muncii fiecărui angajat şi echipelor, raport concedii, etc.







Despre Elysian Software







Elysian Software este o companie specializată în dezvoltarea şi implementarea de produse şi soluţii IT adaptate nevoilor afacerilor. Folosind cele mai noi și flexibile tehnologii, având o echipă pasionată de tehnologie, cu pregătire şi experienţă vastă în domeniul IT, Elysian Software aduce la îndemână companiilor soluţii IT inovatoare și eficiente, asigurându-le astfel flexibilitate și adaptabilitate într-un context economic aflat în continuă schimbare.