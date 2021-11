Ce cred românii despre schimbările climatice

Articol susținut de Social Innovation Solutions

Fără diferențe între categoriile de vârstă, genuri sau medii de rezidență,84% dintre ei consideră că acestea există și că reprezintă o problemă reală și 6% consideră că există, chiar dacă nu reprezintă o provocare semnificativă.Atunci când vine vorba despre gravitatea provocărilor climatice, poluarea aerului este pe primul loc ca gravitate percepută,de aceasta, urmată de impactul negativ asupra agriculturii (72%) și de inundații (72%). Creșterea nivelului mării este pe ultimul loc, 1 din 2 respondenți declarându-se însă îngrijorați și de acest aspect. Pentru persoanele de peste 55 de ani însă, comparative cu cele între 15 și 24 de ani, diferențele de îngrijorare sunt mari: dacă impactul asupra agriculturii îngrijorează mult și foarte mult 81% dintre persoanele de peste 55 ani, doar 68% dintre tinerii sub 24 de ani sunt îngrijorați de acest aspect. Diferențe asemănătoare se pot observa și când vine vorba despre deșertificare sau pierderea biodiversității.Ce influențează însă aceste schimbări și provocări climatice? La întrebarea "care dintre următoarele acțiuni făcute de oameni crezi că influențează negativ mediul?",din respondenți alegând această acțiune ca cea mai importantă.91% din români consideră de asemenea că felul în care sunt amabalate produsele influențează schimbările climatice (ambajalele), 87% modul în care ne deplasăm (transport) și 84% felul în care este produsă mâncarea și risipa alimentară.