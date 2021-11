Împreună cu Loginro, Bitdefender vrea să aducă IT-iștii români acasă!

Articol susținut de Loginro

Bitdefender este o companie românească, cu impact global. Și, tocmai pentru că Bitdefender știe foarte bine cât de strălucite sunt mințile din IT-ul românesc, a decis să se alăture, ca partener principal, proiectului Loginro . Loginro.com este prima comunitate tech din România, ce are visul ambițios de a aduce înapoi în țară specialiștii IT plecați peste hotare, punându-le în lumină oportunitățile noi și provocatoare de aici, dar și mediul vibrant în care se pot dezvolta ca profesioniști și ca oameni. Loginro e un proiect menit să inspire și să unească oamenii și companiile din tehnologie, dar și să contribuie la poziționarea industriei din România pe harta performanței în IT. Pentru acest lucru, Bitdefender este partenerul și exemplul potrivit pentru ceea ce înseamnă performanță la nivel global.Împreună cu Loginro, Bitdefender le arată oamenilor din tehnologie plecați peste hotare, și nu numai, că software-ul creat în România are un impact global, că proiectele pe care pot lucra aici sunt unele de o importanță crucială, că cercetarea și soluțiile tehnologice sunt la cel mai înalt nivel, comparabile cu cele din alte țări poate mai dezvoltate.Bitdefender a fost dintotdeauna deschis spre sprijinirea dezvoltării sectorului IT din România, prin parteneriate cu universitățile tehnice, formarea specialiștilor în cybersecuritate, prin susținerea inovației și prin implicare socială în domeniul educației. Mai mult, investește constant în educația continuă a experților din echipă, ajutându-i să își atingă potențialul maxim.În lunile care urmează, Bitdefender își propune să angajeze pentru echipele din România peste 40 de specialiști în cybersecuritate. Specialiștii IT vor putea găsi pe Loginro aceste oportunități de carieră, precum și interviuri cu oamenii din Bitdefender sau articole menite să arate modul de lucru în companie și să îi inspire. De pildă, Rareș Ștefan, Chief Strategy Officer, spunea într-un interviu pentru Loginro că s-a întors în România, după o carieră la cel mai înalt nivel în Canada, pentru că s-a îndrăgostit de mințile de la Bitdefender și a fost fascinat de calitatea software-ului care se face acolo, o motivație pe care poate mulți IT-iști români plecați peste hotare o caută pentru a se întoarce.Bitdefender înțelege că, în acest nou context, locația este o chestiune la alegerea angajatului, nu a angajatorului, când oamenii se confruntă cu ambiguitate, cu schimbări și provocări pentru ei și pentru familiile lor, și are flexibilitatea de a oferi oportunități de carieră adaptate nevoilor și preferințelor oamenilor talentați din industrie.Este o misiune comună unde Bitdefender și Loginro s-au întâlnit, aceea de a susține comunitatea IT și de a-i oferi oportunitățile și provocările de care are nevoie pentru a se dezvolta și în plan profesional, și în plan personal.