România trece la ora de iarnă 2021. Ceasul se dă înapoi cu o oră sâmbătă spre duminică / Ora de iarnă în transportul feroviar

România trece în noaptea de sâmbătă spre duminică, 30 octombrie spre 31 octombrie, la ora de iarnă. Ceasul se dă înapoi cu o oră, astfel încât ora 04.00 devine ora 03.00. Trenurile de călători aflate în circulaţie după ora 4 AM, ora oficială de vară, vor opri în staţiile din parcurs stabilite, unde vor staţiona până la ora de plecare din orarul în vigoare după noua oră, a anunțat CFR Călători. Parlamentul European s-a pronunțat de mai multe ori pentru renunțarea la schimbarea orei de două ori pe an.

În martie 2019 Parlamentul European a votat în favoarea renunțării la practica de a regla ceasurile cu o oră primăvara și toamna începând cu 2021. Însă acest obiectiv nu a fost primit cu aceeași ambiție de către Consiliul UE care, după doi ani de analize, nu a formulat o poziție comună.

84% din cetățenii UE sunt în favoarea renunțării la schimbarea orei care, potrivit unor numeroase studii, are un efect negativ asupra sănătății umane.

Un sondaj UE, pe 4,6 milioane de oameni, arată că oamenii resimt disconfort fizic și mental din cauza schimbării orei. Oamenii întâmpină probleme în a adormi sau au chiar insomnii.

Aproximativ 40% dintre respondenți au spus că au avut probleme în a se concentra, iar o treime s-au simțit irascibili. Unele persoane acuză o oboseală puternică după schimbarea orei de vară (când ceasurile se dau înainte cu o oră), însoţită eventual de o senzaţie de disconfort şi chiar de dureri de cap.

CFR nu modifică mersul trenurilor în vigoare

CFR Călători informează că începând din 31 octombrie 2021, în activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4 AM devenind ora 3 AM.

Trecerea la ora Europei Orientale nu modifică mersul trenurilor în vigoare.

În noaptea de 30/31 octombrie 2021, când ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale.

Trenurile de călători aflate în circulaţie după ora 4 AM, ora oficială de vară, vor opri în staţiile din parcurs stabilite, unde vor staţiona până la ora de plecare din orarul în vigoare după noua oră a Europei Orientale, iar trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinație.

Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea de la ora de vară la ora Europei Orientale oficială se face în aceeaşi zi de 31 octombrie 2021, între staţiile de frontieră trenurile vor circula după orele din Mersul de tren în vigoare.

Când a fost introdusă ora de vară

Practic, în acest weekend se revine la ora normală care a fost schimbată odată cu introducerea sistemului orei de vară idee vehiculată pentru prima oară de omul de știință Benjamin Franklin, în anul 1784. Acesta a scris un eseu numit "An Economical Project" în care a emis câteva idei pentru economisirea uleiului folosit la lămpile de iluminat, potrivit Observatorului astronomic.

Primii care au introdus ora de vara au fost germanii, începând cu anul 1916 (intre 30 aprilie - 1 octombrie). Au urmat britanicii ce au introdus ora de vara tot în 1916 (intre 21 mai - 16 octombrie). Alte tari care au introdus ora de vara au fost: Belgia, Denmarca, Franța, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Turcia și Tasmania.

Pe 19 martie 1918 s-a introdus și în Statele Unite dar a fost folosita doar până în 1919. Din cauza opoziției fermierilor s-a renunțat la ora de vara.

Cea mai mare confuzie s-a creeat în Statele Unite unde fiecare stat avea propria regula de introducere a orei de vara, situație ce s-a menținut până în 1966.

În acest moment 70 de țări au acest sistem, iar UE a adoptat schimbarea orei în 1980.

În tara noastră ora de vară a fost introdusă prima oară în 1932 (intre 22 mai - 2 octombrie). Din 1933 și până în 1940, când s-a renunțat la acest obicei, ora de vară era introdusa în prima duminică din aprilie până în prima duminică a lui octombrie.

Între anii 1941 și 1979 nu s-a mai folosit ora de vară.

Reintroducerea orei de vară s-a produs în 1979. Până în 1996 (cu mici excepții) ora de vară se introducea la sfârșitul lui martie până la sfârșitul lui septembrie.

Din 1997 se trece la ora de vara începând cu ultima diminică din luna martie până în ultima duminică din luna octombrie.

De subliniat este că ora de iarnă de fapt nu există, ci este ”Timp Legal Român”.