Ministrul Educației la interviurile HotNews.ro LIVE: „70% din personalul din învățământ și 25 % dintre elevii peste 12 ani sunt vaccinați"

„Astăzi am solicitat tuturor inspectoratelor școlare și scolile sa afișeze pe site-urile proprii proporția angajaților vaccinați. Cu respectarea deplină a GDPR - Raportari numerice și procentuale.Fiecare părinte este îndreptățit să știe care este ponderea angajaților care intră în contact cu elevii.Acum la 40 de zile (de la raportarea din 9 septembrie - n.r.) am finalizat o centralizare și pot sa va spun ca daca in preuniversitar aveam putin peste 155 mii angajati vaccinati, astazi avem aproape 177.000.Deci in ultimele 40 de zile, în preuniversitar 22 mii de angajați s-au vaccinat, altfel spus o medie de 500 persoane pe zi vaccinate angajați in sistemul de invățământ.Raportat la învățământul preuniversitar - personal didactic, titular, inclusiv nedidactic și didactic auxiliar, este un procent de 66,5% (era 58% la ultima raportare). Coroborat cu rata de vaccinare din învățământul universitar, care oricum era mai mare, nu am reușit să centralizăm, dar daca mergem pe 76,5% universitar pot sa va spun ca astăzi rata de vaccinare în rândul personalului din învățământ este de aproape 70%.Cadre didactice, personal didactic si didactic auxiliar și nedidactic: 66,5%.In rândul elevilor, raportat la numărul elevilor eligibili - peste 12 ani, rata de vaccinare astăzi a depășit 25%. Este vorba de aproape 80 mii elevi din categoria de vârstă 12-15 ani. În urmă cu 15 zile aveam puțin peste 51.000. Iar în rândul 16-19 ani, numărul este de 223.000. În total avem 303.000 elevi vaccinați, astăzi avem peste 25% elevi vaccinați”. a declarat Sorin Cîmpeanu.Potrivit datelor centralizate la nivelul Ministerului Educației, rata generală de vaccinare a angajaților din aparatul propriu al ministerului este de 66% din totalul celor 444 angajați în aparatul central. Raportat la personalul care deține funcții de conducere, ponderea celor vaccinați este de peste 93%, potrivit edu.ro. Ministerul Educației a solicitat astăzi, 29 octombrie, afișarea ponderii personalului propriu vaccinat pe site-urile inspectoratelor școlare județene, pe site-ul fiecărei unități și instituții de învățământ și al fiecărei unități conexe.