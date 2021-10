​INTERVIU Sebastian Buhai: Avem cel mai mare număr de tineri din UE-27 care nici nu mai intră pe piața muncii din țară, emigrând imediat după educație

​“România are unul dintre cele mai mici salarii medii (idem, minime) din UE și mult sub nivelul țărilor OCDE; lucrăm un număr de ore considerabil peste media UE și avem în același timp și cele mai stricte reglementări în privința orarului de lucru, iarăși mult peste media UE/ OCDE, deci minus și la criteriul flexibilității orarului/ programului de lucru, cu anumite implicații negative și pentru echilibrul muncă-viață”, spune Sebastian Buhai, cercetător științific asociat la Swedish Institute for Social Research al Universității din Stockholm, într-un interviu pentru HotNews.ro.

Sebastian Buhai: Sunt întrebări importante, în plus foarte actuale (iar economia pieței muncii este unul dintre subdomeniile mele principale de expertiză), dar au atatea subpuncte, nuanțe și ramificații, încât ar fi imposibil sa le tratez satisfăcător intr-un spatiu restrans. Prin urmare, mă voi axa aici pe un singur aspect relevant în acest context: satisfacția cu diverși indicatori (atât pecuniari, cât și nepecuniari) ai locurilor de muncă în România, comparativ cu alte state din UE/ OCDE. Cu alte cuvinte, ne interesează dacă angajații și cei care își caută de lucru în România ar avea motive întemeiate să respecte mai puțin (mai mult) locul de muncă decât semenii lor activi pe piețele muncii acestor alte state.Pentru majoritatea statelor din UE/ OCDE exista deja de mult timp, repetate periodic, chestionare reprezentative adresate angajatilor și uneori și celor înregistrați oficial în șomaj, deci cautand activ de lucru (armonizate astfel incat sa fie comparabile între țări), care obțin prin întrebări directe impresia celor intervievati despre nivelul lor de satisfactie generala la locul de munca, precum și despre satisfacția și importanța relativă a unor indicatori ai mediului de la locul de munca, cum ar fi nivelul salariului (indicatorul pecuniar) sau indicatori nepecuniari precum flexibilitatea orarului de munca, securitatea locului de munca, independenta în procesul productiv, existența oportunităților de promotie, relevanța tipului de munca efectuata pentru societate, factori legați de siguranta si sanatate la locul de munca s.a.m.d.Pe lângă asemenea chestionare, pentru anumite țări sau grupuri de țări (de obicei SUA, Canada, Anglia, si/sau state din vestul și nordul UE) exista și lucrări de cercetare care „extrag” preferinta relativa a angajatului/ potențialului angajat între diverși indicatori (ne)pecuniari, atât din setul celor discutați mai sus cat si dintre cei mult mai specifici/ detaliați, prin revelarea acestor preferințe în urma unor studii experimentale, sau prin identificarea lor folosind date și procedee micro-econometrice adecvate. Chiar eu am de altfel câteva lucrări publicate sau în progres, folosind chestionare reprezentative longitudinale, despre variate condiții specifice de la locul de munca din întreg sectorul privat din Danemarca, chestionare ce pot fi combinate apoi cu registrele naționale, exhaustive, ale angajatilor si angajatorilor din întreaga economie a acestei tari pentru ultimii 40 de ani.Unele dintre concluziile relevante sunt că angajații consideră chiar mult mai importante decât nivelul salariului anumite dimensiuni nepecuniare ale locului de muncă cum ar fi flexibilitatea orarului, tipul de procese concrete executate la locul de munca (de ex., dacă sunt manuale, repetitive, monotone, exercită efort fizic etc.), sau securitatea la locul de muncă; mai mult, alte câteva criterii, cum ar fi unele din cele ținând de siguranța și sănătatea la locul de muncă, sau echilibrul dintre viața profesională și viața de familie, sau pur și simplu faptul că munca efectuată este considerată „interesantă” de către angajat, sunt în medie apreciate ca având importanță egală cu nivelul salariului.În sfârșit, satisfacția generală la locul de muncă apare puternic corelată satisfacției cu indicatorii specifici considerați cei mai relevanți, iar într-un studiu publicat de mine și doi alți co-autori folosind date daneze, îmbunătățirea unor condiții specifice din setul indicatorilor siguranței și sănătății la locul de muncă rezulta în efecte pozitive mari atât asupra satisfacției generale a angajaților, cât și a productivității firmelor în care aceștia lucrează.Comparația cu România este din păcate îngreunată de lipsa studiilor similare pentru țara noastră și de precaritatea generală a chestionarelor, având din câte știu ca unică resursă de încredere în context chestionarul „European Working Condition Survey” (EWCS) al Eurofond, unde România a fost inclusă din 2001. Ce apare îmbucurător este că preferințele angajaților din România, de exemplu în ceea ce privește importanța atașată variaților indicatori nepecuniari nu pare să difere sistematic de ceea ce am văzut mai sus în cazul statelor UE sau OCDE.Astfel, atât străinii cât și românii iau deci în calcul cam aceleași criterii în evaluarea nivelului de satisfacție cu locul lor de muncă, prin urmare respectul relativ față de muncă al unora față de ceilalți ar trebui să fie informat/ influențat de diferențele sistematice dintre acești indicatori de pe piața muncii din UE/ OCDE versus cea din România.În primul rând, satisfacția generală la locul de muncă este mult mai scăzută la noi decât media UE-25 (sau a țărilor OCDE utilizate mai sus), de exemplu cu peste 40%(!) din intervievații români declarând că ‚nu sunt satisfăcuți sau deloc satisfăcuți’ cu condițiile la locul de muncă, pe când doar 17% din UE-25 declară asta (și mult mai puțini în UE-15, sau în țări precum Danemarca); mai departe, mai puțin de 25%(!) dintre români se declară satisfăcuți sau foarte satisfăcuți cu nivelul salariului (comparat cu media de 45% pentru UE-25, mult mai mare pentru UE-15 ); aproape 50%(!), comparat cu sub 25% ca medie UE-25, dintre românii intervievați declară că siguranța și sănătatea lor la locul de muncă este expusă riscului.Asemenea impresii subiective ale intervievaților din EWCS sunt pe deplin coroborate de statistici obiective: România are unul dintre cele mai mici salarii medii (idem, minime) din UE și mult sub nivelul țărilor OCDE considerate; lucrăm un număr de ore considerabil peste media UE și avem în același timp și cele mai stricte reglementări în privința orarului de lucru, iarăși mult peste media UE/ OCDE, deci minus și la criteriul flexibilității orarului/ programului de lucru, cu anumite implicații negative și pentru echilibrul muncă-viață; mai departe, înregistrăm una dintre cele mai mici rate de automatizare a muncii în agricultură și o serie de sectoare industriale, rezultând între altele într-un nivel considerabil mai ridicat de efort fizic/ manual, frecvent de natură repetitiva și monotonă,deci minus și la tipul de efort/ independența de execuție necesare în procesul productiv de la locul de muncă; tot la noi este documentat un număr relativ mare și în continuare în creștere de contracte angajat-angajator temporare, implicând o securitate a job-ului mai redusă față de media UE/ OCDE (ceea ce se reflectă și în răspunsurile directe ale românilor, din EWCS; în plus aici, părem a avea si cea mai mare proporție de salariați nedeclarati din UE, în economia informală, ignorând însă potențialele erori de cuantificare).În loc de concluzie, voi încheia amintind că avem cel mai mare număr (și una dintre cele mai mari proporții) de tineri din UE-27 (plus setul țărilor OCDE analizate) care nici nu mai intră de fapt pe piața muncii din România, emigrand imediat după educație să se bucure de condițiile mai satisfăcătoare de muncă—și evident, de viața în general—din Vest, Nord, și aiurea. Ei vor trebui convinși, în primul rând, că munca merită respect și în România.Sebastian Buhai: Am putea dezbate la infinit definiția „respectului” prin prisma filosofiei morale, dar ar fi probabil mai oportun să adoptăm o perspectivă operațională, mult simplificată, despre cum (nu) s-ar manifesta respectul în practică.La un nivel de bază, voi distingeFără a intra în preferințe sau obiecții, nu contează dacă am raționaliza asta prin egalitate morală asumată a priori (Kant, Rousseau), rezultând din contractul social (Spinoza), sau obținută prin aplicarea „valului ignoranței” (Mill, Rawls, Harsanyi; vezi și Singer pentru extinderea ariei acoperite de vălul ignoranței la toate ființele vii, nu doar umane).Din punct de vedere pragmatic, este desigur mai relevantă situația—rară, dar din nefericire (încă) existentă —când cineva nu respectă în sensul discutat mai sus, contestând sau suprimand dreptul altora la oportunități egale, chiar la existență. Gândiți-vă, de exemplu, la cei care susțin/ promovează superioritatea intrinsecă a unei rase, etnii, nații, religii asupra altora. Contează deci ca această formă de respect de bază să fie învățată / aprofundată, lipsa educației în acest context, sau educația deliberat eronată, putând oricând naște monștri.La un nivel secundar, voi distingeCu alte cuvinte, personal nu aș putea avea respect în baza oricăror competențe sau realizări științifice, artistice, sportive s.a.m.d, față de unii care s-ar dovedi în același timp, de exemplu, simpatizanți naziști...O observație finală este că nu văd justificabila vreo altă formă de respect necondiționat în afară de cea pe bază de egalitate morală, deci în genere vorbim exclusiv de respect condiționat, ca mai sus. În particular—și aici intru în conflict deschis cu mulți, de exemplu cu Haidt, autorul bestseller-ului „The Righteous Mind” (tradus la noi ca „Mintea Moralistă”)—nu cred în și nu practic respectul necondiționat impus autoritar sau pe linie ierarhică s.a.m.d.Da, și respectul impus poate fi uneori util (armatele funcționează în baza unor norme stricte de respect pentru superiori, pentru ierarhie; imperii au fost clădite prin impunerea/ cultivarea respectului față de autoritate, de elite, de nomenclatura; în multe familii, părinții aleg să impună respectul copiilor), dar pentru mine este foarte departe de a fi optim, formele de organizare socială care îl utilizează fiind imperfecte și efemere.Sebastian Buhai: Încep cu o notă de clarificare: “economist” este un termen foarte abuzat, și nu doar la noi, e drept..., însă la noi în România pare să desemneze chiar absolut orice: de la posesori de buticuri online sau offline cu oarece cunoștințe prăfuite, mustind însă de o dorință absolut fascinantă de a-și expune „analizele economice” în public, la tot felul de (cumva ajunși) înalți demnitari, miniștri sau prim-miniștri care pe CV apar mai mult sau mai puțin doctori sau profesori în economie.Vreau să elimin deci din start asemenea anomalii din discuție și să mă concentrez în continuare pe un sens mult mai restrâns al termenului: „economiști” activi în cercetarea/ predarea Științelor Economice, și/sau în implementarea politicilor economice publice/ corporate, având o pregătire specializată și—crucial—dovedind o minimă expertiză care să justifice acea pregătire.Ca primă dimensiune, mă voi opri la respectul colegilor de breaslă, deci la: cu puține excepții, acesta este din păcate departe de a fi câștigat, chiar dimpotrivă, și am argumentat foarte detaliat, în multe alte ocazii acest lucru; de exemplu, colecția de interviuri exact pe tema aceasta sau părțile relevante din acest amplu interviu pe Hotnews , din august. Pe șleau, nu consider că există minimă decență profesională, cu foarte puține excepții, pentru ca reprezentantul tipic al economistului român să poată câștiga respectul profesional al economiștilor din centre de cercetare/ universitare/ politici economice relevante din restul lumii. Mult din aceasta situație extrem de regretabila se datoreaza direct „sistemului” prost construit, absurd, în care acesti colegi activează, de exemplu demotivand performanța chiar în mod explicit uneori , dar, la urma urmei, „sistemul” acesta este alcatuit tot din indivizi, din ei, din colegii de care vorbim...O a doua dimensiune este respectul audienței largi, puțin sau deloc specializate, pentru economiști, deciNu este probabil o surpriză că nici aici nu putem vorbi despre un respect vizibil, sau măcar justificabil, pentru că dacă nu produci nimic remarcabil, nu vei avea nimic remarcabil de comunicat/ diseminat publicului.Există însă două alte aspecte foarte relevante aici. Chiar dacă ar avea ce disemina, economistul ca intelectual public trebuie să știe cum să comunice cu publicul – ceea ce este de fapt relevant și pentru oameni de știință/ cercetători în general, nu doar economiști.Primul principiu de reținut în acest sens este că dacă vorbești în public despre cercetarea ta, trebuie să rămâi strict pe temele și subiectele pe care ai expertiză. Ori nu am văzut/ auzit încă vreun economist autohton, chiar dintre cei de la care ai avea unele așteptări, care într-un context public să răspundă unor întrebări cu „nu am nicio idee, nu este domeniul meu de expertiză”.Al doilea principiu relevant aici ar fi că datoria ta ca economist om de știință/ cercetător/ academic, sau ca specialist care decide politici publice este să diseminezi informațiile/ concluziile adevărate și nu pe cele convenabile. Din păcate, am observat de multe ori diverși „experți” autohtoni, inclusiv dintre cei care în domeniul lor îngust de expertiză au totuși unele rezultate/ o anumită recunoaștere, care vorbesc în dodii exact cand trebuie sa explice pe înțelesul publicului impactul anumitor politici publice etc.Parte din asta poate fi atribuita direct corupției (de exemplu, expertul primește o rentă pentru a omite sau a prezenta diferit unele aspecte problematice etc), alta parte vine pe ideea de politizare excesiva, cu lumea efectiv temandu-se de eventuale repercusiuni. Da, cunoaștem imixtiunea absurdă a politicului în universul academic/ universitar din România etc., dar, iarasi, la urma urmei..., nu poți da vina doar pe sistem cand esti parte din el, deci cand contribui prin pasivitatea sau colaborarea ta la proliferarea sistemului.Sebastian Buhai: Dacă ar avea cine să-i învețe economie, ar avea și românii respect pentru educația economică. Dar am avea nevoie întâi, în România, deși asta atât din punct de vedere profesional, cât și din perspectiva intelectualului public — rog a se (re)citi răspunsul meu la întrebarea pe tema, de mai sus.Sigur, în același timp am putea—și sper că vom putea—continua, cum unii o facem de vreo două decenii, cu tot felul de idei și inițiative privind conferințe de profil, academice sau mai putin academice…, sau cursuri specifice si generale, online si offline..., sau zeci de eseuri, interviuri și talkshow-uri în mass-media criticând argumentat status quo-ul si propunând, fără vreun ecou interior, soluții parțiale pentru un minim progres, dovedite deja ca funcționând remarcabil in alte părți…, însă mă tem că fără îndeplinirea condiției inițiale de mai sus, toate acestea vor rămâne fără efecte vizibile în agregat.Acum, nu totul este negru, pentru că din fericire există și activitatea intermediarilor, între altele jurnaliști sau alți pasionați (bloggeri, vloggeri etc) cu o pregătire economică de multe ori doar de bază, dar care trebuie spus că uneori fac o treaba mult mult mai bună, strict doar în comunicarea/ diseminarea și interpretarea corectă a unor informații de natură economică, sau în prezentarea unor concepte economice fundamentale s.a.m.d., decât o mare parte a “economiștilor” autohtoni debordand de diplome, pedigree-uri sau functii, și activând în cercetare/ predare/ implementare de politici economice publice/ administrare corporata etc., în sensul definit mai sus sau la întrebarea numărul 2. Am colaborat de altfel fructuos deja cu asemenea oameni și sunt convins că unii dintre ei ar putea avea un rol mult mai important în educarea economică a populației, în speța a generațiilor tinere. Poate că ar fi oportun și să discut concret ce îi diferențiază de fapt pe acești intermediari de ai noștri experți economiști autohtoni când vine vorba de comunicarea cu si deci informarea/ educarea economica de baza a publicului. Exista după mine două motive principale pentru faptul ca acești intermediari se descurcă uneori mult mai bine pe acest teren. Primul este ca ei nu sunt demotivati să piardă timpul cu publicații/ rapoarte fără calitate pe care nu le va citi la urma urmei nimeni, din pură naivitate sau pentru promoții și funcții care iarăși nu contează la urma urmei pentru nimeni, deci au de fapt tot timpul să se informeze în mod continuu, din surse internaționale, variate, credibile (de obicei nu publicații științifice per se, dar reviste și alte site-uri informative care distileaza bine cercetarea științifică actuală sau ultimele politici economice implementate în diverse locuri etc). Altfel spus, acești intermediari de succes nu se opresc din a învăța economie, din a sta la curent cu mult din ceea ce se întâmplă în economie, la nivel de cercetare si/sau politici publice si/ sau sau management corporat. În al doilea rând, acești intermediari au înțeles mult mai bine decat economiștii care, de exemplu, predau economia în universitățile românești că “deși activitatea de a preda nu este o distracție, este puțin probabil ca ea să aibă succes daca nu este distractiva” (în traducerea mea din varianta în engleza a lui Herbert Simon, aceasta din urma putand fi citită și pe site-ul meu web, pagina de “teaching”).Așadar, până una alta, românul aleator care ar dori să afle mai multe despre datorie publică, inflație, economii și credite, salar minim, sau prețul unei paini, va fi infinit mai câștigat urmărindu-i pe acești intermediari citiți decât pierzându-și timpul cu gașca de academicieni profesori doctori, reprezentanți de bănci publice și comerciale, consilieri de stat și prezidentiali, sau—ferească Domnul!—tot felul de miniștri si prim-miniștri…