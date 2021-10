[P] glo™ România lansează al patrulea mural din campania Eco Graffiti / Rebels with a Cause

Pornind de la tema FUN&PURPOSE, proiectul Eco Graffiti susține tinerii artiști în crearea unor murale de graffiti printr-un act distractiv de rebeliune ce încurajează libertatea de exprimare, dar și implicarea asumată în protejarea mediului înconjurător și a comunității din care facem parte. Realizarea acestor murale din materiale eco si naturale susține implicarea asumată de companie în dezvoltarea sustenabilă a comunității, dar și crearea unor experiențe artistice inedite.Vopseaua care purifică aerul va aduce la viață în total aproximativ 1000 de metri de ziduri. O parte dintre aceștia au fost deja atinși de talentul artiștilor rebeli de la Sweet Damage Crew care și-au pus amprenta, realizând picturi murale spectaculoase, aflate în tot orașul. Acestă inițiativă creativă constă în faptul că artiștii români de la Sweet Damage Crew, în colaborare cu glo™, au folosit exclusiv materiale eco: 25% vopsea care purifică aerul, 75% vopsea ecologică, mușchi verde și lămpi cu încărcare solară.Realizarea acestor picturi artistice se află sub umbrela conceptului #breakbinary. Acest element este secretul unei rețete de succes care a contribuit la crearea unei metafore perfecte prin îmbinarea unor idei diferite, dar care împreună spun o poveste spectaculoasă.“Libertatea și relațiile nu trebuie să se excludă reciproc. De fapt, coexistența lor este sursa supremă de plăcere. Multiplicarea personajului reprezintă relațiile interumane în timp ce jocurile de culori și forme predominante în toate cele cinci propuneri grafice redau ideea de libertate”, au declarat cei de la Sweet Damage Crew.Lucrările realizate în cadrul proiectului Eco Graffiti vor fi disponibile pe pagina de Instagram @glo_romania si pe rebelswithacause.ro 1. E Viață pe Net2. Tânăr cu Experiență3. Nimeni Celebru4. Singur cu Tine5. Filtru Însuți6. FOMO să-mi fie dorArtiști precum Inna, Speak, Cătălin Bordea și Macanache suțin și ei inițiativa Eco Graffiti, menită să înfrumusețeze orașul, să susțină industriile creative, să readucă la viață locuri din București și, nu în ultimul rând, să ofere un spațiu de exprimare creativă și benefică pentru mediu. Ei au revendicat clădiri din Capitală, primele file din saga "Rebels with a Cause" (18+) glo™ este un produs cu potențial de risc redus destinat consumatorilor adulți de produse din tutun sau nicotină.