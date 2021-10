Patru soluții esențiale pentru protejarea de atacuri cibernetice a companiilor tip Enterprise

Articol susținut de GTS

Sorin Drăghici, director de vânzări GTS Telecom, afirmă că preocuparea constantă a companiei pentru extinderea ofertei de servicii este determinată de preocuparea în creștere a companiilor pentru a obține un nivel optim de securitate cibernetică și să asigure continuitatea operațiunilor, în cazul unor incidente. GTS Telecom este una dintre puținele companii care oferă clienților săi produse complete, bazate pe infrastructura proprie din România și care integrează serviciile de telecomunicații, Data Center și Cloud proprii. „În fiecare an, alocăm investiții pentru a menține standardele de performanță ridicate necesare clienților noștri” a declarat acesta. 1. Firewall-as-a-Service



Firewall-as-a-Service este un unul dintre serviciile GTS Telecom, fiind o soluție de securitate cibernetică pe bază de abonament lunar, prin intermediul căreia companiile pot analiza, controla și securiza traficul de date. Anul trecut, Firewall-as-a-Service a fost una dintre cele mai solicitate soluţii din partea clienţilor. Soluția acoperă funcţionalităţi precum IPS, antivirus, analiză trafic criptat, antispam etc. „Conexiunile VPN au fost căutate pentru că erau site-uri nesecurizate, iar Firewall-as-a-Service este un instrument important care permite companiilor să analizeze, securizeze şi controleze traficul de date. Soluţiile de firewall oferă utilizatorilor acces doar la resursele necesare”, spune Sorin Drăghici.GTS Firewall as a Service reorganizează politicile de firewall și modul de abordare a securității, pentru ca traficul companiilor din surse multiple (centre de date, birouri, utilizatori remote, infrastructură de cloud) să fie adunat într-un cloud specific. GTS aplică ulterior politici de securitate pe întreg palierul, pentru toate locațiile și utilizatorii, garantând transparența și controlul asupra rețelei. 2. Server Security



Securizarea datelor în cloud sau back-up în cloud a înregistrat în 2020 o creştere de 25–30%, potrivit datelor GTS Telecom. Serverele sunt vizate deseori de atacatori cibernetici. Tipurile de servere folosite de companii s-a extins în ultimii ani. Azi, GTS Server Security protejează atât infrastructura de servere fizice aflată on-premises sau colocată în centrele de date GTS, cât și serverele virtuale ridicate pe o infrastructură de tip Private Cloud sau pe o infrastructură Public Cloud.Securitatea este asigurată prin limitarea accesului la server doar pentru persoane autorizate. Intrările, ieșirile și activitatea fiecărei persoane sunt înregistrate în fișiere de tip log, care asigură control și trasabilitate. Accesul de la distanță este monitorizat, fiind urmărite activitățile suspecte, logările, schimbările de configurație sau de administrație. Specialiștii GTS se asigură că sistemul de operare și orice software sau aplicație sunt la zi din punctul de vedere al patchurilor de securitate, iar softurile inutile sunt eliminate. GTS dispune și de proceduri de backup implementate pentru fiecare server. Back-up-ul pentru loguri se face pe servere separate. 3. Endpoint Protection



„Pericolul cibernetic vine deseori din neglijenţa sau necunoaşterea angajaților. Utilizatorii au nevoie să de device-uri actualizate. Trebuie asigurată aplicarea regulilor şi procedurilor de securitate, pentru că atunci când utilizatorii accesează site-uri necorespunzătoare, acestea pot fi periculoase pentru companie, putând duce la atacarea dispozitivului de pe care sunt accesate”, crede Sorin Drăghici.GTS Endpoint Protection oferă siguranță pentru companii în zona de endpoint: desktop, laptop, dispozitive mobile. Aceste dispozitive sunt deschizătoare de drumuri pentru posibile atacuri asupra organizațiilor. Experții GTS în securitate garantează că dispozitivele conectate la rețeaua companiei îndeplinesc standarde de siguranță similare cu cele ale rețelei. GTS Endpoint Protection folosește instrumente de prevenție, detecție automată, investigație și răspuns, management și protecție contra scurgerii de date, astfel încât activele digitale ale companiilor sunt protejate mereu. 4. Backup-as-a-Service



Volumul și complexitatea datelor operate și stocate de companii face absolut necesară contractarea unor servicii de backup care au rolul de a salva și recupera date. Soluția este recomandată, cu atât mai mult companiilor care au date stocate în locații diferite. GTS Telecom oferă clienților săi un serviciu propriu numit Backup as a Service prin care asigură protecția și disponibilitatea datelor companiilor oriucând, inclusiv pentru infrastructuri virtuale. Contractarea unui serviciu extern de acest tip oferă economii de costuri și resurse, dar și o viteză superioară de procesare. Procesul de salvare și recuperare a datelor este facilitat, în cazul serviciului oferit de GTS de existența unor centre de date moderne, amplasate în București și Cluj Napoca. Compania chiar a anunțat recent un proiect de investiții de circa trei milioane de euro pentru consolidarea și extinderea centrelor sale de date și de Cloud.GTS Telecom oferă o gamă completă de servicii de securitate care include: Firewall as Service (Fwaas), Backup as a Service, GTS Anti DDoS, Managed Network Security, produse anti malware și soluții integrate de securitate (supraveghere video, control acces, detecție și alarmare la efracție și incendiu).Pentru mai multe informații, contactați echipa de vânzări GTS -