ÎNCEPE CURSUL: Ocupați-vă locul la LINK Academy și începeți o carieră de succes în IT

Datorită celor mai moderne programe IT, conforme cu cerințele pieței și standardele globale, a calității cadrului didactic, a aplicării celor mai noi tehnologii și software la curs, precum și a metodologiei unice pentru dobândirea rapidă a celei mai înalte expertize - „Arhitectura cunoștințelor”, LINK Academy este singura școală din regiune care a fost aleasă ca partener de către cele mai mari companii IT la nivel global.Adobe, Oracle, Zend, Apple, Autodesk și Microsoft sunt doar câteva dintre ele.LINK Academy subliniază că aceste parteneriate reprezintă recunoașterea globală și confirmarea muncii lor bune, iar cursanților din România, dar și din Serbia, SUA, China, Elveția, Suedia, Irlanda, Austria, Polonia, Africa de Sud și din alte peste 120 de țări le asigură condiții pentru obținerea certificatelor de prestigiu la fel ca în cele mai puternice centre de training IT din lume.Echipamentul tehnic LINK Academy urmărește din orice punct de vedere programul modern de muncă. Cursanții rezolvă toate taskurile cu cel mai modern echipament, care îndeplinește standardele universităților globale unde se școlarizează experții IT. Aici se află și LINK Academy Distance Learning System, cel mai modern sistem pentru studiu la distanță din România, creat după standardele universităților globale de top, motiv pentru care cunoștințele dobândite astfel nu rămân în urmă față de cele dobândite în mod tradițional în clasă.Pentru asimilarea noilor abilități, la LINK Academy se folosește procesul „Arhitectura cunoștințelor”, care utilizează în mod special mediile moderne disponibile pentru transmiterea cunoștințelor.Această metodologie inovativă permite un angajament de trei până la patru ori mai mare în timpul lecțiilor și a studiului, așadar este posibil ca în termen de 12 luni să dobândiți abilitățile pentru care înainte a fost nevoie de la doi până la patru ani.De voi depinde dacă veți frecventa cursurile la sediul LINK Academy sau prin internet, iar din cele șase departamente IT să-l alegeți pe cel care corespunde cel mai mult intereselor voastre: Programare, Design și multimedia, Administrare, IT business, Design 3D și CAD sau Dezvoltarea aplicațiilor mobile.De câțiva ani deja, LINK Academy este considerată o instituție educațională pe scena IT regională unde, pe lângă cele mai de calitate cunoștințe și abilități, obțineți și un suport complet pentru dezvoltarea carierei IT. LINK Academy a creat un program special de educație care vă permite ca după școlarizarea pe un an de zile să continuați cu perfecționarea complet gratuită de fiecare dată când este nevoie. Nelimitat. Fără limită de ani.În cadrul LINK Academy aveți și posibilitatea de a vă completa complet gratuit cunoștințele de limbă engleză și germană pentru lucrul în străinătate. Puteți învăța și cu ajutorul aplicațiilor Android și iOS.LINK Academy oferă cursanților săi șansa de a-și dezvolta și realiza primele proiecte reale personale prin intermediul programelor educaționale gratuite, precum DesignStudio și Programming Factory. Dacă în timpul școlarizării întâmpinați vreo problemă în studiu, vă stă la dispoziție și Consilierul pentru ajutor în studiu.Cel mai modern echipament din cadrul LINK Academy vă pregătește să lucrați pe cele mai exigente poziții din sectorul IT. Prin intermediul Centrului pentru Dezvoltarea Carierei (CCD), LINK Academy colaborează în diferite moduri cu peste 130 de companii de succes. Asta înseamnă că participanții LINK Academy primesc primii cele mai noi anunțuri pentru joburi noi în sectorul IT obținând astfel posibilitatea de a se prezenta la cele mai de succes companii din regiune.Pentru a vă deosebi de concurență și pentru a vă crește semnificativ șansele pentru angajare, la LINK Academy cursanții au acces la numeroase resurse pentru ajutor în realizarea unui CV care atrage atenția angajatorilor, la pregătirea pentru un interviu etc.Datorită acestui suport din partea LINK Academy, mulți cursanți au găsit deja un job în sectorul IT, iar o astfel de posibilitate este asigurată și pentru toți cei care se înregistrează în această perioadă de înscrieri.Cursurile la LINK Academy încep pe 1 noiembrie. Perioada de înscrieri la prețuri promoționale se încheie în curând, iar numărul de locuri disponibile este limitat.De aceea acționați cât mai repede, înscrieți-vă accesând această pagină și asigurați-vă școlarizarea IT care vă va duce catre un job foarte bine plătit în doar 12 luni.Articol susținut de LINK Academy