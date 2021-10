Articol susținut de The Blockchain Innovation Summit

Dar ce este, de fapt, acest Blockchain?



De Metaverse ati auzit?



The Luxury Bank:



Blockchain Innovation Summit: 27.10 @Palazzo Versace Dubai:



Peste 20 de experți de renume mondial, printre care Blidaru-Mihnea Alexandru, Daniel Mihai si Vladimir Iancu, împreună cu specialiști în domeniu, vor susține o serie de discursuri menite să decodeze secretele Blockchain-ului: într-un limbaj simplu, ușor de înțeles pentru cei aflați la început de drum. Ei vor fi susținuți de peste 40 de creatori de conținut arhicunoscuți, precum George Buhinici sau Cristian Dascălu.La eveniment vor fi prezenți și antreprenori din toate colțurile mapamondului, reprezentanți ai multinaționalelor și investitori în căutarea noilor idei de miliarde – cu nobilul scop de a facilitata un viitor sustenabil: împreună, pentru toți.Pe scurt: networking, educație și inovație, toate învârtindu-se în jurul celei mai revoluționare tehnologii de la apariția Internetului: Blockchain-ul.În termeni simpli, Blockchain-ul este o bază de de date. Noutatea vine din faptul că aceasta stochează seturi de date în blocuri impermutabile, strâns legate între ele. Odată ce un un set de date penetrează în totalitate un nou bloc, acesta este automat legat blocului anterior, ordonându-se automat cronolgic.Până în acest moment, Blockchain-ul a fost utilizat în principal ca un mecanism pentru tranzacții financiare. La Blockchain Innovation Summit, ICICB & The Luxury Bank vor să evidențieze și celelalte utilități extraordinare ale acestei tehnologii - acelea de a schimba din temelii economia globală, și nu numai: de la industrii precum pescuitul, până la artă și servicii de lux.Cum? Pentru că Blockchain-ul este descentralizat. Asta înseamnă că este imutabil, seturile de date introduse fiind ireversible și imposibil de alterat. Practic, nimeni nu se poate atinge de ele odată ce se află acolo. Puterea de nedescris pe care tehnologia în cauză o posedă se materializează prin faptul că nu există o singură persoană care ar deține controlul deplin, ci mai degrabă un colectiv, parte la rețeaua de blocuri.Prin facilitarea implementării acestei tehnologii la nivel global, vom fi cu toții cu un pas mai aproape de democratizarea totală a economiei de piață și alte domenii ce au nevoie de baze de date si sisteme sigure, incoruptibile. Iar totul va începe pe 27 Octombrie cu Blockchain Innovation Summit la Palazzo Versace Dubai.În momentul de față, nu există o definiție general valabilă pentru Metaverse. Unii ar spune că ar fi o versiune mai nouă și mai chic a Internet-ului pe care-l știm în ziua de azi. Alții l-ar descrie ca pe un set de spații virtuale unde poți crea și explora împreună cu alți indivizi - aflați într-un spațiu fizic diferit de-al tău. Dacă sună în continuare ambiguu, e perfect normal.Misiunea celor invitați la The Blockchain Innovation Summit este de a simplifica acest concept pentru toată lumea. Cum ar spune celebrul academician Janet Murray – Metaverse- ul este ca o întâlnire magică pe Zoom dusă la un alt nivel, plină de noi aventuri la fiecare pas.Nu vom intra în prea multe detalii acum, dar Luxandia – produsul celor de la The Luxury Bank – are obiectivul de a revoluționa relația dintre experiențele socialele și creațiile virtuale, facilitându-le existența într-un singur loc, prosper și ușor accesibil tuturor.The Luxury Bank, o cunoscută companie bazată pe blockchain și operând în industria luxury, are ambiții mari pentru viitor. Pe lângă platforma globală caritabilă non-profit lansată în August anul acesta, focusul celor de la The Luxury Bank se va îndrepta spre Metaverse.Nu vom intra în prea multe detalii acum, dar Luxandia – produsul lor pe bază de Metaverse – are misiunea de a revoluționa relația dintre experiențele socialele și creațiile virtuale, facilitându-le existența intr-un singur loc, prosper și ușor accesibil tuturor.Potrivit Yahoo Finance, ICICB a finanțat în prima fază proiectul celor de la The Luxury Bank cu $10M. Totuși, cei de la ICICB sunt optimiști că acesta este doar începutul și așteaptă cu interes momentele și prezentarea revoluționarei platforme Luxandia de la The Blockchain Innovation Summit 2021.Acestea fiind spuse, evenimentul organizat cu entuziasm de nimeni alții decât specialiștii în comunicare de la Viral Strategies prin filiala nouă din Emiratele Arabe Unite, promite o incluziune în viitor prin puterea Blockchain-ului, networking-ului, facilitarea și amplificarea ideilor de valoare și, nu în ultimul rând, a bunei dispoziții. Pentru că vrem să ne simțim ca acasă: împreună.Pe lângă unicitatea si fascinația oferite de celebrul Palazzo Versace, seara va fi presărată de momente artistice și divertisment. Pentru petrecerea de după, organizatorii au pregătit ceva special la The Float Dubai – pe celebrul yacht “The Queen Elisabeth”.În încheiere, reiterăm impactul pe care Blockchain Innovation Summit 2021 vrea să-l aibă asupra omenirii. Un eveniment livrat cu entuziasm și interes pentru tehnologie și sustenabilitate de ICICB, The Luxury Bank & Viral Strategies: cu toții împreună pentru un viitor descentralizat și democratizat.Articol susținut de The Blockchain Innovation Summit