​INTERVIU Răzvan Rusu ne spune povestea unui business dezvoltat într-un mic sat. Cum să faci bani din rețetele bunicilor.

În articolul de astăzi, vom afla despre povestea lui Răzvan Rusu, cel care a dezvoltat un mic business, Răzvan Idicel , locul unde găsim bunătăți ca pe timpuri, amintindu-ne de zacusca bunicii sau ciocolata de casă făcută cu mult drag.





1. Descrieți-ne pe scurt care este business-ul dvs. și cum ați ajuns să aveți o afacere în acest domeniu.





Am început în anul 2012, în satul Idicel Pădure din Mureș, unde am găsit un loc pitoresc cu foarte multă inspirație pentru a dezvolta o mică afacere locală. Am început să colectez cireșele din sat și să fac dulceață din ele împreună cu tanti Veronica, o gospodină harnică din sat care a crezut în visul meu de a face satul celebru.

2. Lucrurile se schimbă rapid, iar un business trebuie să se adapteze constant realităților cotidiene sau situațiilor neprevăzute. Anul 2020 a fost un moment în care lucrurile s-au schimbat brusc, multe modele de business nu mai erau relevante în piață, iar singurele soluții erau fie adaptarea sau falimentul. Cum a fost pentru business-ul dvs. perioada de pandemie și cum vedeți viitorul post pandemic?





Într-adevăr anul 2020 a fost un an al marilor schimbări, practic în prima săptămână de pandemie ne-am mutat de la București la Idicel Pădure, să fim aproape de producție și să gestionăm mai bine schimbările apărute. În cazul nostru a contat mult că am fost aproape de afacere și am putut să luăm decizii rapid, care să ne ajute în viitor.

În opinia mea, viitorul post pandemic ține mult de comunicarea pe care un brand o face și bineînțeles calitatea produselor. Oamenii sunt mult mai atenți și devin mult mai conștiincioși în achizițiile de alimente în special. O să conteze mult originea și calitatea, dar pentru asta e nevoie și de o comunicare foarte bună și deschisă a brandurilor.





Din punctul meu de vedere și din rezultatele de până acum, înregistrăm o creștere, dar perspectiva este ușor pozitivă, se simte o nesiguranță în piață care afectează tot lanțul, iar partea de aprovizionare este mai grea ca oricând, atât din punct de vedere a creșterii prețurilor, cât mai ales a disponibilității. Este foarte complicat să îți asiguri necesarul și să menții producția zilnic, cu o presiune atât de mare pe aprovizionare și costuri. E un an chiar mai complicat decât 2020, iar pentru 2022 trebuie planificat mult mai în detaliu, astfel încât să poți avea un control asupra stocului și aprovizionării. În momentul de față, sănătatea rămâne pe primul loc și încercăm să ne luăm toate măsurile astfel încât să depășim perioada aceasta cu bine.

E mare nevoie de o bancă care să înțeleagă nevoia de inovație și asigurarea capitalului de lucru, mai ales în momente de incertitudine, este foarte importantă o relație cinstită cu banca și să fie deschidere pentru proiecte sustenabile cu adevărat. În 2020 am reușit să îmi finanțez noua idee cu crema de alune și să îmi asigur nevoia de capital de lucru prin programul susținut și de guvern - IMM Invest.

Accesibilitatea oferită de noile aplicații de banking este esențială în gestionarea banilor și ușurință de a avea acces la informații. Dar, pentru proiecte de dezvoltare, relația umană este esențială, e musai ca un om din bancă să vină la tine și să vadă exact nevoile pe care le ai și cum poate banca să le finanțeze astfel încât să fie un proces continuu de dezvoltare.





Este libertatea de pune întrebări și siguranța că sunt protejat în relația mea cu o instituție bancară. Cred că este esențial ca oricine intră într-o relație cu o bancă să își cunoască bine drepturile și obligațiile, dar cel mai important este sustenabilitatea proiectelor prezentate și o abordare onestă a relației.





După care a urmat zacusca la ceaun, o rețetă originală și unică pentru o zacuscă, care are mare succes în piață și a devenit un etalon în materie de zacuscă pe care o poți cumpăra de la raft din magazine, de care suntem foarte mândri. Ultima, dar nu cea din urmă, este producția de ciocolată și cremă de alune, mi-am dorit să fac ceva autentic și să am ciocolata mea din boabe de cacao prăjite la Reghin și o cremă de alune cu multe alune, mai exact 45% alune. Toate sunt produse din pasiunea de a face ceva frumos și gustos.Pe lângă organizarea logistică și de producție din lockdown, am avut un plan și de rebranding și dezvoltare de produse noi. Așa am reușit să lansăm în 2020 încă două sortimente de zacuscă și cremă de alune, care ne-au ajutat să ne diferențiem la raft și să avem o imagine fresh la raft. Noi am ales să investim tot ce am avut și împrumutat în dezvoltare de brand și o poziționare mai bună în piață, ceea ce am și reușit.