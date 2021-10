Vitamina C, prieten de nădejde al sistemului nostru imunitar. Ce înseamnă un produs 100% natural și 100% biodisponibil

Articol susținut de ALEVIA

Vitamina C este un antioxidant esențial pentru funcționarea multor procese ale organismului nostru. Mai mult decât atât, rolul său pentru o imunitate puternică este extrem de important și o putem numi chiar stâlpul de susținere al sistemului nostru imunitar. Organismul nostru nu produce vitamina C (acidul ascorbic), însă avem nevoie de ea, așa cum spuneam, pentru sistemul imunitar, structura osoasă, absorbția fierului și pentru o piele sănătoasă. Această vitamină hidrosolubilă cu rol în formarea colagenului, hormonilor, carnitinei și aminoacizilor, este importantă în procesul de vindecare a plăgilor, a arsurilor și este un antioxidant excelent. Favorizează absorbția fierului în organism, de aceea se folosește împreună cu fierul în ameliorarea anemiilor feriprive (anemii prin deficit de fier).Jucând un rol important asupra menținerii unui sistem imunitar puternic, vitamina C poate fi cu siguranță un aliat pentru a trece mai ușor prin răceală și gripă. Însă categoric nu poate face aceste lucruri de una singură, ci este nevoie de un mix de factori care presupun o alimentație sănătoasă și echilibrată, evitarea sedentarismului, o hidratare corespunzătoare, un somn de calitate. Desigur, putem să venim în sprijinul organismului și cu ajutor din exterior, pentru ca sistemul imunitar să funcționeze adecvat. Spre exemplu, suplimentele naturale și vitaminele pot duce la un echilibru optim pentru a atinge potențialul nostru maxim. Alevia are în portofoliu Vitamina C Naturală 1000mg , special concepută pentru a asigura sănătatea organismului în sezonul rece, a susține sistemul imunitar și pentru a contribui la prevenirea răcelii și gripei. Este un produs cu formulă 100% naturală, vitamina C fiind obținută din extract standardizat de măceșe (2.000 mg extract standardizat de măceșe = 1.000 mg vitamina C), ceea ce îi conferă 100% biodisponibilitate. Atunci când este administrată în scop preventiv, doza recomandată este de 1000 mg/zi, iar în perioada de răceală și gripă pentru susținerea organismului, se recomandă administrarea a max. 2000 mg/zi.Dr. Alin PopescuAtunci când resimțim o stare generală de oboseală, care se prelungește pentru câteva zile sau chiar săptămâni, în ciuda unui program normal de odihnă, este un prim semnal că imunitatea noastră este scăzută. Un alt element care ar trebui să ne dea de gândit sunt răcelile frecvente și mai ales formele mai severe ale acestora (bronșite, pneumonii). Dacă răcim mai mult de 2-3 ori într-un sezon este clar un semn că nu suntem în cea mai bună formă. Alți indicatori sunt durerile musculare frecvente, inflamațiile, infecții dese la nivelul urechilor și sinusurilor, probleme cu digestia și chiar anumite semne la nivelul pielii, precum herpesurile sau eczemele.Biodisponibilitatea este capacitatea organismului de a asimila și a utiliza elementele nutritive provenite din alimentație și suplimente alimentare. O substanță este folositoare dacă poate fi absorbită de organism, astfel biodisponibilitatea este cheia creării unui supliment care să ofere beneficii dovedite. Ingredientele 100% naturale sunt compatibile cu corpul uman și generează un efect de reglare a echilibrului organismului. Acestea se absorb cel mai bine în organism și devin disponibile în cel mai scurt timp, într-o cantitate foarte mare. Produse Alevia cu formule 100% naturale și biodisponibilitate 100% sunt, de exemplu, Vitamina C Naturală 1000mg, Gripalin Natural Solubil Propolis C - Tare Comprimate și Propolis C - Tare Spray, Gama Detenso (Detenso Stresalin Plus, Detenso Stresalin, Detenso Somnalin).Cele mai bune surse de vitamina C sunt, desigur, fructele și legumele: portocală, kiwi, lămâie, grepfrut, cireșe, căpșuni sau fructe de pădure, legumele cu frunze verzi, precum broccoli, spanac, varză, dar și conopida, morcovii sau ardeiul gras.Pare că este soluția mai plăcută, cât de natural se poate, însă de cele mai multe ori stilul actual de viață nu ne permite să ne luăm toți micronutrienții și vitaminele necesare doar din alimentație sau nu avem mereu acces la alimente din surse 100% naturale. În plus, obținerea tuturor micronutrienților și vitaminelor necesare din alimentație poate fi foarte dificilă. Acest lucru se întâmplă deoarece cultivarea repetată de legume pe aceeași bucată de pământ, de-a lungul anilor, a dus la secarea solului de mineralele specifice care intră în compoziția plantelor. Iar asta a dus la o scădere de până la 68% a elementelor nutritive din alimente (legume, fructe, carne, lactate, cereale) față de perioada anilor ’70.Mobilitatea scăzută, orele de efort intelectual sporit și stresul generează un consum mare de energie. Atunci când suntem obosiți, dezechilibrați emoțional sau când avem o perioadă de suprasolicitare fizică și intelectuală, suplimentele reprezintă o primă alegere. Acestea au rol de suport al organismului în situații de boală sau chiar tratament suficient în afecțiuni minore precum răceli, gripă, alergii, tuse, imunitate scăzută.Alevia este o companie românească din Bucovina, înființată în anul 1994, producătoare de suplimente alimentare, creme, gustări sănătoase și ceaiuri. De-a lungul celor 27 de ani de experiență s-a dezvoltat constant și a reușit să obțină formulele cele mai eficiente pentru sănătatea românilor, astfel încât consumatorii să își poată descoperi echilibrul optim și să-și poată atinge potențialul maxim. Un nou echilibru, mai bun, mai sănătos, mai productiv.Specialiștii Alevia sintetizează puterea terapeutică a plantelor în suplimente și produse naturale care să te ajute să fii bine, în formă și cu poftă de viață. Dr. Alin Popescu, medic primar medicină sportivă, care are și competențe în management sanitar și apifitoterapie, s-a alăturat misiunii Alevia în calitate de medical advisor, pentru a duce mai departe puterea naturii în folosul oamenilor și a stării lor de bine și a-i ajuta să ducă o viață mai sănătoasă, prin obiceiuri zilnice simple.