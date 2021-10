the good villa. În fiecare lună, un ONG va putea organiza gratuit evenimente într-un spațiu ultracentral din București- webPR

Astfel, the villa., o casă ce păstrează parfumul secolului trecut, construită în anul 1890, oferă un mix de spații elegante împărțite în 10 camere spațioase, repartizate pe 3 etaje. Cu o suprafață totală de 350 mp, the villa. poate găzdui până la 300 de persoane în picioare, 150 de persoane așezate la masă și 150 de persoane în aer liber, în grădina casei, totul în București, într-o zonă ultracentrală (zona Dorobanți - Piața Lahovari - Piața Romană).Pentru a putea obține spațiul gratuit, asociațiile și ONG-urile trebuie să completeze formularul de înscriere (disponibil pe acest link: https://thevilla.ro/the-good-villa/ ) să ofere o scurtă descriere a organizației, a evenimentului, detalii logistice precum număr de persoane participante și tipuri de furnizori externi care vor fi aduși în locație, și să indice impactul activității desfășurate în vilă asupra beneficiarilor finali. Înscrierile se pot realiza în fiecare lună în perioada 1-15 pentru luna următoare. Organizația câștigătoare va fi desemnată în termen de 5 zile de la încheierea perioadei de înscrieri luându-se în considerare criteriile logistice și de impact în comunitate. Ulterior, data evenimentului se va stabili de comun acord cu organizația câștigătoare în zilele de luni, marți sau miercuri din luna viitoare. Pentru mai multe șanse, în formularul de înscriere, organizațiile vor putea selecta dacă doresc să participe doar în luna respectivă în procesul de selecție sau sunt interesate și de lunile viitoare."Pe lângă implicarea constantă și suportul acordat comunității de business, o altă dorință de-a noastră a fost să aducem un impact pozitiv și în viața comunităților mai puțin norocoase. Vrem ca proiectele pe care le vom găzdui să ajute un număr cât mai mare de oameni. Acesta este motivul pentru care rugăm organizațiile care se înscriu să ne transmită detalii despre beneficiarii finali ai proiectelor lor. Suntem nerăbdători să organizăm evenimente în slujba binelui și a comunității." a declaratÎn incinta the villa. se vor putea organiza cu respectarea normelor în vigoare: evenimente de zi sau de seară, workshopuri, prezentări, cursuri, gale, aniversări ale asociațiilor și ONG-urilor, etc. Mai mult decât atât, gazdele sunt o echipă de profesioniști cu experiență de 10 ani în industria ospitalității care oferă un spațiu versatil, eclectic unde se pot organiza evenimente memorabile. Proiectul este 100% românesc și are la bază o comunitate de antreprenori. Până la apariția proiectului the villa. echipa a realizat evenimente custom într-o multitudine de spații din București și din țară: Palatul Primăverii, Rooftop Promenada, Stațiunea Pomicolă Baneasa, Parcul Herăstrău, Smuggler House, Hilton Victoriei, Porsche Service, Bentley Showroom, Palatul Ghica Calea Victoriei, Revelion pentru Hotel Radisson București, Cluj Arena, Cluj CREIC, Vox Timișoara, Palatul Culturii Iași, Showroom Audi Oradea, Hilton Sibiu, Hotel Mandachi Suceava.