Sodexo se îndreaptă către digitalizarea completă a cardului de masa si lanseaza un nou design/ Ce se întâmplă cu modelele vechi de carduri

Articol susținut de Sodexo

„Acum 5 ani am lansat primul produs digital Sodexo, cardul de masă Gusto Pass, un beneficiu care încurajează o dietă sănătoasă și oferă angajaților o experiență extraordinară. Am fost primii care au adus pe piață metode inovatoare de plată mobilă, aflarea PIN-ului digital, livrarea la adresa de domiciliu în timpul pandemiei și ne asigurăm că, în continuare, beneficiarii noștri vor avea posibilitatea de a experimenta noi servicii și soluții digitale împreună cu noul design al cardului”, a declarat Manuel Fernandez Amezaga, CEO Sodexo BRS România.Posesorii de modele vechi de carduri le vor putea utiliza în continuare până la expirare, când vor fi înlocuite cu cele noi. Suma rămasă pe cardurile care expiră va fi transferată pe noul card, care va păstra același cod PIN.„Peste un milion de utilizatori folosesc în prezent cardul de masă Gusto Pass, ceea ce ne arată interesul angajaților români pentru soluții digitale. Beneficiarii noștri se află în centrul tuturor iniţiativelor noastre, ţinem cont de părerile lor şi ne asigurăm că tranziția către noul card va fi o experiență excelentă, de la obținerea şi până la utilizarea acestuia, în cea mai mare şi mai diversificată reţea de magazine partenere”, a adăugat Manuel Fernandez Amezaga, CEO Sodexo BRS România.Conceptul vizual a fost inspirat de valorile esenţiale ale produselor Sodexo, împărtăşite şi de părerile beneficiarilor noştri. Noul design al cardului de masă exprimă valorile din era digitalizării: libertatea de alegere, simplitatea și flexibilitatea, evidenţiind beneficiul de bază oferit – prânzul. Așa a apărut ideea de a ilustra cel mai plăcut moment oferit de cardurile de masă - aroma mâncării fierbinți.Noul aspect al cardurilor de masă se integrează în noua lume digitală: aplicația mobilă, portalul online MySodexo, platforma de administrare a serviciilor, site-ul nostru și aplicația 7card complet digitală, sunt elementele care definesc ecosistemul pe care Sodexo l-a construit pas cu pas în evoluția sa, pentru a oferi beneficiarilor noștri confort, siguranță, un stil de viață sănătos și ușurință în utilizarea produselor.Lansarea Apple Pay și Sodexo Pay, în urmă cu doi ani, a fost un alt pas în direcţia digitalizării şi în dezvoltarea sistemelor de plată mobile. Astfel, Sodexo a devenit primul emitent de carduri din România care a oferit utilizatorilor posibilitatea de a înscrie toate beneficiile extra-salariale primite în sistemul de plată cu telefonul mobil, în timp ce abonamentul 7card era disponibil online atât pentru angajați, cât și pentru copiii lor, în perioada în care sălile de sport erau închise. Acest lucru a dus la creşterea confortului consumatorilor noștri și ne-a angajat și mai mult în direcția misiunii noastre, de a îmbunătăți calitatea vieții beneficiarilor noștri.Aflarea PIN-ului digital direct din aplicația MySodexo are ca şi consecinţă eliminarea consumului de hârtie pentru imprimarea și livrarea PIN-ului către utilizatori. Această caracteristică reprezintă doar o parte a programelor noastre ecologice și de mediu, care se concentrează pe reducerea deșeurilor și a amprentei de carbon, parte din inițiativa globală lansată de Sodexo.Digitalizarea este un proces continuu, care ne schimbă viața de zi cu zi şi permite viziunea în viitor. În acest sens, beneficiarii noștri au fost primii care au putut să utilizeze cardul de beneficii imediat după emitere, înainte de a-l primi în formă fizică.2 milioane de consumatori și angajatorii lor apreciază astăzi produsele Sodexo. Oferind cea mai mare şi mai diversificată rețea de parteneri la nivel naţional, online şi offline, Sodexo continuă să investească în extinderea acesteia și în soluții digitale pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor săi, de a economisi timp și de a-i încuraja să adopte un stil de viață sănătos. Sodexo România este parte a Grupului Sodexo, lider mondial în domeniul serviciilor pentru calitatea vieții. Compania activează pe piața din România de peste 20 de ani, oferind companiilor o gamă complexă de beneficii extra-salariale pentru angajați. Peste 30.000 de companii şi 2 milioane de angajați utilizează deja produsele Sodexo.