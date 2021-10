Limite de viteză mai mari pentru drumurile expres care există deocamdată doar pe hârtie / Propunere de modificare a Codului Rutier

Șoferii ar putea merge cu viteze mai mari în afara localităților pe drumurile expres. E adevărat, când vom avea drumuri expres, pentru că în acest moment ele există doar pe hârtie. Propunerea este făcută într-un proiect de lege pentru modificarea Codului Rutier, semnat de mai mulți parlamentari USR, printre care și fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă.

Inițiativa legislativă a fost depusă pe 14 octombrie.



Potrivit modificărilor propuse, limitele maxime de viteză în afara localităților sunt:



toate miturile urbane perpetuate

În realitate, conform normativului actual, un drum expres este destul de asemănător cu o autostradă: e un drum de mare viteză (100km/h+) cu acces controlat (nu are intrări din toate curțile și străzile), are cel puțin două benzi pe sens, are sensurile separate, nu trece prin localități, iar intersecțiile sunt denivelate (fără conflicte de trafic).





Față de o autostradă, însă, există mai multe diferențe, printre care: benzile sunt mai înguste, lipsesc benzile de urgență, tipul de parapet separator e diferit și spațiul median e mai mic, benzile de încadrare accelerare/decelerare diferă, iar curbele și razele șoselei sunt diferite.



E bine de știut că, în momentul actual, în Româniaconform normativului de drum expres aflat în vigoare ( DX-AND_589-2013 ).Există totuși în execuție Drumul Expres DX12 Craiova - Pitești , conform normativului din 2007.În orice caz, dincolo decare clasifică unele drumuri de patru benzi cu separatoare de sens drept drum expres, în România la ora actuală nu există drumuri expres. Scriptic, ele sunt doar trecute în Codul Rutier și sunt asimilate ca limită de viteză drumurilor naționale europene (100km/h).