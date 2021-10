webPR: Stomestet, una dintre cele mai importante clinici stomatologice din Transilvania, se alătură grupului DENT ESTET, într-un parteneriat strategic pentru medicina dentară din România

​• DENT ESTET își consolidează poziția la nivel național, prin semnarea unui parteneriat cu Stomestet, clinică de prestigiu și important centru educațional din România• Clinica din Cluj-Napoca dispune de 8 săli moderne de tratament, 1 laborator de tehnică dentară complet digitalizat, servicii de radiologie dentară și o sală de cursuri• DENT ESTET ajunge, astfel, la un portofoliu de 13 clinici de excelență în 7 orașe din țară• Cu sprijinul MedLife, grupul își continuă strategia de extindere la nivel național, prin deschiderea de noi clinici, dar și prin achizițiiGrupul DENT ESTET, lider consacrat pe piața serviciilor de medicină dentară din România, parte a Sistemului Medical MedLife, și Stomestet, una dintre cele mai importante clinici stomatologice din Transilvania, anunță semnarea unui parteneriat strategic.Stomestet, cu sediul în Cluj-Napoca, este cea mai performantă clinică dentară privată din Transilvania și un renumit centru educațional pentru viitorii medici dentiști și specialiști în domeniu, prin coordonarea de programe de rezidențiat, cursuri și conferințe de specialitate.Clinica a fost înființată în anul 2001 de doi lideri în domeniul stomatologiei românești, conf. dr. Smaranda Buduru, medic primar stomatologie generală, medic specialist protetică dentară și doctor în științe medicale, și dr. Rareș Buduru, expert implantolog și protetician, autor al unor lucrări de specialitate și manager. Cu o cifră de afaceri de 8,11 milioane de lei (1,8 milioane de euro), înregistrată în 2020, Stomestet ocupă prima poziție în topul firmelor de pe piața de medicină dentară din zona centrală și de nord a țării.„După ce și-a reconfirmat poziția de lider al pieței de servicii dentare din România, prin rezultatele financiare raportate în primul semestru al anului 2021, grupul DENT ESTET își continuă planurile de dezvoltare, prin achiziționarea pachetului de 60% din acțiunile clinicii Stomestet, din Cluj-Napoca. Valoarea clinicii Stomestet este recunoscută la nivel național, prin reputația echipei medicale și preocuparea continuă pentru formarea tinerilor specialiști în domeniu. Noul parteneriat este unul solid și ne ajută să consolidăm un sistem medical complex cu acoperire națională care oferă pacienților săi servicii stomatologice la cel mai înalt nivel. Împreună, avem șansa de a oferi un exemplu de sinergie, performanță și siguranță în beneficiul pacienților noștri", declară, Președinte și CEO MedLife Group.Prin această colaborare, DENT ESTET face un nou pas în strategia asumată împreună cu managementul MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, de a permite unui număr cât mai mare de români accesul la expertiza unei echipe multidisciplinare de specialiști, la tratamente performante, nedureroase și rapide, dar și la avantajele oferite de tehnologia digitală de ultimă generație.„Suntem încântați că din ce în ce mai multe clinici stomatologice din țară își manifestă interesul pentru a se dezvolta alături de noi. Colaborarea a venit firesc, deoarece principalul obiectiv al Stomestet, încă de la înființare, a fost asigurarea de servicii de calitate superioară, iar respectul față de pacient, profesionalismul și integritatea sunt valori care ne leagă. Noul parteneriat ne onorează și ne motivează să explorăm noi dimensiuni ale activității noastre, răspunzând încrederii tot mai mari pe care pacienții, dar și medicii stomatologi din România o au în DENT ESTET. Împreună ne-am propus să ne dezvoltăm sănătos, prioritatea noastră fiind siguranța și sănătatea orală pe termen lung a pacienților”, afirmă dr., fondator & Director General al grupului lider de piață.Datorită viziunii celor doi co-fondatori, dr. Rareș Buduru și conf. dr. Smaranda Buduru, coordonator de rezidențiat și a numeroase cursuri de specialitate, Stomestet s-a dezvoltat într-un ritm foarte dinamic, reunind, în prezent, o echipă multidisciplinară formată din 16 medici stomatologi, unii dintre aceștia fiind cadre universitare, 18 asistente medicale și 4 tehnicieni dentari. Noul sediu al clinicii, inaugurat în 2009, dispune de 7 cabinete de tratament, 1 sală de intervenții chirurgicale dotată complet, 1 laborator de tehnică dentară integată complet digitalizată, servicii de radiologie dentară digitală și 1 sală dedicată cursurilor post- universitare.Complexitatea planurilor de tratament realizate, dezvoltarea unui sistem multidisciplinar integrat în care pacienții beneficiază de cele mai performante tratamente, precum și aplicarea celor mai noi informații științifice dublate de tehnologie de vârf sunt elemente care au contribuit la prestigiul clinicii Stomestet.„Parteneriatul cu DENT ESTET a venit din dorința de a ne alătura unei echipe care și-a demonstrat valoarea în timp, asigurându-și în fiecare an poziția de lider de piață, și pentru că împărțim aceeași viziune de a asigura românilor tratamente complexe, nedureroase și extrem de eficiente. În plus, asemenea grupului DENT ESTET investim foarte mult în educația tinerilor specialiști. Astfel, în cadrul clinicii Stomestet, conf. dr. Smaranda Buduru coordonează programe de rezidențiat în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca și cursuri de specialitate pentru experți în ocluzologie și estetică dentară”, declară dr. Rareș Buduru.În cadrul tranzacției, clinica Stomestet a fost asistată de consultantul M&A Gordana Teodorescu, cu o experiență de peste 15 ani în piața serviciilor stomatologice, și de către avocat Marius Grecu, cu o largă experiență în domeniul avocaturii de business din Cluj- Napoca. De cealaltă parte, pentru DENT ESTET consultanța legală a fost asigurată de Șerban Suchea, Partner MITEL & ASOCIAŢII, iar consultanța financiară si fiscală de catre Daniela Buhuș si Valentina Radu, TS Partners.Grupul DENT ESTET a fost înființat în anul 1999, iar în prezent este lider de piață în domeniul serviciilor de medicină dentară din România. În cei 22 de ani de existență, echipa s-a extins la un număr de 350 de specialiști, dintre care peste 130 sunt medici. Aceștia au tratat de-a lungul timpului peste 130.000 de paciențiDENT ESTET deține 13 clinici stomatologice multidisciplinare în București, Timișoara, Sibiu, Brașov, Ploiești și Cluj-Napoca, destinate tuturor categoriilor de vârstă, 3 divizii de excelență unice în România (Implant Division, Aesthetic Division și Advanced Orthodontic Division), primul laborator de tehnică dentară digitală Aspen și 3 studiouri foto digitale specializate Future Smile Studio. Toate acestea reunesc un număr de 78 de săli de tratament echipate la standarde hi-tech, pe o suprafață totală de 3.600 de metri pătrați, care includ și 3 săli de chirurgie complet utilate. DENT ESTET oferă o experiență integrată prin cele trei centre de imagistică și radiologie complet digitalizate, care includ aparate de tomografie computerizată (CBCT).Recunoscut pentru contribuția la dezvoltarea domeniului stomatologic privat din țara noastră, grupul de clinici DENT ESTET a inaugurat, în 2017, prima clinică dentară complet digitalizată din România și cel mai mare centru Planmeca Digital Academy.Printre inovațiile majore aduse pe piața din România se numără DENT ESTET 4 KIDS (2008) și DENT ESTET 4 TEENS (2012), primele clinici stomatologice din România și din Estul Europei dedicate exclusiv copiilor și adolescenților și, nu în ultimul rând, Asociația Dental Office Managers (ADOM), sub umbrela căreia se desfășoară cursurile primei școli de manageri dedicați clinicilor de medicină dentară.Din anul 2016, DENT ESTET face parte din grupul MedLife, cel mai mare operator privat de servicii medicale din țara noastră.Sistemul Medical MedLife a pornit acum 27 de ani, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc, au crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor.Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare baza de clienţi corporate pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din ţară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est.Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Echipa sa puternică si experimentată de management, a fost capabilă să creeze si să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ′′M′′.În perioada de pandemie MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider detașat în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare. Compania continua să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale în tehnologie și infrastructură. Creează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii sănătoase.