​Preşedintele Iohannis - consultări cu partidele şi formaţiunile politice parlamentare pentru desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru

PNL a anunţat că se va prezenta la consultările cu şeful statului cu o delegaţie formată din Florin Cîţu, Rareş Bogdan, Gheorghe Flutur, Lucian Bode şi Iulian Dumitrescu

PSD nu merge în acest moment la Cotroceni cu nicio propunere de premier





O decizie finală va fi luată luni dimineaţă la şedinţa Consiliului Politic Naţional al partidului, a anunţat, duminică, Vasile Dîncu, preşedintele Consiliului Naţional al social-democraţilor.

USR va merge la consultările de la Cotroceni cu o delegaţie formată din: Dacian Cioloş, Dan Barna, Anca Dragu, Stelian Ion şi Cristian Ghinea

AUR va participa la consultările de la Palatul Cotroceni, însă nu ia în calcul o alianţă cu PSD la guvernare

De asemenea, formațiunea nu va susţine "niciodată" o alianţă PNL-UDMR-USR, pentru că este "toxică", a anunţat, săptămâna trecută, copreşedintele AUR George Simion.

UDMR va merge la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis, iar dacă PSD nu vine cu o coaliţie, "PNL are următoarea prioritate"



Preşedintele Klaus Iohannis are, luni, la Palatul Cotroceni, consultări cu reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament în vederea desemnării candidatului pentru funcţia de prim-ministru, scrie Agerpres. Conform programului anunţat, consultările vor începe la ora 12,00, cu Partidul Naţional Liberal. La ora 13,00 sunt aşteptaţi reprezentanţii Partidului Social Democrat. Urmează la ora 14,00 - Uniunea Salvaţi România, la ora 16,00 - Alianţa pentru Unirea Românilor, la ora 16,30 - Uniunea Democrată Maghiară din România. Runda de consultări se va încheia la ora 17,00 cu minorităţile naţionale reprezentate în Parlament."Voi încerca, împreună cu cei mai maturi, mai responsabili, să găsim o ieşire din această criză. (...) Eu, personal, sunt total implicat şi eu sunt hotărât să găsesc, împreună cu partidele care au maturitatea politică necesară, o ieşire din această criză, fiindcă nu putem să stăm peste iarnă fără Guvern. Suntem în pandemie, suntem în plin val patru, pentru că prea puţini români s-au vaccinat. Suntem într-o criză a preţurilor la energie, care nu a fost generată de noi şi este o criză globală şi va trebui să-i facem faţă. Pe de altă parte, suntem aproape în pragul iernii şi sunt nenumărate probleme care trebuie să fie rezolvate de un Guvern cu puteri depline, deci este clar, cu maturitate, cu calm trebuie să găsim soluţii pentru această criză guvernamentală", spunea, săptămâna trecută, şeful statului, Klaus Iohannis.Liberalii au precizat că nu vor face nicio nominalizare de prim-ministru, având în vedere că, în acest moment, nu au o majoritate."Având în vedere că, în acest moment, nu avem o majoritate în Parlamentul României, la aceste consultări, PNL nu va face o nominalizare de premier. Biroul Executiv Naţional al PNL consideră că, pentru deblocarea crizei politice, este cea mai bună decizie ca PNL să nu avanseze la consultările de luni o propunere de premier", au transmis vinerea trecută liberalii.PNL şi-a schimbat, în acest fel, poziţia, după ce, anterior, anunţase că nominalizarea pentru funcţia de prim-ministru, la consultările de la Palatul Cotroceni, va fi Florin Cîţu, prim-ministrul interimar, preşedintele PNL."PSD nu merge în acest moment cu nicio propunere pentru că vrem să vedem ce vrea preşedintele, în primul rând. Preşedintele este cel care s-a aflat în spatele, cel puţin, a unei părţi din această criză, cea politică, a girat-o până la urmă, girându-l pe Florin Cîţu. (...) Analizăm această situaţie, vom vedea luni dimineaţă, înainte de a merge la Cotroceni. Avem un Birou Naţional, putem să facem şi un Consiliu Naţional (...). Dar, în acest moment, cred că în această fază nu suntem hotărâţi pentru că nu suntem siguri de intenţia preşedintelui", a afirmat Dîncu.Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat, miercurea trecută, că social-democraţii rămân consecvenţi că soluţia rezolvării crizei o reprezintă alegerile anticipate şi până atunci un guvern de specialişti să conducă ţara. El a respins şi posibilitatea ca PSD să susţină un guvern minoritar al PNL.Delegaţia va avea un "mandat clar în privinţa reformelor pe care viitorul premier trebuie să le îndeplinească" într-un calendar asumat de toate partidele care formează coaliţia de guvernare, au anunţat recent reprezentanţii USR.Preşedintele formaţiunii, Dacian Cioloş, a reiterat că doreşte un alt premier. "Suntem gata să continuăm într-o coaliţie cu PNL şi cu UDMR, dacă avem un alt premier. E de discutat cine poate să fie, dar cel puţin Florin Cîţu a demonstrat că nu e capabil să conducă un Guvern de coaliţie şi să modereze o relaţie de lucru între miniştri din diferite partide, ci îi atacă pe unii şi îi susţine pe alţii. De asta avem nevoie de un alt premier", preciza Cioloş.El a arătat că, în cazul în care PNL nu are propuneri, USR ar putea avansa un nume pentru funcţia de premier, menţionând că acesta poate fi el, Cristian Ghinea sau Cătălin Drulă."Noi întotdeauna suntem deschişi la dialog şi vom participa întotdeauna la consultări. (...) Noi ne aliem doar cu poporul român, discutăm în schimb cu domnul Ciolacu pentru a găsi o formulă bună de Guvern de specialişti. (...) Coaliţia asta toxică (PNL-UDMR-USR - n.r.) a arătat ce poate. Nu o să ne aliem şi nici nu o să-i susţinem cu votul nostru", a precizat Simion."Noi tot timpul mergem la consultări, indiferent unde ne aflăm, de ce parte a Parlamentului - în opoziţie sau la guvernare. Mergem la consultări şi, bineînţeles, după consultări, vom şti cine cu ce propunere vine, cine ce propunere are. (...) Dacă PSD nu vine cu o coaliţie, PNL are următoarea prioritate, care ar avea capacitatea de a coagula o majoritate pentru a susţine un guvern, să câştigăm timp, să trecem peste iarnă şi bineînţeles acest lucru înseamnă că, după aceea, de fiecare dată trebuie să negociem pentru susţinerea guvernului", a menţionat Kelemen Hunor.Reamintim că guvernul Cîţu a fost demis marţea trecută, după ce moţiunea de cenzură iniţiată de PSD a fost votată de Parlament.