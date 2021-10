De ce vin imigranții afgani în România? Am stat de vorbă cu câțiva dintre ei la Timișoara și am aflat ce caută aici

Context:

Samir-19 ani, imigrat afgan, a ajuns în România trecând granița prin Serbia și a ales să povestească ce vise are și de ce a fugit din Afganistan „ Eu caut să ajung în Germania să muncesc oriunde. Vreau să nu îmi mai fie frică să ies pe stradă că pot să fiu ucis de bombe sau împușcat de talibani că nu îmi las barbă. Vreau să fac bani să îmi ajut familia acasă să evadeze și ei.”

„ Eu vreau să merg la fratele meu în Franța. El a reușit să își găsească de muncă și am încercat și eu să trec granița, dar am fost prins și m-au reținut 5 luni. Nu înțeleg de ce unii reușesc și eu nu. Știu că e pandemie, dar nu îmi e frică de Covid, nu am făcut vaccin, dar dacă mă ajută să plec vreau să fac și vaccin. Noi suntem cinci frați, surorile mele și mama nu au acte, vreau să îi ajut să vină în Franța, să am grijă de ei. Îi urăsc pe talibani, nu avem voie să trăim, nu ne lasă să ascultăm muzică sau să dansăm. Aici( n.r. în Europa) viața e ușoară și frumoasă. Românii se comportă bine cu mine, dar sunt și oameni răi, dar mă descurc.”