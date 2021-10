REFERENDUM: O nouă producție în grila de toamnă a TVR 1 / Prima provocare: Sunteţi de acord cu obligativitatea Certificatului verde COVID-19 pentru anumite categorii profesionale?

„Referendum” e una dintre noile producţii din grila de toamnă a TVR 1, în care o temă de actualitate este susţinută cu argumente de două tabere cu opinii contrare şi la care telespectatorii participă activ, acordându-şi votul pentru una sau cealaltă dintre echipe.



Realizator şi gazdă, Mihai Rădulescu, moderator cu experienţă, intervine pentru a asigura echilibrul confruntării.



„Referendum” începe pe 11 octombrie, de la ora 21.00, la TVR 1, unde va putea fi văzută săptămânal, în direct. Emisiunea se difuzează simultan şi la TVR MOLDOVA, iar românii din diaspora o pot vedea tot lunea seara, de la 22.50, la TVR Internaţional. Prima ediţie are o temă ce pare că a împărţit societatea în doi poli radicalizaţi - vaccinarea anti-Covid-19. Întrebarea pe care Mihai Rădulescu o adresează tuturor luni seară este: sunteţi de acord cu obligativitatea Certificatului verde Covid19 pentru anumite categorii profesionale? Votaţi DA sau NU? Răspunsul la întrebare se va face în cadrul unui sondaj realizat pe HotNews.ro în momentul începerii emisiunii. De asemenea, cititorii HotNews.ro își pot spune părerea despre tema propusă începând de acum, folosind sistemul de comentarii de la finalul articolului.







Fiecare dintre cele două echipe, pledând pro, respectiv contra subiectului propus de moderator, are în componenţa sa câte trei membri: o autoritate (autorităţi publice, instituţii de utilitate publică, organisme de stat), un specialist (jurist, medic, profesor, om de ştiinţă, om de afaceri, reprezentant ONG) şi un analist (jurnalist, influencer, om de PR).



Teme precum vaccinarea, educaţia sexuală în şcoli, căsătoriile homosexuale, religia în şcoli, taxa pe lux etc. vor fi întoarse pe toate părţile de fiecare dintre cei trei membri ai ambelor tabere, astfel încât publicul să îşi formeze o opinie cât mai bine documentată. Pledoariile vor fi susţinute cu imagini video, materiale filmate sau transmisiuni live.



„Facem ceea ce trebuie să facă o televiziune publică. Dezbatem, cu invitaţi relevanţi, marile controverse din societate, pe care le abordăm într-un format atractiv, de spectacol cu public şi cu surprize artistice. Dar şi într-un format interactiv. Publicul este cel chemat să jurizeze competiţia de idei şi să răspundă, ca la referendum, cu DA sau NU, pe platforma online a partenerului nostru media, HotNews.ro. Sunt toate premisele să avem un public mai implicat într-o dezbatere, mai aproape de o emisiune ca nicăieri altundeva. Ne dorim enorm acest lucru. Vă aşteptăm să ne urmăriţi, să comentaţi şi să votaţi!”, ne invită Mihai Rădulescu la „Referendum”.



La rândul său, Ruxandra Ţuchel, producător al emisiunii, punctează: „Trăim vremuri ciudate, am uitat să ne ascultăm unii pe alţii, am uitat să fim toleranţi. Emisiunea „Referendum” nu este altceva decât o invitaţie la dialog. Încercăm – şi sperăm să şi reuşim – să aducem alături oameni cu opinii divergente, să înţelegem fiecare punct de vedere în parte şi să găsim, eventual, şi soluţiile ieşirii din impas. „Referendum” nu este o emisiune care segreghează, ci, dimpotrivă, uneşte, lăsând argumentele să vorbească”.