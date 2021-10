Situaţie critică la Spitalul Suceava - Secţiile sunt pline de pacienţi COVID, iar managerul cere ajutor să poată trata şi pacienţii cu alte boli: „Să gândim scenariul până la cel mai sumbru”

„Dimineaţă aveam un număr de 250 de pacienţi cu patologie COVID în spitalul vechi, în toate pavilioanele care sunt dedicate acestei patologii, adică infecţioasele, pneumologia, paleaţia, dermatologia sunt pline, la terapie intensivă fără niciun pat liber, 18 plus două de dializă, şi, din păcate, din punctul meu de vedere, cea mai mare problemă este că nu avem locuri ATI pentru pacienţii cu forme grave şi foarte grave în terapie intensivă. Noi deja am extins secţia de terapie intensivă spre zona de UPU, sunt mulţi pacienţi în aşteptare aici, am transferat ventilatoare în această zonă tocmai pentru a trata cum trebuie aceşti pacienţi, doar cei din upu pot intuba pacienţi, pot să suplinească cumva activitatea unui medic de ATI. Am intrat cu patologia COVID în spitalul nou, la nivelul secţiei de pediatrie avem un număr de 13 pacienţi cu patologie COVID, din fericire cu forme uşoare şi la nivelul medicinei interne, la etajul 6, medicina internă e transformată în zonă COVID. Mai avem 25 de locuri libere în medicină internă, dar, dacă la nivelul judeţului solicitările vor fi în continuare în creştere, noi trebuie să ocupăm medicina internă şi mai departe ne gândim ce sectoare închidem, şi aici mă refer la cardiologie, nefrologie, gastro-enterologie, diabetologie şi aşa mai departe", a declarat pentru News.ro Dr. Alexandru Calancea.







Suceava a fost denumită în 2020 drept „Lombardia României”, după ce a intrat în prima carantină antiCOVID. Acum e la coadă la vaccinare







În urmă cu un an, Suceava era considerată „Lombardia României” și devenise primul oraș din România intrat în carantină din cauza răspândirii cazurilor de Covid. În centrul focarului s-a aflat chiar Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou”, unde sute de cadre medicale și pacienți s-au infectat cu coronavirus. Din acest motiv, unitatea sanitară a fost pus sub conducere militară până când lucrurile au revenit la normal.



La începutul lunii septembrie, Suceava se afla la coada clasamentului național privind vaccinare: sub 20% din populația eligibilă a ales să se vaccineze.



În ultimele 24 de ore în Suceava fuseseră depistate alte 238 de cazuri noi de COVID, incidența la 2 săptămâni fiind de 4,11 la mie. În prezent sunt peste 3.400 de cazuri active COVID în județ.



Dr. Alexandru Calancea, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Sf. Ioan cel Nou Suceava, a explicat că deja în secţia de pediatrie şi medicină internă a unităţii sanitare sunt internaţi pacienţi cu COVID-19 şi că şi celelalte secţii dedicate diverselor specialităţi medicale sunt în pericol de a se închide pentru pacienţii care au nevoie de îngrijire pentru alte afecţiuni. Aici sunt trataţi pacienţi din tot judeţul, dar şi din judeţele limitrofe.Unitatea sanitară are specialităţi unice în judeţ, informează News.roManagerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Sf. Ioan cel Nou Suceava cere ca un spital din judeţ să fie dedicat exclusiv COVID pentru a fi degrevată unitatea sanitară în care, înainte de pandemie, toate cele 1200 de paturi erau ocupate permanent cu pacienţi cu diferite afecţiuni.„Eu am prezentat problema, încerc să văd în ansamblu nevoile acestui judeţ, mă gândesc nu numai la patologia COVID, dar şi la celelalte patologii, aşa cum am expus problema în toate întâlnirile cu DSP-ul, cu Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, este nevoie de un plan foarte bine stabilit, etapizat, la nivelul judeţului. Şi am spus că fiecare spital din teritoriu şi în principal Spitalul din Rădăuţi, Spitalul din Fălticeni, dar şi celelalte să-şi organizeze permanenţă în specialităţile de radiologie. Pentru că în această patologie COVID marea majoritate a pacienţilor au nevoie de o investigaţie radiologică. Dacă toate spitalele trimit aceste investigaţii către Spitalul Judeţean Suceava, acesta se va colmata la nivelul unităţii de primiri urgenţe. Acesta ar fi un plan, l-am expus, sper ca cei de la DSP să-şi facă datoria în această direcţie”, afirmă managerul.În opinia sa, este neapărată nevoie de un număr mai mare de paturi la îndemână.„Eu am propus să gândim scenariul până la cel mai sumbru, să ştim ce avem de făcut. Unul dintre spitalele teritoriale, Fălticeni sau Rădăuţi, pentru o perioadă scurtă de timp, trebuie să fie trecute în COVID în totalitate, în afară de Spitalul Judeţean Suceava, pentru că este singurul de urgenţe, singurul care poate trata formele foarte grave de COVID, dar şi celelalte patologii non COVID de la nivelul întregului judeţ. Niciunul dintre celelalte spitale nu reuşesc să facă acest lucru şi atunci am convenit că spitalul nostru va trata formele foarte grave de COVID, dar să fie lăsat pavilionul nou pentru celelalte patologii. Şi în valurile trecute suferinţa a fost mare atât în COVID, dar şi în non COVID. Trebuie să avem o infuzie de paturi, de 200 de paturi în COVID în general, dar neapărat 25 - 30 de paturi în ATI”, afirmă Alexandru Calancea.Sunt pacienţi şi din judeţele din vecinătate care vin la Spitalul Judeţean, precizează managerul.