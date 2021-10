În contextul creșterii numărului de cazuri COVID-19, MedLife deschide Centrul de Excelență în Diagnosticarea, Tratarea și Recuperarea Bolilor Sistemului Respirator din Craiova, o premieră în sud-vestul țării

​Sistemul Medical MedLife lansează Centrul de Excelență în Diagnosticarea, Tratarea și Recuperarea Bolilor Sistemului Respirator din Craiova, prima unitate medicală cu acest profil la nivelul Olteniei. Centrul de Excelență cuprinde și o bază de reabilitare respiratorie, care întrunește standardele de excelență conform Protocolului de Medicină Fizică şi de Reabilitare post-COVID-19 emis de Ministerul Sănătății.





• Este primul Centru de Excelență în Diagnosticarea, Tratarea și Recuperarea Bolilor Sistemului Respirator din Oltenia

• Pacientul va beneficia de un circuit complet: servicii decontate CAS în ambulatoriul de specialitate și pentru spitalizarea de zi

• Centrul dispune de o echipă medicală multidisciplinară și aparatură de ultimă generație, dar și o bază de reabilitare respiratorie, care întrunește standardele de excelență conform Protocolului de Medicină Fizică şi de Reabilitare post-COVID-19 emis de Ministerul Sănătății



Activitatea Centrului de Excelență adună sub același acoperiș numeroase servicii și investigații dedicate patologiilor sistemului respirator. Pacienții din Craiova și din împrejurimi vor beneficia de consultații de specialitate în ambulatoriu și spitalizare de zi, fiind asigurat un circuit integrat pentru pacient, cu servicii decontate de către CAS.



Echipa multidisciplinară este alcătuită din medici de boli interne, infecțioase, pneumologi și medici de recuperare, medicină fizică și balneologie, asistenți și kinetoterapeuți, iar performanțele și pregătirea lor este susținută de către aparatura de ultimă generație disponibilă în unitatea medicală.



“Ne continuăm planul de extindere, o extindere care înseamnă a fi aproape de pacient, oriunde s-ar afla el, prin servicii de excelență, nișate pe o problemă specifică, cu tehnologie performantă și tratamente complexe. Acum vorbim despre COVID, pentru că a acaparat activitatea medicală din ultimul an și jumătate, însă noi suntem focusați pe toate ariile, având planuri pentru a duce la alt nivel segmentul de clinici, spitale și laboratoare. Ne bucurăm că putem să venim în întâmpinarea craiovenilor, și nu numai, cu un centru de excelență unic în această regiune, oferindu-le soluții medicale de excepție”, a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife Group.



Centrul de Excelență dispune de tehnologie de ultimă generație, care va ajuta la diagnosticarea și tratarea cazurilor complexe, asigurând astfel o stare bună de sănătate pacienților.



Platforma Quark PFT, sistem de testare complexă a funcției pulmonare, care permite teste precise de Spirometrie, BodyPletismografie și difuziune prin membrana alveolo-capilara DLCO).

Sistemul FUJI ELUXEO, tehnologie de ultimă generație 4 LED multilight ce creează un nou standard în evaluarea bronhoscopică.

Cell Oxy, sistem de tratament prin hipoxie-hiperoxie intermitentă, primul de acest fel din România, fiind dezvoltat în baza studiului laureat cu Premiul Nobel pentru Medicină (2019). Acest sistem este utilizat cu succes în creșterea capacității respiratorii, în patologii cum ar fi: astmul bronșic și boala pulmonară obstructivă cronică, deficite date de imobilizarea prelungită și bineînțeles sindromul respirator post COVID.



Mai mult decât atât, Centrul de Excelență cuprinde și o bază de reabilitare respiratorie, care întrunește standardele de excelență conform Protocolului de Medicină Fizică şi de Reabilitare post-COVID-19 emis de Ministerul Sănătății.



“De mai bine de un an și jumătate trecem printr-o perioadă foarte tensionată, în care tot mai mulți pacienți conștientizează cât de importantă este sănătatea plămânilor și a căilor respiratorii și cât de bine este să tragem aer adânc în piept. Am deschis acest centru pentru a veni în întâmpinarea nevoilor lor, reușind să avem o imagine 360 de grade asupra stării de sănătate a pacientului, prin echipele multidisciplinare create și aparatura disponibilă. Proiectul este, totodată, unul foarte ambițios, deoarece reprezintă o premieră în dezvoltarea serviciilor medicale private din această ramură, în regiunea Oltenia. Iar mai mult decât atât, pentru a face accesibil un astfel de centru unui număr cât mai mare de pacienți, am contractat cu CAS Dolj servicii de ambulatoriu pentru toate specialitățile clinice din structura acestuia și am obținut avizul Ministerului Sănătății pentru introducerea Pneumologiei și Reabilitării Medicale în structura cu paturi a MedLife Craiova”, a declarat Alida Gogescu, Coordonator MedLife Craiova.