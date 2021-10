VIDEO De Ziua Internațională a Animalelor, Pedigree a sărbătorit alături de cățeii din adăposturi / Iată care sunt cele mai frecvente mituri asociate cu adopțiile

Articol susținut de Pedigree

Câteva milioane de gospodării din România au în grijă un animal de companie, iar o parte dintre ele au fost adoptate din adăposturi sau de pe stradă. Pentru toți cei care își doresc să adopte un animal de companie în viitorul apropiat, Pedigree a realizat o listă cu cele mai întâlnite mituri despre adopții și de ce nu sunt acestea reale.Oamenii presupun adesea că în adăpost ajung câinii care sunt „dificili" sau „nu știu să se comporte", dar realitatea este că există un număr imens de motive pentru care un câine poate ajunge într-un adăpost și adesea nu are nimic de-a face cu personalitatea câinelui. Un proprietar care se mută, de exemplu, un cuplu care divorțează, un nou copil, alergii. Întrebați personalul adăpostului care vă va spune totul despre un câine pe care ați putea dori să îl adoptați.Un verișor apropiat al mitului despre faptul că animalele din adăpost sunt „dificile" este ideea că nu sunt sociabili sau buni cu oamenii și, desigur, aceasta va fi o îngrijorare specială dacă aveți copii mici. Dar, chiar dacă un câine nu are prea multe interacțiuni la activ atunci când ajunge la un adăpost (deși de cele mai multe ori nu este cazul), personalul foarte instruit depune mult efort în antrenarea și socializarea câinilor aflați în grija lor. Ceea ce înseamnă că nu există niciun motiv pentru care nu veți obține un câine extrem de bine educat.Există câini de toate vârstele în adăposturi, de la pui energici la vârstnici mai blânzi. Deci, dacă îți dorești mult un pui, nu te gândi că adopția nu este o opțiune pentru tine.Dintre toate concepțiile greșite despre câinii din adăpost, aceasta este una dintre cele mai nedrepte. Un adăpost bine administrat va pune sănătatea cățeilor în topul listei de priorități. Ceea ce înseamnă că animalele sunt în general sterilizate, vaccinate, microcipate, deparazitate si tratate pentru purici și căpușe. Dacă au probleme de sănătate, vi se va spune acest lucru înainte de a adopta.Poate că îți dorești o anumită rasă de câine, dar ești convins că nu vei găsi niciodată unul în adăpost? Așa cum am menționat anterior, câinii ajung în adăposturi dintr-o mare varietate de motive. Aceasta înseamnă că veți găsi tot felul de câini care așteaptă o nouă casă, inclusiv câini de rasă.