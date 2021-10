Căpitan român arestat în Franța, împreună cu tot echipajul. Peste o tonă de cocaină, la bordul navei: „Prima dată când am văzut așa ceva“

Căpitan român arestat în Franța, împreună cu tot echipajul

Peste o tonă de cocaină provenită din Brazilia, în valoare de câteva zeci de milioane de euro, a fost confiscată vineri la bordul unei nave în portul Dunkerque (nordul Franţei), au anunţat marţi o sursă apropiată anchetei şi o sursă din cadrul poliţiei, relatează AFP, preluată de stiridiaspora.ro. Cei 20 de membri ai echipajului, de diferite naționalități (ruși, ucraineni, filipinezi și etiopieni), și căpitanul român, au fost reținuți, potrivit surselor. Ei au fost duși la Paris în cursul dimineții, după ce au fost reținuți de poliție, a precizat sursa polițienească. Guvernul francez a anunțat că ia în considerare o tranzacție de cumpărare a unei ambarcațiuni de la guvernul francez pentru a vinde cocaină în portul Dunkerque, a declarat marți o sursă apropiată anchetei.Vineri, Direcția națională de informații vamale supraveghea îndeaproape un cargobot care tranzita strâmtoarea dintre Calais și Dunkerque. Este posibil să fi transportat cocaină către portul Anvers. Trudy, un mineralier sub pavilion liberian, plecase din Brazilia pentru a livra marfă în vrac.Nava a fost redirecționată către portul Dunkerque vineri după-amiază. Membrii echipajului, în jur de douăzeci de bărbați de naționalități foarte diferite (ruși, egipteni, etiopieni, filipinezi etc.), au fost inițial plasați în detenție vamală sâmbătă, după ce o percheziție completă a navei a scos la iveală o încărcătură clandestină de aproximativ o tonă de cocaină.Toți membrii echipajului, inclusiv căpitanul român al cargoului, au fost apoi reținuți de către PJ pentru 96 de ore. "Este pentru prima dată când am văzut întregul echipaj arestat într-un caz de acest tip", a declarat o sursă portuară. Reținerea a fost efectuată de către poliția judiciară din Lille, sub egida JIRS (tribunal interregional specializat). Toți suspecții au fost apoi transferați la Paris pentru a fi prezentați judecătorilor de instrucție de la JUNALCO (Curtea Penală Națională).Valoarea bunurilor este estimată la aproximativ 80 de milioane de euro. "Trudy" va rămâne imobilizat cel puțin până joi, potrivit La Voix du Nord.Jurisdicția națională însărcinată cu lupta împotriva crimei organizate (Junalco) a fost sesizată. Drogurile erau ascunse în cala navei Trudy, sub pavilion liberian, care a fost interceptată "pe baza unor informații", potrivit sursei apropiate anchetei. Nava se afla în drum din Brazilia către un port din nordul Europei. În total, au fost confiscate 1127 kg de droguri, a precizat sursa poliției.