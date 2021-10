Alexandru Mihai: "Nordis Group are 4 șantiere în lucru la mare, la munte și în București. Ansamblul Nordis Mamaia avansează rapid"

​Articol susținut de Nordis Group

Standardul de 5 stele pe care l-am adoptat reflectă calitatea serviciilor premium pe care ne propunem să le oferim clienților noștri. De la design-ul exterior, până la structura clădirii, finisaje și mobilier, toate aceste detalii trebuie să reflecte calitate superioară și rafinament. În România, cele 5 stele sunt strâns legate de facilitățile pe care un hotel le oferă clienților, iar în această privință Nordis excelează. Vorbim despre acces la SPA și piscină, valet parking, concierge, room service, servicii de curățenie, sală polivalentă, restaurante gourmet și cafenele, spații comerciale cu branduri de lux, centru de recuperare medicală, sală de fitness, cinema VIP, locuri de joacă pentru copii și multe altele.O proprietate luxury înseamnă, în primul rând, o proprietate situată într-o zonă premium, cum ar fi cele în care am ales și noi să dezvoltăm - Mamaia Nord, Sinaia, nordul Capitalei. De asemenea, punem accentul pe finisaje de cea mai bună calitate, colaborăm cu experți și furnizori internaționali și oferim servicii de 5 stele, alături de facilități unice.Suntem un grup de firme puternic, ce acoperă toate competențele tehnice necesare dezvoltării și administrării unor proiecte de mare amploare, concepute la cel mai înalt nivel de calitate. Aici mă refer la Nordis Development, Nordis Architecture, Nordis Construct, Nordis Hotels, precum și servicii conexe precum Nordis Travel, Nobileo (agenție imobiliară) și Nordis Property Management. Această putere este una a numerelor - peste 500 de muncitori pe șantier, a profesionalismului, datorită oamenilor care fac parte din echipa noastră - experți în industria hotelieră cu experiență internațională, și a conceptelor vizionare pe care le aducem pe piața din România - investiția într-o cameră de hotel, precum și locuirea într-un ansamblu rezidențial cu toate avantajele unui hotel de 5 stele.Un lucru foarte important de menționat este că Nordis dezvoltă ansambluri de 5 stele și se implică în păstrarea unui standard înalt al calității și confortului atât pe parcursul dezvoltării, dar mai ales după deschiderea ansamblurilor. Prezența zonei hoteliere în fiecare dintre proiectele noastre de la Mamaia, Sinaia și Brașov este garanția că Nordis se va ocupa de menținerea facilităților de 5 stele pe toată durata de viață a imobilelor, atât pentru turiștii din hotel, cât și pentru rezidenți. Nu mulți dezvoltatori pot susține acest lucru, însă noi am luat în calcul fiecare aspect care va defini experiența de 5 stele Nordis.Întotdeauna am fost atenți la modul în care evoluează piața imobiliară din afara țării, iar astfel am identificat noi modele de business pentru România, dar și alte nevoi în rândul turiștilor. Tocmai de aceea, am decis să adoptăm un concept cu totul nou pentru piața locală de imobiliare. Acest model implică investiția într-o cameră de hotel, care generează un venit garantat pentru proprietar. Dacă un client este interesat de o investiție imobiliară, poate cumpăra o cameră de hotel sau un apartament Nordis in hotel și beneficiază de randament garantat de 7% anual. Inovația constă în posiblitatea de a deține o proprietate pe care Nordis o închiriază de la investitor pe o perioadă de 30 de ani și îi oferă chirie lunară stabilită contractual, fără alte cheltuieli.La momentul actual, avem 4 proiecte în dezvoltare. În primul rând, vorbim despre Nordis Mamaia, cel mai mare ansamblu hotelier și rezidențial de pe litoral. Primele două corpuri ale ansamblului, reprezentând zona hotelieră, sunt terminate, se lucrează la finisajele de interior și mobilare. Celelalte două corpuri, unde vom avea apartamente rezidențiale, sunt aproape finalizate la nivel de structură și se lucrează simultan la fațade. În această vară am avut două evenimente care au marcat inaugurarea zonelor de lobby, cafenea și galerie comerciale ale hotelului Nordis Mamaia. În paralel, suntem prezenți cu forță de muncă pe alte 3 șantiere - este vorba despre Nordis Sinaia, un proiect unic, situat pe un teren dificil, cu multe provocări, însă și multe satisfacții pe măsură ce avansăm; Nordis Brașov, un ansamblu exclusivist, cu o poziționare ideală pe Drumul Poienii; Nordis View, imobilul rezidențial din nordul Bucureștiului. Pentru toate aceste proiecte deținem autorizație de construire, iar lucrările avansează în ritm susținut.​Articol susținut de Nordis Group