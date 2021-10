[P] Bea o apă bună - acolo și atunci când ai nevoie de ea

Dacă nu poți fi sigur de calitatea apei de la robinet și ești nevoit să cari acasă apă mai bună pentru consumul întregii familii, află că soluția îți este mult mai la îndemână decât te-ai fi așteptat. Compania La Fântâna îți livrează acasă apă de izvor de la Tălmaciu , bună pentru tine și pentru întreaga familie, la preț de supermarket și păstrată în sticle reutilizabile de 8 litri, atent igienizate și umplute.Cu ajutorul unui astfel de serviciu nu mai cari tu apă de la magazin, ci vine apa la ușa ta. În plus, nu mai pui în circulație ambalaje PET de unică folosință, ce riscă să ajungă în mediu și să polueze, pentru că bei apă dintr-o sticlă reutilizabilă.Astfel de sticle reutilizabile permit transportarea apei într-un circuit controlat, igienic și sigur. Fiecare utilizare a acestei sticle înseamnă că 4 PET-uri de 2 litri sau 16 PET-uri de 0,5l nu mai intră în circulație și nu mai riscă să ajungă în mediul înconjurător (pentru că, pur și simplu, nu le mai cumperi de la magazin). Iar asta înseamnă că, într-un ciclu de viață (de până la 50 de reutilizări), o astfel de sticlă oprește cumpărarea a 200 până la 800 de ambalaje PET, din care multe, în România, nu ajung în circuitul de reciclare.Apa din aceste sticle este apă de izvor, extrasă de la Tălmaciu, județul Sibiu. Este o apă oligominerală, cu o mineralizare totală de sub 500 mg/l, cu gust plăcut și echilibrat, datorat sărurilor de calciu și magneziu și o compoziție minerală stabilă. Apa intră în categoria celor recomandate pentru consumul zilnic, având conținut foarte mic de sodiu și e recomandată și celor cu restricții dietare.În fabrica modernă unde o îmbuteliază, La Fântâna are și un laborator propriu, unde testează apa permanent. Și pe lângă extragerea cu grijă și testarea regulată a apei, La Fântâna se asigură că, după fiecare utilizare, sticlele reutilizabile sunt atent igienizate și dezinfectate într-un circuit controlat, pe o linie automată și performantă, fără intervenție umană.Găsești în magazinul online mai multe pachete START - alege-l pe cel cu volumul de apă potrivit nevoilor de consum ale gospodăriei sau locuinței tale. Când apa e pe terminate, comandă un pachet REFILL . Echipele La Fântâna ajung la ușa ta, îți predau comanda cu sticlele pline și le preiau pe cele goale pentru a le reumple în sistemul descris mai sus.Poți să crești sau să scazi numărul de sticle comandate la fiecare nouă comandă, dacă vrei. Iar dacă la un moment dat nu mai vrei să beneficiezi de acest serviciu, poți aduce sticlele la orice centru La Fântâna și-ți iei banii pe ele înapoi.Fiecare dintre noi are dreptul la o apă bună de consum, iar La Fântâna o poate aduce oriunde în România!