De ce au picat Facebook, WhatsApp și Instagram / Primele piste ale experților de securitate

Acest blocaj ce a lovit platformele Facebook se produce la o zi după ce un avertizor de integritate a acuzat compania că are un comportament de prioritizare în mod repetat a profitului, în loc să lupte împotriva discursului de ură şi a dezinformării care circulă pe platformă."Facebook şi Instagram au intrat în mod misterios în offline şi, cel puţin pentru această zi însorită, lumea a devenit un loc mai bun", a postat pe Twitter Edward Snowden într-un mesaj însoţit de haştag-ul "#facebookdown".Conform Reuters, Facebook a devenit inaccesibil pentru că utilizatorii nu mai sunt direcţionaţi către adresa corectă de către DNS - sistemul care permite adreselor web să-i direcţioneze pe utilizatori la conţinutul de care sunt interesaţi. O problemă similară, apărută la compania Akamai Technologies Inc, care oferă servicii de păstrare a datelor în cloud, a dus la blocarea mai multor site-uri puternic accesate în luna iulie.Experţii în securitate care urmăresc situaţia sunt de părere că această problemă a fost declanşată de a eroare de configurare care a făcut ca serverele Facebook să devină inaccesibile. Acest lucru poate fi rezultatul unei erori interne, însă varianta unui posibil act de sabotaj din partea unui angajat al Facebook nu poate fi încă exclusă.Varianta unui atac din exterior, derulat de hackeri, este considerată mai puţin probabilă. Un atac masiv de tip "denial-of-service" (DoS) care să poată bloca serverele celei mai populare platforme social media ar avea nevoie fie de o coordonare perfectă între cele mai puternice grupări de hackeri, fie de folosirea unei tehnici complet noi de exploatare a unor eventuale vulnerabilităţi.Facebook şi-a înştiinţat utilizatorii că nu pot accesa aplicaţiile de social-media pe care le deţine, dar nu a oferit detalii cu privire la natura exactă a problemei sau la numărul de utilizatori afectaţi. Într-un mesaj postat pe Twitter, Facebook a precizat: "Ştim că unele persoane înregistrează probleme în accesarea produselor şi aplicaţiilor noastre. Lucrăm la remedierea problemelor cât mai curând posibil şi ne cerem scuze pentru orice neplăceri".De asemenea, au existat şi utilizatori care nu şi-au mai putut folosi contul de Facebook pentru a se loga în alte aplicaţii, în special jocuri precum Pokemon Go sau Match Masters. "Dacă jocul tău nu merge la fel ca de obicei, te rugăm să ţii cont că există o problemă cu serverele de logare la Facebook şi de îndată ce această problemă va fi rezolvată, totul va reveni la normal", conform unui mesaj postat pe contul de Twitter al jocului Match Masters.