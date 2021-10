VIDEO Un avion privat înmatriculat în România s-a prăbușit la Milano: toți pasagerii au murit / Martori: De la motorul avionului ieșeau flăcări înainte să se prăbușească

Avionul, care a decolat de pe aeroportul orașului Linate din Milano, s-ar fi îndreptat spre insula Sardinia, au spus oficialii citați de Reuters.



Accidentul s-a produs chiar în fața unei stații de metrou de la periferia orașului. Oamenii din zonă au putut auzi o explozie când avionul s-a ciocnit de clădirea cu două etaje care era goală în momentul producerii accidentului.



Alți martori au declarat ziarului italian Corriere della Sera că au văzut motoarele avionului în flăcări înainte ca avionul să se prăbușească.

raga sto tremando, non avete idea, stavo aspettando il pullman a san donato (milano) per tornare a roma e si è tipo schiantato un aereo (?) davanti a noi, un botto assurdo, che paura pic.twitter.com/UgHzg4JeNY

\uD83D\uDEA8\uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF96 dead after a small plane crashed on a residential building in #Milan, Italy. pic.twitter.com/wvOPxwGpgA