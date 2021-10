Oamenii preistorici au crescut cea mai periculoasă pasăre din lume / Cea mai mare cometă descoperită vreodată vine în direcția noastră / Căutările pentru noul James Bond vor începe anul viitor

​NERD ALERT

The Book of @BobaFett, an all-new Original Series, starts streaming December 29 on @DisneyPlus.

de la Netflix avem în sfârșit un prim trailer pentru Vikings: Valhalla, seria sa prequel pentru extrem de popularul serial cu vikingi difuzat timp de 6 sezoane pe History Channel. Deocamdată Vikings: Valhalla nu are o dată de lansare fermă însă el va fi difuzat cândva în 2022;

tot la TUDUM a fost prezentat și un prim trailer full pentru Army of Thieves, lungmetrajul a cărui acțiune are loc înainte de Army of the Dead regizat de Zack Snyder. Însă pentru noul film în spatele camerei s-a aflat Matthias Schweighöfer (cel care joacă și rolul spărgătorului de seifuri Ludwig Dieter) în timp de Snyder a ocupat scaunul de producător. Army of Thieves va fi disponibil pe Netflix din data de 29 octombrie;

Searchlight Pictures a lansat un nou trailer pentru The French Dispatch, cel mai nou lungmetraj al aclamatului regizor Wes Anderson, acesta fiind prezentat ca „o declaraţie de dragoste pentru jurnalism, plasată într-un avanpost al unui ziar american într-un oraş fictiv francez de secol XX”. Filmul va fi lansat în cinematografe pe 21 octombrie.

Barbara Broccoli, producătoarea din spatele filmelor James Bond din ultimii 26 de ani, a anunțat că un succesor pentru Daniel Craig va fi căutat începând cu 2022. Broccoli a fost invitată la începutul acestei săptămâni la emisiunea „Today” difuzată de BBC Radio 4 alături de fratele ei și coproducătorul Michael G. Wilson pentru a discuta despre franciză înainte de lansarea No Time To Die.„Nu ne gândim deloc la asta”, a admis Broccoli după ce a fost întrebată dacă s-a luat o decizie cu privire la actorul care va prelua rolul emblematicului spion britanic după cea de-a cincea și ultima apariție a lui Craig în pielea agentului MI6. „Vrem ca Daniel să aibă momentul său de celebrare. O să începem să ne gândim la viitor în anul următor”, a explicat aceasta.Broccoli a afirmat de asemenea că actorul britanic a scos la suprafață noi trăsături ale spionului care au permis producătorilor „să exploreze cu adevărat viața emoțională a lui Bond și ce se întâmplă cu acesta și conflictele din interiorul personajului”. Wilson l-a lăudat la rândul său pe Daniel Craig, afirmând că succesorul său va avea „un gol mare de umput”, relatează Deadline No Time to Die este ultimul film James Bond al lui Daniel Craig (FOTO: Wikimedia Commons)În lumea cărților numele lui celor doi sunt uriașe, primul fiind un personaj arhicunoscut de decenii fanilor science fiction, în timp ce al doilea este autorul poveștilor care stau la baza uneia dintre cele mai faimoase francize din industria divertismentului: seria James Bond (că tot era vorba de el).Acum, mulțumită viitorului joc video John Carter: Warlords of Mars, îi vom putea vedea pe cei doi în aceeași poveste. Dezvoltatorii jocului explică: „Ian Fleming, ilustrul creator al lui James Bond, va fi reprezentat în premieră într-un joc video într-un titlu de aventură la persoana întâi. Personajul principal, John Carter, a fost un războinic interplanetar în seria de romane a lui [Edgar Rice] Burroughs ce datează din 1912”.Diggory Laycock (da, știu), director al Ian Fleming Publications, a relatat că „am fost intrigați când am fost abordați inițial cu această idee și credem că este un proiect pe care fanii lui Ian Fleming îl vor aprecia. Sunt entuziasmat să îl văd pe străunchiul meu pe ecran”. John Carter: Warlord of Mars urmează să fie lansat pentru PC și console în luna mai a anului viitor, potrivit Twinfinite Ideea sună foarte mișto dar imaginea asta a jocului arată absolut odios, și nu doar fiindcă zici că a fost făcută în 1998 (FOTO: FNCPR / Tanglewood Studios) Michael Straczynski , creatorul popularului serial science fiction din anii 1990 care cel mai recent a colaborat la crearea seriei Sense8 de pe Netflix, a confirmat săptămâna aceasta implicarea sa în viitorul Babylon 5 aflat în dezvoltare la televiziunea americană CW.„Rețeaua înțelege unicitatea Babylon 5 și îmi lasă un grad ridicat de libertate în privința poveștii”, a afirmat acesta, explicând într-o serie de postări pe Twitter motivele pentru care s-a decis ca noul serial „să fie creat de la 0” în detrimentul unei întoarceri în universul original pentru continuarea poveștii.Straczynski a afirmat că spunerea aceleiași povești în același fel „nu ar fi distractivă” și nu ar aduce surprize. „Mai bine să mergi în direcția Westworld sau Battlestar Galactica unde iei elementele originale inedite și le pui într-un blender cu o mulțime de idei noi și provocatoare pentru a crea ceva proaspăt însă familiar”, spune acesta, citat de Gizmodo Seria originală Babylon 5 a fost difuzată între 1993 și 1998 (FOTO: Warner Bros. Pictures)O cometă enormă se îndreaptă înspre interiorul sistemului solar, urmând să ajungă în vecinătatea noastră cosmică peste 10 ani, potrivit unei noi cercetări publicate pe serverul arXiv . Obiectul spațial, cunoscut drept cometa Bernardinelli-Bernstein , are un nucleu de cel puțin 100 de kilometri, fiind de aproximativ 1.000 de ori mai masiv decât o cometă obișnuită.El este atât de mare încât astronomii au crezut anterior că ar fi o planetă pitică, potrivit unui comunicat care a anunțat descoperirea sa în luna iunie a acestui an. Acum, o analiză mai amănunțită a cometei a dezvăluit că ea se deplasează rapid prin norul lui Oort , un „cimitir” spațial enorm ce conține obiecte înghețate aflate la miliarde de kilometri distanță față de Pământ.Cercetătorii au descoperit că ea pare să aibă deja o coadă strălucitoare în spatele său, un semn clar că se încălzește. Momentan ea se află la o distanță de aproximativ 29 de unități astronomice (UA - distanța dintre Pământ și Soare), urmând să ajungă în 2031 la o distanță de doar 10,97 UA față de steaua noastră.Deși distanța nu este una care trebuie să ne îngrijoreze pe Pământ, cometa urmând să ajungă cel mult în apropierea orbitei lui Saturn, ea este considerabil mai apropiată de Soare față de anterioara sa vizită în interiorul sistemului solar. Astronomii au calculat pe baza unor modele matematice că ultima sa apropiere de Soare a avut loc în urmă cu 3,5 milioane de ani, când a ajuns la o distanță de 18 UA față de acesta.De atunci, cometa a călătorit până la o distanță de 40.000 UA depărtare, adânc în interiorul enigmaticului nor al lui Oort. Cercetătorii vor avea acum suficient timp să studieze cometa pe măsură ce aceasta se apropie de Pământ în următorul deceniu.Astronomii vor să înțeleagă mai multe despre cometă întrucât se crede că obiectele din norul lui Oort au rămas relativ neschimbate față de momentul în care au fost ejectate din interiorul sistemului solar, putând oferi mai multe informații despre formarea sa. Iar cum următoarea vizită este estimată la câteva milioane de ani în viitor, este puțin spus că aceasta este o ocazie unică în viață, scrie Live Science Reprezentare artistică a cometei Bernardinelli-Bernstein (FOTO: Wikipedia)Se pare că achiziția anunțată săptămâna trecută de către Netflix a drepturilor de autor pentru Charlie and the Chocolate Factory și a celorlalte cărți scrise de autorul britanic Roald Dahl nu va afecta proiectul Paramount Pictures de a crea un nou film despre faimosul ciocolatier.Paramount a anunțat acum că a început deja filmările la viitorul lungmetraj intitulat simplu Wonka și că legendarul actor britanic Rowan Atkinson a fost cooptat în distribuția peliculei. Acestuia i se vor alătura Timothée Chalamet, unul dintre cele mai în vogă nume de la Hollywood după ce a jucat rolul lui Paul Atreides în blockbusterul Dune, Keegan Michael-Key (Key din seria Key & Peele difuzată de Comedy Central) și Olivia Colman, printre alții.Chamalet va juca rolul lui Willy Wonka, filmul urmând să spună povestea acestuia când era mai tânăr și încerca să pună bazele faimoasei sale fabrici de ciocolată. Lungmetrajul îl va avea în spatele camerei pe Paul King , cunoscut pentru regizarea comediilor animate Paddington, urmând a fi lansat în martie 2023, potrivit Variety Rolul pe care îl va juca Atkinson în film nu a fost deocamdată anunțat (FOTO: Landmark Media / Alamy / Profimedia Images)Disney a anunțat că noul său serial din universul Star Wars va avea premiera pe platforma de streaming Disney+ în data de 29 decembrie a acestui an, acesta urmând să fie difuzat înainte de sezonul 3 al The Mandalorian pentru care vor începe în curând filmările„Cartea lui Boba Fett, o aventură Star Wars palpitană, îi găsește pe legendarul vânător de recompense Boba Fett și pe mercenarul Fennec Shand navigând prin lumea interlopă a galaxiei când se întorc pe nisipurile de pe Tatooine pentru a-și afirma propria revendicare asupra teritoriului condus de Jabba the Hutt și sindicatul său infracțional”, afirmă descrierea oficială a serialului de pe StarWars.com Temuera Morrison și Ming-Na Wen se vor întoarce în rolurile lui Boba Fett, respectiv Fennec Shand, în timp ce regizorul Jon Favreau va fi producător executiv al seriei alături de Dave Filoni, Robert Rodgriguez, Kathleen Kennedy, și Colin Wilson care au lucrat și la The Mandalorian, anunță IGN Cu mult înainte de domesticirea găinii, Homo Sapiens par să fi crescut o altă specie de pasăre - una capabilă să eviscereze un om dintr-o singură lovitură cazuarii semănând mai mult cu velociraptorii decât cu vreuna din speciile de păsări domestice din zilele noastre.Coji de ou conservate în situri din Noua Guinee arată că acestea au fost culese în mod disproporționat cu doar câteva zile înainte de eclozare. Echipa care a realizat descoperirea explică în Proceedings of the National Academy of Sciences că acest comportament al strămoșilor noștri poate fi explicat prin dorința lor de a crește puii, nu de a găti ouăle.Cele mai mari păsări care au trăit pe Pământ în vremuri mai recente, pasărea Moa din Noua Zeelandă și pasărea-elefant din Madagascar , au dispărut la scurt timp după sosirea oamenilor pe insulele lor. Însă cazuarii au supraviețuit cumva până în zilele noastre în Noua Guinee și Australia, trăind alături de oameni timp de zeci de mii de ani.Este posibil ca această supraviețuire remarcabilă să se datoreze alegerii oamenilor preistorici de a crește puii până la maturitate pentru carnea lor, în loc să vâneze exemplare adulte. „Puii de cazuar se amprentează ('imprinting') ușor de oameni și sunt ușor de îngrijit și crescut”, explică oamenii de știință în studiu.Amprentarea are loc când o pasăre proaspăt eclozată decide că primul lucru pe care îl vede este mama sa. Dacă acel prim lucru este un om, pasărea îl va urmări pretutindeni, lucru arhicunoscut celor din mediul rural care cresc păsări. Însă cuiburile de cazuar sunt rare și greu de găsit. Mai mult, tatăl le apără și incubează până la eclozare.Strămoșii noștri aveau nevoie de abilități remarcabile pentru a identifica momentul potrivit pentru culegerea ouălor și uciderea masculului era periculoasă. Cu toate acestea locuitorii indigeni ai Noii Guinee continuă să crească aceste păsări până în prezent, profitând tocmai de faptul că puii lor se amprentează atât de ușor asupra oamenilor, scrie SciTechDaily Puii de cazuar arată ceva mai docil totuși (FOTO: Kevin Schafer / Minden Pictures / Profimedia Images)După cum pare la modă în ultimul timp, Netflix a anunțat în cadrul evenimentului virtual global TUDUM că aclamatul său serial bazat pe aventurile lui Geralt din Rivia va avea și un al treilea sezon, înainte ca al doilea să fie măcar lansat.Gigantul american de streaming a anunțat de asemenea că lucrează și la un al doilea lugmetraj animat The Witcher după Nightmare of the Wolf , la o nouă serie pentru copii și familii din același univers și a prezentat câteva noi trailere pentru sezonul 2 al serialului său fanion (ce urmează să aibă premiera pe 17 decembrie):Și dacă tot am ajuns la capitolul, uite alte câteva care merită văzute: