VIDEO ​Florin Cîțu: Este de neacceptat ce s-a întâmplat la Constanța, am cerut demiterea managerului spitalului / L-am demis pe șeful ANMCS

​Premierul Florin Cîțu a declarat vineri că este de neacceptat ce s-a întâmplat vineri la Constanța unde 7 pacienți și-au pierdut viața în urma unui incendiu la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase. El a anunțat că l-a demis pe șeful Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS). De asemenea, Cîțu a precizat că a cerut primarului Constanța să demită managerul spitalului.







Autoritatea Națională pentru Managementul Calității în Sănătate este instituția care acreditează spitalele din România în vederea funcționării.







Președintele ANMCS este Vlad Teodor Berbecar, medic și membru fondator al Asociaţiei Caravana cu Medici. Vlad Teodor Berbecar fusese numit în funcția de președinte al ANMCS în mai 2021, pentru un mandat de 5 ani.



Anterior, ANMCS a fost condusă timp de câteva luni de Sorin Ungureanu, iar timp de 5 ani, în perioada septembrie 2015- septembrie 2020, de Vasile Cepoi.













„l-am sunat pe domnul primar al Constantei Virgil Chițac si i-am cerut să o demită pe doamna manager al spitalului de boli infectioase. În același timp am semnat ordinul prin care l-am demis pe președintele ANMCS, care de când a intrat în funcție nu a mai facut nicio evaluare și era în atribuțiile sale să facă evaluari în privința acreditărilor spitalelor din România, mai ales că la acest spital din Constanța avem mai multe nereguli, pe care le-am descoperit în acest moment.”, a spus Cîțu.





Pe de altă parte el a spus că așteaptă rezultatele anchetei de la Ministerul Sănătății privind pregătirea valului 4.







„Vom avea rezultatele anchetei de la Ministerul Sănătății în aceste zile iar cei responsabili pentru că nu au pregătit valul 4 vor plăti indiferent de funcția pe care o dețin acum ori au deținut-o la Ministerul Sănătății”, a spus el.





Cîțu a trecut în revistă și fondurile alocate Sănătății în acest an și spitalului din Constanța.



'Pentru că în spațiul public întotdeauna se discută despre buget, că nu au fost destui bani, deci pentru cei care invocă lipsa de bani: Bugetul alocat la începutul anului pentru Sănătate a fost de 58,3 miliarde de lei, iar la rectificare au mai fost adăugate 4,5 miliarde de lei. Ieri sau alaltăieri, miercuri, am adăugat încă 400 milioane de lei, dintre care 70 milioane s-au dus către secțiile ATi, iar restul pentru medicamente.



Asta înseamnă că s-au alocat în acest an 5,7 miliarde de lei în plus față de 2020 și 10 miliarde de lei față de 2019.



În ceea ce priveste Spitalul de boli infectioase de la Constanța au fost fonduri UE in valoare de 22,6 milioane de lei alocate pentru gestionarea crizei sanitare, din care 5 milioane de lei au fost folosiți anul acesta. Deci bani au existat, doar se pare că nu au fost folosiți cum trebuie în această situație.", a spus Cîțu.











Zeci de pompieri au intervenit pentru evacuarea celor peste 100 de pacienți din spital, care au fost transferați la mai multe unități medicale. Imaginile difuzate de presa locală arată pacienți scoși de pompieri pe geam, la fel și cadre medicale.







Șeful ISU Dobrogea, Mihail Amarandei, spune că la spital au fost făcute controale în februarie și au fost descoperite nereguli de "ordin tehnic şi organizatoric". Unitatea medicală avea termen până la finalul anului să rezolve acele probleme, însă ISU nu a mai verificat dacă s-a și întâmplat asta.