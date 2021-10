webPR Laborator medical de avangardă, amenajat și echipat complet de grupul DENT ESTET în cadrul Facultății de Medicină Dentară din Târgu Mureș

Renovarea și amenajarea completă a unui laborator/sală de curs din cadrul Facultății de Medicină Dentară din Târgu Mureș reprezintă o inițiativă fără precedent atât pentru UMFST, ca mod de finanțare, cât și pentru DENT ESTET, grupul de clinici dentare fiind recunoscut de-a lungul timpului pentru investițiile pe care le-a făcut în educația și pregătirea tinerilor specialiști în stomatologie.“Prin deschiderea acestui laborator, DENT ESTET devine parte a Facultății de Medicină Dentară. Acest proiect are două componente: una materială, investiția fiind una semnificativă, dar, la fel de important, este abordarea pe care aș vrea să o regăsim ca pe un model de bună practică. Univestițile au nevoie de parteneri, iar cei din zona privată au nevoie de resursă umană calificată. Sper ca acest laborator să fie un model de bună practică care să poată fi replicat și în altă parte“, a declarat rectorul UMFST, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.Amenajarea spațiului dedicat studenților a inclus două aspecte centrale: conceptul avangardist, care s-a bucurat de implicarea directă a lui Karim Rashid, considerat unul dintre cei mai prolifici designeri ai generației sale, și dotarea acestuia cu echipamentele necesare unui laborator dentar, în vederea facilitării accesului la pregătirea profesională.„Este o mare bucurie să anunțăm inaugurarea laboratorului DENT ESTET în cadrul Facultății de Medicină Dentară din Târgu Mureș, un spațiu didactic nou, generos, modern și plin de culoare. Povestea și proiectul acestui laborator au început cu un zâmbet, adăugat miilor de zâmbete DENT ESTET, ce garantează succesul grupului de clinici stomatologice, care deține poziția de lider pe piața de medicină dentară din țară. Inovativi în toate ramurile medicinei dentare și parteneri cu tradiție ai facultății noastre, dr. Oana Taban, fondator DENT ESTET, și Cristian Taban, director executiv, au avut și de această dată viziunea, curajul asumat și încrederea de a lansa un proiect unic în portofoliul educațional al facultăților de medicină dentară din România. Totul pentru ca noi, Facultatea de Medicină Dentară, să promovăm performanța, iar studenții noștri să beneficieze de standarde de educație din cele mai înalte”, a declarat prof. univ. dr. Cristina Ioana Bica, decan al Facultății de Medicină Dentară din Târgu Mureș.Dr. Oana Taban a ales să-i încredințeze realizarea acestui proiect tinerei arhitecte Ada Tache, care lucrează din 2018 în echipa Karim Rashid Inc., din New York City, în poziția de Spatial designer and Media Manager, și care mai întâi a fost pacienta clinicilor stomatologice, devenind ulterior imaginea grupului. Echipa DENT ESTET a urmărit îndeaproape evoluția profesională a tinerei arhitecte, iar rezultatul proiectului de la Târgu Mureș a confirmat, și chiar depășit, așteptările.Alături de conceptul arhitectural al Adei Tache, viziunea celebrului designer Karim Rashid a fost esențială în îmbinarea armonioasă a elementelor din sală, cu scopul de a oferi studenților un spațiu didactic în care se pot dezvolta profesional și care să-i inspire în toate aspectele activității lor.Cu peste 4000 de creații în producție și 300 de premii internaționale, Karim Rashid este unul dintre cei mai renumiți designeri contemporani, fiind descris de revista Times drept „cel mai faimos designer industrial din toată America”. Autor a numeroase cărți si un reputat speaker motivațional, Karim Rashid consideră că “oamenii sunt pe pământ pentru a crea” și îi invită, cu fiecare carte, discurs și lucrare artistică, să conștientizeze importanța spațiului și a esteticii în descoperirea personalității și a propriului stil de viață.Designul personalizat al laboratorului din cadrul Facultății de Medicină Dentară din Târgu Mureș a avut drept inspirație conceptele de tehnologie, digitalizare și medicină dentară a viitorului, fiind perfect adaptat nevoilor studenților. Astfel, spațiul dedicat unui număr de 30 de studenți este împărțit în două secțiuni: de practică și de curs. Acestea comunică vizual, dar și cromatic, funcționând ca un tot unitar, capabil să răspundă atât nevoilor specifice ale unei săli de curs, cât și ale unui laborator dentar.“Acest laborator a fost realizat cu și pentru oameni dragi, de care ne leagă o istorie aparte. Acest loc este, după cum știți, unul foarte drag mie, de care mă leagă începutul, primii pași pe care i-am făcut pe drumul spre împlinirea mea profesională. Este locul în care simt emoții speciale, care țin de o parte a sufletului meu dedicată tinereții, entuziasmului, dorinței de perfecționare și de evoluție din toate punctele de vedere”, spune dr. Oana Taban, CEO și fondator DENT ESTET. “În DENT ESTET, angajamentul pe care ni-l asumăm față de medici este la fel de important precum cel pentru pacienți. Prin acest proiect, ne-am dorit să-i susținem în drumul pe care și l-au ales, încă de la primii pași ai formării lor, pe băncile facultății. Conceptul architectural semnat de tânăra arh. Ada Tache și viziunea celebrului designer american Karim Rashid vor constitui o sursă de inspirație pentru studenți, pentru ca aceștia să privească interacțiunea cu viitorii lor pacienți dintr-o nouă perspectivă, modernă și în pas cu tehnologiile viitorului”.La evenimentul de inaugurare au fost prezenți rectorul UMFST, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, doamna decan prof. univ. dr. Cristiana Ioana Bica, membri ai Consiliului de Administrație al Universității, studenți, designerul Ada Tache, echipa DENT ESTET și parteneri ai grupului.Deși celebrul designer american Karim Rashid nu a putut fi prezent fizic, acesta a dorit să transmită un mesaj video celor prezenți în cadrul evenimentului, declarând că este încântat de faptul că echipa DENT ESTET crede că design-ul unui spațiu este important pentru procesul de educație, nefiind multe astfel de companii sau branduri în lume care să înțeleagă acest lucru.“Sunt încântat că atât de multe personalități s-au adunat în acest nou spațiu dedicat educației tinerilor specialiști în medicina dentară, creat de DENT ESTET. Vreau să o felicit pe Ada Tache pentru design-ul unui spațiu atât de puternic și frumos. Este fantastic faptul că echipa DENT ESTET crede că design-ul unui spațiu este important pentru procesul de educație și nu sunt atât de multe companii sau branduri în lume care să înțeleagă acest lucru. Legat de laboratorul DENT ESTET, cred că Ada Tache a creat un spațiu care nu numai că emană pozitivitate și energie, dar care inspiră și îi va face pe studenți să simtă că trăiesc. Sunt entuziasmat că un astfel de proiect a fost realizat și mândru de ea, dar și plin de respect pentru clinicile DENT ESTET pentru nivelul de tehnologie și digitalizare pe care îl dețin și pentru poziția lor în stomatologie și pentru tot ceea ce au realizat până acum în România. Sunt sigur că vor continua să se extindă și vor ajunge și în străinătate. Vă doresc să vă bucurați și să fiți inspirați de acest spațiu“, a transmis celebrul artist.DENT ESTET este încă de la înființare, din anul 1999, lider de piață în domeniul serviciilor de medicină dentară din România, fiind recunoscut pentru contribuția la dezvoltarea domeniului stomatologic privat din țara noastră.Printre inovațiile majore aduse pe piața din România se numără DENT ESTET 4 KIDS (2008) și DENT ESTET 4 TEENS (2012), primele clinici stomatologice din România și din Estul Europei dedicate exclusiv copiilor și adolescenților și, nu în ultimul rând, Asociația Dental Office Managers (ADOM), sub umbrela căreia se desfășoară cursurile primei școli de manageri dedicați clinicilor de medicină dentară.Din anul 2016, DENT ESTET face parte din grupul MedLife, cel mai mare operator privat de servicii medicale din România.