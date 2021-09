VIDEO Florin Cîțu, claxonat în timpul inaugurării Pasajului Mogoșoaia / Mesajul premierului pentru șoferii care făceau acest lucru

Claxoanele s-au auzit aproape în tot timpului declarațiilor lui Cîțu, acesta nereușind să audă unele din întrebările jurnaliștilor din cauza șoferilor care protestau în acest fel.„Da, îi auzim pe şoferi cât de supăraţi sunt şi e normal. Toţi am fi supăraţi dacă am fi stat în trafic cu orele. Acest pasaj rezolvă o problem majoră pentru Centură. Dacă m-ar putea auzi, ar afla că s-a rezolvat şi problema cu carantinarea şoferilor care vin din exterior din zone roşii. Nu mai intră în carantinare sau dacă sunt vaccinaţi”, a declarat Cîțu.Premierul a fost întrebat și ce le transmite șoferilor care claxonează.”Le-am transmis că această soluție, acest pasaj care se termină cu 6 luni mai devreme va rezolva problema acestor șoferi care stau aici în trafic.Le transmit că PSD a avut acest proiect în sertare 3 ani de zile și n-a făcut nimic, l-a avut Primăria Bucureștiului 8 ani de zile și n-a făcut nimic, a venit guvernarea liberală și într-un an de zile a rezolvat problema”, a răspuns premierul.”Nu aud ce spuneți”, a replicat Florin Cîțu la întrebarea următoare, venită tot într-un cor de claxoane.