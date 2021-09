Încrederea este cuvântul cheie pentru noul mod de lucru, în Sodexo

Articol susținut de Sodexo

În 1859, Charles Darwin spunea că doar acele specii care se adaptează cel mai bine unui mediu în schimbare au cele mai mari șanse de a supraviețui, în timp ce cei care nu se pot adapta, nu reușesc: “It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change.”Dar momentele de criză aduc cu ele și oportunități: ne-au făcut să folosim mai eficient tehnologia și ne-au oferit noi perspective pentru care să apreciem mai mult activităţile outdoor și plăcerile simple ale vieții. Nimeni nu știe exact ce va veni, dar mai bine să fim agili și gata să ne adaptăm.La Sodexo am început transformarea noastră cu ceva timp în urmă și acest lucru ne-a ajutat să ne adaptăm mai repede la pandemia COVID din 2020. Am început cu o schimbare a mentalității. Acesta a fost cel mai dificil pas. Ne-a luat ceva timp să facem diferenţa dintre trecutul plin de realizări şi viitorul incert, astfel încât să putem construi prezentul. Acum avem un nou model de business, un nou mod de lucru, noi competențe, un nou stil de management, în timp ce valorile noastre de bază sunt aceleași: teamspirit, progress spirit şi service spirit.În 2020, când carantina a fost impusă aproape peste tot, noi eram pregătiți să facem față acestei noi provocări. Angajații noștri au avut tot ce le trebuie la dispoziţie pentru a lucra din orice loc: laptopuri, telefoane mobile, procese digitale, platforme de lucru colaborative. Am beneficiat de transformarea digitală începută cu ani în urmă, din dorința de a oferi în continuare cele mai bune servicii clienţilor noştri, dar şi cele mai bune condiţii de lucru angajaţilor noştri. Am avut încredere unii în alţii, iar valorile noastre de bază ne-au făcut să menținem business-ul pentru clienții noștri și pentru angajații noștri.Și continuăm să ne adaptăm în permanență la schimbare, luând noi măsuri: noi reguli pentru sănătatea și siguranța tuturor atunci când lucrăm de la birou, teste regulate pentru cei care nu au putut lucra de la distanță, o zi libera platită pentru vaccinare.Cu ceva timp în urmă am analizat modul de lucru pe care să îl adoptăm de acum înainte. I-am întrebat pe toți colegii noștri despre cel mai bun mod de a merge mai departe. Din răspunsurile primite, mulţi au spus că, deși este convenabil să lucrezi de la distanță, conexiunea umană față în față este ceea ce le lipsește. Acest lucru nu a reprezentat nicio surpriză, deoarece mai mult de 90% din comunicarea umană constă în limbajul corpului. De asemenea, interacțiunile față în față aduc o implicare reală și mai valoroasă, fără distragerile pe care le poate aduce comunicarea de la distanță.Prin urmare, am facut alegerea împreună şi am ales pentru perioada urmatoare, modul de lucru hibrid. Nu am stabilit un număr de zile în care să fie obligatorie prezenţa fizică în birou, ci mai degraba motivul pentru care trebuie sa vii la birou. Este un moment de reconectare, nu o rutină zilnică. Vrem să păstrăm flexibilitatea fiecăruia dintre noi, punând accentul în același timp pe sentimentul de apartenență la echipa Sodexo. Colegii mei îşi pot alege cel mai potrivit model de lucru pentru ei, care le oferă un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală. În același timp, am adus în prim-plan experienţa benefică pe care o are sesiunea de feedback cu managerul, întâlnirea lunară cu echipa, integrarea noilor angajați, sesiunile de training, de brainstormming. Toate aceste evenimente au o valoare superioară daca le facem faţă- în-faţă.Acest nou mod de lucru se bazează pe încredere. Încrederea pe care o avem unul în celălalt pentru a continua să dăm tot ce este mai bun în noi, pentru a simţi că ne aducem contribuția într-un mod real şi a ne îndeplini ambiția colectivă de a aduce la viață o experiență personalizată a angajaților la locul de muncă și nu numai. Şi aceasta face parte din valorile companiei noastre.Nu venim la birou doar pentru a lucra, a îndeplini task-uri şi a trimite e-mail-uri, ci şi pentru a ne reconecta cu oamenii, pentru a învăţa şi a exersa cultura feedback-ului, pentru a ne îndeplini nevoia de a aparține de ceva mai mare și mai important decât noi înșine. Spațiul nostru îşi mută perspectiva, de la spațiul de lucru la spațiul de conectare.Astfel, 2021 este începutul unei noi ere de leadership. Suntem puşi în situaţia de a regândi fundamental modul în care lucrăm și conducem echipele. 