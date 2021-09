webPR Actualitatea WoW Europe. Ora deschisă de sport, în locuri emblematice din țară

„Un vis frumos, devenit realitate: am avut, în aceeași zi, demonstrații sportive în București și în județele Timiș, Maramureș și Buzău. Zeci de fotografi și cameramani profesioniști, ajutați de 3 drone, au lucrat la foc continuu și au reușit să surprindă, în imagini și filmări spectaculoase, acest regal al sportului, culturii și turismului. Totul se va materializa într-un album foto și un film al Proiectului European WoW Europe”, a declarat Beatrice Mercado, președintele Asociației Junior Sport - inițiator al Proiectului WoW Europe.În România, „Ora deschisă de sport” s-a desfășurat în parteneriat cu Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Județul Timiș (APDT) - Turism Timiș, respectiv cu Fundația pentru Tineret a Municipiului București (FTMB), astfel:- la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara, cu participarea cluburilor CS Dunk Timișoara (logistică), CS Sport Star Timișoara, CSȘ Bega Timișoara și B.C. „U” Oradea.- la Cascada Șopot, cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii și CSC Moșnița.- Lacul Surduc (pe un catamaran și pe mal), cu sportivi de la ACS Dumbrăvița.- la Colonada Imperială Buziaș, cu sportivi de la CSU Politehnica Timișoara și ACS Floreta Timișoara (scrimă), respectiv C.S Phoenix Buziaș (Kickboxing și Lupte).- pe Transluncani, cu CSC Moșnița.- la FTMB–Tehnic Club, cu Asociația Club Kiai.- la Școala Gimnazială Ferdinand I (Asociaţia Ecologie-Sport-Turism AEST), la Teatrul Naţional din București (ACS Kyokushin Wolf Spirit), Clubul Sportiv Jissen Do (ASC Jissen Do), sediul FTMB – Tehnic Club (ASC Kame Karate), Conacul Marghiloman din Buzău (FRFK - ACS Shin-Do Buzău).- FTMB –Tehnic Club (CSȘ 1, București).- FTMB-Tehnic Club (Federația Română de Pangration Athlima).- Palatul CEC (Federația Română de Freestyle Kickboxing FRFK, prin ACS Green Dragon), Palatul Parlamentului (FRFK, prin FRFK - ACS Impact), CS Real GYM (FRFK - CS Real GYM), Conacul Marghiloman (ACS Criss Ryu Buzău), Sighetul Marmației (FRFK - ACS Ultimate Kickboxing).- Mausoleul din Parcul Carol (Asociația The Forge Spirit)În weekend, FTMB a inițiat de asemenea demonstrații de lupte arhaice în fața Muzeului Național de Istorie a României (Grupul de Reconstituire Istorică Nokors) și de dansuri populare (Asociația Doina Bucureștiului) - pe Insula Trandafirilor din Parcul Regele Mihai I al României.Proiectul „WoW Europe”, conceput și accesat de Asociația AMA EVENTS, este coordonat de Asociația Junior Sport și este cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul European Erasmus+ Sport, Not-for-profit European Sport Events, fiind aliniat la obiectivele specifice urmărite în domeniul sportului, respectiv, „încurajarea participării la sport și activitate fizică, în special prin sprijinirea punerii în aplicare a orientărilor UE privind activitatea fizică.”