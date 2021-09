Momentul potrivit pentru a vă începe cariera IT la cursul gratuit de programare Python

Articol susținut de LINK Academy

Python se învață ușor. Sintaxa sa este creată astfel încât să fie lizibilă și simplă. Numărul de funcții în limbajul în sine este mic, așadar, este nevoie de puțin efort pentru a realiza primele programe. De aceea, nici nu este de mirare faptul că Python este cel mai popular limbaj de programare pentru începători și este deseori învățat și de programatorii care vor să stăpânească și al doilea sau al treilea limbaj de programare. În plus, este utilizat de cele mai mari domenii de internet din lume - Google, Facebook, YouTube, Instagram etc.Ca să vă pregătiți pentru a păși în lumea IT, am organizat pentru voi cursul gratuit de programare Python! Înscrieți-vă cât mai repede și convingeți-vă că acest domeniu este o șansă foarte bună pentru un viitor sigur.Cursul începe pe 5 octombrie și se va ține după-masa, începând cu ora 17:30, în cele mai moderne săli de clasă de la LINK Academy din București. Numărul de locuri libere este strict limitat, de aceea aplicați cât mai repede completând formularul din partea de jos a paginii.La acest curs, veți avea șansa de a dobândi abilități generale de programare și de a vă familiariza în detaliu cu bazele programării Python. Veți afla ce este Python și veți învăța să creați singuri un program cu ajutorul acestui limbaj de programare.Coordonatorul vostru va fi, un expert în ingineria software și programator software profesionist. De-a lungul carierei a lucrat în mod special cu mediul startup atât din România, cât și din străinătate.Acest curs gratuit este adaptat începătorilor și îl puteți frecventa fără niciun fel de cunoștințe prealabile. Tot ce vă trebuie este hotărârea voastră de a asimila abilitățile pentru acest domeniu, iar dacă în continuare nu sunteți siguri dacă cariera IT este pentru voi, citiți părerile cursanților mulțumiți, care au dobândit o bază solidă la astfel de cursuri pentru îmbunătățirea carierei:- Lecțiile acestui curs sunt foarte productive și distractive. Datorită exemplelor practice și a coordonatorului, care se străduiește să ne prezinte detaliat tot ce facem, am dobândit o bază solidă și îmi planific perfecționarea în continuare. - a transmis Ciucui Andrei, participant la cursul gratuit de programare.De aceea, nu ratați șansa de a dobândi complet gratuit o bază solidă de programare în Python. O veste bună este că, după acest curs, vă puteți continua perfecționarea la departamentul Python Development de la LINK Academy. Cursurile la acest program încep în noiembrie, iar locurile sunt aproape ocupate! Școlarizarea la LINK Academy vă va permite să dobândiți cunoștințe și abilități care vă vor clasa în rândul programatorilor Python profesioniști, cei mai căutați experți IT din prezent!Numărul de locuri disponibile pentru frecventarea cursului gratuit de programare Python este limitat, iar câștigătorii vor fi contactați. De aceea, trebuie să reacționați rapid și să vă înscrieți cât mai repede pentru a vă asigura locul.Termenul pentru înscriere este doar până pe 30 septembrie, iar numărul de locuri disponibile este strict limitat.Aplicați completând formularul online pe site-ul nostru